Segui la gestione delle attività in Slack
La gestione delle attività e delle priorità in Slack ti consente di tenere tutti in contatto e di portare avanti i progetti, uno alla volta.
Integrazioni
Alcune delle migliori app per la gestione delle attività in Slack
Slack si integra con tutti i tipi di app di gestione delle attività, da quelle che già usi a quelle nuove, in modo che il tuo team rimanga concentrato. Queste app possono inviare promemoria importanti, notifiche aggiornate e altro ancora in Slack o consentirti di creare nuove attività in cui stai già collaborando con il tuo team.
ORGANIZZAZIONE
Comunicazioni dei team in un’unica posizione
In Slack, il lavoro in team si svolge in spazi di collaborazione denominati canali. Le conversazioni e i file correlati alle tue attività rimangono organizzati nel canale appropriato per un determinato progetto o iniziativa, permettendoti di concentrarti su attività specifiche e di gestire il tuo tempo in base alle esigenze.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
campagna-progetto-quarto-trimestre-2019
I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.
funzioni-pagamento
Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
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I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.
funzioni-pagamento
Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.
Visibilità
Comunicazioni dei team in un’unica posizione
In Slack, il lavoro in team si svolge in spazi di collaborazione denominati canali. Le conversazioni e i file correlati alle tue attività rimangono organizzati nel canale appropriato per un determinato progetto o iniziativa, permettendoti di concentrarti su attività specifiche e di gestire il tuo tempo in base alle esigenze.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
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I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.
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Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
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I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.
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Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.
Definizione delle priorità
Trova l’equilibrio tra delega e scadenze
La collaborazione in Slack si svolge in tempo reale: puoi trovare supporto o delegare attività nel flusso della conversazione. Quando tali conversazioni si svolgono nei canali, puoi dare priorità al lavoro e alle attività che richiedono la tua attenzione.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
valutazione-ios
Integrazioni come Asana ti aiutano a creare e assegnare attività dai messaggi in Slack, soluzione perfetta per i canali di gestione degli incidenti.
team-finanziario-pianificazione-settimanale
Un canale per la pianificazione settimanale e i messaggi dei meeting brevi offre una piattaforma per stabilire le priorità delle attività con il tuo team.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
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Integrazioni come Asana ti aiutano a creare e assegnare attività dai messaggi in Slack, soluzione perfetta per i canali di gestione degli incidenti.
team-finanziario-pianificazione-settimanale
Un canale per la pianificazione settimanale e i messaggi dei meeting brevi offre una piattaforma per stabilire le priorità delle attività con il tuo team.
Domande frequenti
Puoi usare Slack per la gestione di tutte le tue attività. Grazie a promemoria per le attività, canali specifici per aggiornamenti sui progetti e una collaborazione del team ottimale, Slack assicura precisione e puntualità. Ottieni il meglio con le integrazioni di migliaia di strumenti come Asana, Wrike, Monday.com e tanti altri ancora per gestire ogni attività con Slack, la tua piattaforma di produttività.
Ecco come puoi creare e assegnare attività in Slack:
1. Integra un’app come Asana, Trello o Jira.
2. Una volta configurata l’app, puoi aggiungere o aggiornare le attività da qualsiasi canale o messaggio diretto (MD).
3. Crea e assegna attività ai membri del team e contrassegnale come completate, senza mai uscire dalla tua area di lavoro di Slack.
Puoi usare Slack per tutti i tuoi elenchi attività! Scopri di più su come salvare i messaggi per dopo, su come fissarli, su come effettuare l’integrazione con le app di gestione delle attività e altro ancora.