통합
Slack과 가장 잘 연동되는 작업 관리 앱
Slack은 이미 사용 중인 앱에서부터 업무 집중력을 높여주는 새로운 앱에 이르기까지, 다양한 작업 관리 앱과 통합됩니다. 이러한 앱을 통해 중요한 리마인더, 최신 알림 등을 Slack에 보내거나, 이미 협업이 진행되는 곳에서 새로운 작업을 생성할 수도 있습니다.
체계화
한곳에서 이루어지는 팀 커뮤니케이션
Slack에서는 채널이라는 협업 공간에서 작업이 이루어집니다. 진행 중인 작업과 관련된 대화와 파일이 해당 프로젝트 또는 계획에 해당하는 채널에서 정리됩니다. 따라서 구체적인 작업에 집중하고 필요에 맞게 시간을 관리할 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
proj-campaign-q4-2019
빠르게 전개되는 프로젝트에서도 진행 중인 작업을 매일 확인하여 상황을 추적할 수 있습니다.
feat-checkout
규모가 큰 팀은 제품 기능과 같은 장기간의 프로젝트를 위한 중앙 채널을 활용하여 정보를 파악할 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
proj-campaign-q4-2019
빠르게 전개되는 프로젝트에서도 진행 중인 작업을 매일 확인하여 상황을 추적할 수 있습니다.
feat-checkout
규모가 큰 팀은 제품 기능과 같은 장기간의 프로젝트를 위한 중앙 채널을 활용하여 정보를 파악할 수 있습니다.
가시성
한곳에서 이루어지는 팀 커뮤니케이션
Slack에서는 채널이라는 협업 공간에서 작업이 이루어집니다. 진행 중인 작업과 관련된 대화와 파일이 해당 프로젝트 또는 계획에 해당하는 채널에서 정리됩니다. 따라서 구체적인 작업에 집중하고 필요에 맞게 시간을 관리할 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
proj-campaign-q4-2019
빠르게 전개되는 프로젝트에서도 진행 중인 작업을 매일 확인하여 상황을 추적할 수 있습니다.
feat-checkout
규모가 큰 팀은 제품 기능과 같은 장기간의 프로젝트를 위한 중앙 채널을 활용하여 정보를 파악할 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준에 맞춰 채널을 만들 수 있습니다.
proj-campaign-q4-2019
빠르게 전개되는 프로젝트에서도 진행 중인 작업을 매일 확인하여 상황을 추적할 수 있습니다.
feat-checkout
규모가 큰 팀은 제품 기능과 같은 장기간의 프로젝트를 위한 중앙 채널을 활용하여 정보를 파악할 수 있습니다.
우선순위
위임과 기한 사이의 균형 맞추기
Slack에서는 협업이 실시간으로 이루어집니다. 지원 및 위임 작업을 대화 흐름 속에서 찾을 수 있습니다. 채널에서 그러한 대화를 나누기 때문에 우선순위에 따라 필요한 작업 및 업무를 처리할 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
분류-ios
Asana 같은 통합은 Slack의 메시지를 통해 작업을 생성하고 할당할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기능은 오류 관리 채널에 이상적입니다.
team-finance-weekly
주간 계획 및 스탠드업 회의 관련 메시지를 주고받는 채널을 팀원들과 작업 우선순위를 지정하는 플랫폼으로 사용할 수 있습니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
분류-ios
Asana 같은 통합은 Slack의 메시지를 통해 작업을 생성하고 할당할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기능은 오류 관리 채널에 이상적입니다.
team-finance-weekly
주간 계획 및 스탠드업 회의 관련 메시지를 주고받는 채널을 팀원들과 작업 우선순위를 지정하는 플랫폼으로 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Slack은 작업 관리에 필요한 모든 사항에 활용할 수 있습니다. 작업 리마인더부터 프로젝트 업데이트 전용 채널, 원활한 팀 협업에 이르기까지 Slack을 사용하면 작업이나 마감일 어느 하나 놓치지 않고 관리할 수 있습니다. 생산성 플랫폼 Slack에서는 Asana, Wrike, Monday.com 등 수천 개의 도구와 연동하여 모든 작업을 관리할 수 있으며, 나아가 업무 생산성을 높일 수 있습니다.
Slack에서 작업을 생성하고 할당하는 방법은 다음과 같습니다.
1. Asana, Trello 또는 Jira와 같은 앱과 통합합니다.
2. 앱을 설치한 후에는 모든 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에서 작업을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.
3. Slack 워크스페이스에서 나가지 않고도 팀원에게 작업을 생성 및 할당하고 작업을 완료로 표시할 수 있습니다.
Slack에서는 모든 작업 리스트를 관리할 수 있습니다! 언제든 다시 확인할 수 있도록 메시지를 저장하는 방법, 메시지를 고정하는 방법, 작업 관리 앱과 연동하는 방법에 대해 자세히 알아보기