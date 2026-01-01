다양한 색상의 책상과 배경에 걸려 있는 스타일리시한 클립보드와 펜.

Slack에서 순조롭게 작업 관리

Slack에서 작업과 우선 과제를 관리하여 모든 사람에게 필요한 정보를 제공하고 프로젝트를 한 번에 하나씩 진행해 나갈 수 있습니다.

다음 작업을 관리하기 위해 Slack을 어떻게 활용하는지 자세히 알아보세요.

통합

Slack과 가장 잘 연동되는 작업 관리 앱

Slack은 이미 사용 중인 앱에서부터 업무 집중력을 높여주는 새로운 앱에 이르기까지, 다양한 작업 관리 앱과 통합됩니다. 이러한 앱을 통해 중요한 리마인더, 최신 알림 등을 Slack에 보내거나, 이미 협업이 진행되는 곳에서 새로운 작업을 생성할 수도 있습니다.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
feat-product-page
김미정오전 10:15세부정보 창의 로딩 속도가 느리다고 느끼시는 분이 계신가요?
강민석오전 10:17저도 그래요. 이전에도 그런 적이 있었어요.
김미정오전 10:17잠깐 살펴볼 시간이 있나요?
👍1
Asana오전 10:19김미정 님이 고객님께 작업을 할당했습니다.
강민석 | 2019년 3월 17일까지
세부정보 창의 로딩 속도가 느리다고 느끼시는 분이 계신가요?
Asana에서 작업 보기 다른 작업...
#feat-product-page에(게) 메시지 보내기
작업 관리를 위한 통합 추천:
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
모든 작업 관리 통합 보기

체계화

한곳에서 이루어지는 팀 커뮤니케이션

Slack에서는 채널이라는 협업 공간에서 작업이 이루어집니다. 진행 중인 작업과 관련된 대화와 파일이 해당 프로젝트 또는 계획에 해당하는 채널에서 정리됩니다. 따라서 구체적인 작업에 집중하고 필요에 맞게 시간을 관리할 수 있습니다.

A sample conversation discussing updated tasks
feat-checkout
김성준오전 9:17오늘 두세 가지 작업을 더 끝내야 합니다. 그래야 내일 테스트할 준비가 됩니다.
👍2
김미정오전 9:29동감이에요. 감사 인사 페이지 디자인 파일이 약간 변경되었어요. 확실히 업데이트해주실 분이 계신가요?
김화윤오전 9:30이미 처리하고 있어요! 몇 분 안에 완료될 거예요.
🙌1
Wrike오전 9:45[완료] 감사 인사 페이지 디자인 업데이트
작업 완료됨
#feat-checkout에(게) 메시지 보내기
작업 조직을 위한 채널
채널이란 무엇인가요?

채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.

추천:
  • proj-campaign-q4-2019

    빠르게 전개되는 프로젝트에서도 진행 중인 작업을 매일 확인하여 상황을 추적할 수 있습니다.

  • feat-checkout

    규모가 큰 팀은 제품 기능과 같은 장기간의 프로젝트를 위한 중앙 채널을 활용하여 정보를 파악할 수 있습니다.

가시성

한곳에서 이루어지는 팀 커뮤니케이션

A sample conversation discussing front end engineering tasks
team-front-end
송찬수오전 10:00오늘 제가 할 업무는 다음과 같아요.
> CSS 업무 정리
> 카트 버그
다음에서 막혔어요.
> 겨울 세일 페이지 업데이트(최종본 필요)
🔴1
김성준오전 10:02저는 오늘 하루종일 #feat-checkout 작업을 하고 있어요.
👍1
김화윤오전 10:03동감이에요. #proj-promo-codes-19 작업을 미뤄서 내일 출시를 철저하게 준비할 수 있습니다.
👍1
#team-front-end에(게) 메시지 보내기
작업 조직을 위한 채널
채널이란 무엇인가요?

채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.

추천:
  • proj-campaign-q4-2019

    빠르게 전개되는 프로젝트에서도 진행 중인 작업을 매일 확인하여 상황을 추적할 수 있습니다.

  • feat-checkout

    규모가 큰 팀은 제품 기능과 같은 장기간의 프로젝트를 위한 중앙 채널을 활용하여 정보를 파악할 수 있습니다.

우선순위

위임과 기한 사이의 균형 맞추기

Slack에서는 협업이 실시간으로 이루어집니다. 지원 및 위임 작업을 대화 흐름 속에서 찾을 수 있습니다. 채널에서 그러한 대화를 나누기 때문에 우선순위에 따라 필요한 작업 및 업무를 처리할 수 있습니다.

A sample conversation discussing how to action on an issue
분류-결제
이희영오후 4:30서로 관련이 있는 두 가지 문제에 대한 티켓을 많이 받고 있어요.
1. "장바구니 편집" 버튼이 작동되지 않을 때가 있습니다.
2. 결제 화면에서 장바구니 품목이 정확하게 표시되지 않습니다.
김미정오후 4:31동의합니다, @이현식 님. 말씀해주셔서 감사합니다. 첫 번째 문제를 살펴봐 주실 분이 계신가요? 아니면 필요한 경우 Steve를 도와줄 수 있나요?
1
강민석오후 4:34지금 도와드릴 수 있어요. @이현식 님, 필요한 것이 있으면 알려주세요.
#분류-결제에(게) 메시지 보내기
작업 우선순위 설정을 위한 채널
채널이란 무엇인가요?

채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.

추천:
  • 분류-ios

    Asana 같은 통합은 Slack의 메시지를 통해 작업을 생성하고 할당할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기능은 오류 관리 채널에 이상적입니다.

  • team-finance-weekly

    주간 계획 및 스탠드업 회의 관련 메시지를 주고받는 채널을 팀원들과 작업 우선순위를 지정하는 플랫폼으로 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Slack은 작업 관리에 필요한 모든 사항에 활용할 수 있습니다. 작업 리마인더부터 프로젝트 업데이트 전용 채널, 원활한 팀 협업에 이르기까지 Slack을 사용하면 작업이나 마감일 어느 하나 놓치지 않고 관리할 수 있습니다. 생산성 플랫폼 Slack에서는 Asana, Wrike, Monday.com 등 수천 개의 도구와 연동하여 모든 작업을 관리할 수 있으며, 나아가 업무 생산성을 높일 수 있습니다.

Slack에서 작업을 생성하고 할당하는 방법은 다음과 같습니다.
1. Asana, Trello 또는 Jira와 같은 앱과 통합합니다.
2. 앱을 설치한 후에는 모든 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에서 작업을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.
3. Slack 워크스페이스에서 나가지 않고도 팀원에게 작업을 생성 및 할당하고 작업을 완료로 표시할 수 있습니다.

Slack에서는 모든 작업 리스트를 관리할 수 있습니다! 언제든 다시 확인할 수 있도록 메시지를 저장하는 방법, 메시지를 고정하는 방법, 작업 관리 앱과 연동하는 방법에 대해 자세히 알아보기