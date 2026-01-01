Slack에서 작업을 생성하고 할당하는 방법은 다음과 같습니다.

1. Asana, Trello 또는 Jira와 같은 앱과 통합합니다.

2. 앱을 설치한 후에는 모든 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에서 작업을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.

3. Slack 워크스페이스에서 나가지 않고도 팀원에게 작업을 생성 및 할당하고 작업을 완료로 표시할 수 있습니다.