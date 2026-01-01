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Segui la gestione delle attività in Slack

La gestione delle attività e delle priorità in Slack ti consente di tenere tutti in contatto e di portare avanti i progetti, uno alla volta.

Scopri come utilizzare Slack per la gestione delle attività:

Integrazioni

Alcune delle migliori app per la gestione delle attività in Slack

Slack si integra con tutti i tipi di app di gestione delle attività, da quelle che già usi a quelle nuove, in modo che il tuo team rimanga concentrato. Queste app possono inviare promemoria importanti, notifiche aggiornate e altro ancora in Slack o consentirti di creare nuove attività in cui stai già collaborando con il tuo team.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
pagina-funzioni-prodotto
Silvia Sartori10:15Qualcuno ha notato che il caricamento del riquadro dei dettagli è troppo lento?
Fabio Russo10:17Non solo tu, l’ho notato anch’io in precedenza.
Silvia Sartori10:17Hai un po’ di tempo per controllare?
👍1
AsanaAPP10:19Silvia Sartori ha assegnato un’attività a
Fabio Russo | Scadenza 17 marzo 2019
Qualcuno ha notato che il caricamento del riquadro dei dettagli è troppo lento?
Visualizza attività in Asana Altre azioni...
Invia messaggio su #pagina-funzioni-prodotto
Integrazioni suggerite per la gestione delle attività:
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
Vedi tutte le integrazioni per la gestione delle attività

ORGANIZZAZIONE

Comunicazioni dei team in un’unica posizione

In Slack, il lavoro in team si svolge in spazi di collaborazione denominati canali. Le conversazioni e i file correlati alle tue attività rimangono organizzati nel canale appropriato per un determinato progetto o iniziativa, permettendoti di concentrarti su attività specifiche e di gestire il tuo tempo in base alle esigenze.

A sample conversation discussing updated tasks
funzioni-pagamento
Vincenzo Olivieri9:17Ho un altro paio di attività da completare oggi, saranno pronte per il rilascio di prova di domani.
👍2
Silvia Sartori9:29Anch’io. C’è stata una piccola modifica nel file di progettazione della pagina dei ringraziamenti. Qualcuno può assicurasi che venga aggiornato?
Alessia Rinaldi9:30Ci sto lavorando! Dovrebbe essere pronto tra pochi minuti.
🙌1
WrikeAPP9:45[Completato] Progettazione della pagina dei ringraziamenti aggiornata
Attività completata
Invia messaggio su #funzioni-pagamento
Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per l’organizzazione delle attività
  • campagna-progetto-quarto-trimestre-2019

    I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.

  • funzioni-pagamento

    Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.

Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per l’organizzazione delle attività
  • campagna-progetto-quarto-trimestre-2019

    I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.

  • funzioni-pagamento

    Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.

Visibilità

Comunicazioni dei team in un’unica posizione

In Slack, il lavoro in team si svolge in spazi di collaborazione denominati canali. Le conversazioni e i file correlati alle tue attività rimangono organizzati nel canale appropriato per un determinato progetto o iniziativa, permettendoti di concentrarti su attività specifiche e di gestire il tuo tempo in base alle esigenze.

A sample conversation discussing front end engineering tasks
team-front-end
Paolo Ferri10:00Oggi mi occuperò di:
> Attività di pulizia CSS
> Bug del carrello
Sono bloccato su:
> Aggiornamenti della pagina delle vendite invernali (ho bisogno della copia finale)
🔴1
Vincenzo Olivieri10:02Oggi mi occuperò tutto il giorno delle attività di #funzioni-pagamento.
👍1
Alessia Rinaldi10:03Anch’io. Rinvio le attività per #codici-promozioni-progetto-19 in modo che sia tutto pronto per il rilascio di domani.
👍1
Invia messaggio su #team-front-end
Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per l’organizzazione delle attività
  • campagna-progetto-quarto-trimestre-2019

    I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.

  • funzioni-pagamento

    Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.

Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per incidenti:
  • campagna-progetto-quarto-trimestre-2019

    I progetti a rapida esecuzione vengono monitorati con controlli giornalieri delle attività in corso.

  • funzioni-pagamento

    Per essere sempre aggiornati, i team di grandi dimensioni si affidano ai canali centrali per progetti a lungo termine, ad esempio le funzioni del prodotto.

Definizione delle priorità

Trova l’equilibrio tra delega e scadenze

La collaborazione in Slack si svolge in tempo reale: puoi trovare supporto o delegare attività nel flusso della conversazione. Quando tali conversazioni si svolgono nei canali, puoi dare priorità al lavoro e alle attività che richiedono la tua attenzione.

A sample conversation discussing how to action on an issue
valutazione-pagamento
Lucrezia Romano16:30Ricevo molte richieste di assistenza per due problemi diversi che possono essere correlati:
1. Il pulsante “Modifica carrello” non funziona in alcuni casi.
2. Nel carrello non sono visualizzati gli articoli corretti nella schermata di pagamento.
Silvia Sartori16:31D’accordo, @Stefano Monti. Grazie per il contributo. Qualcuno è disponibile per controllare il primo problema? Oppure ad aiutare Steve se necessario?
1
Fabio Russo16:34Posso aiutare io. Fammi sapere se ti serve altro, @Stefano Monti
Invia messaggio su #valutazione-pagamento
Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per definire la priorità delle attività:
  • valutazione-ios

    Integrazioni come Asana ti aiutano a creare e assegnare attività dai messaggi in Slack, soluzione perfetta per i canali di gestione degli incidenti.

  • team-finanziario-pianificazione-settimanale

    Un canale per la pianificazione settimanale e i messaggi dei meeting brevi offre una piattaforma per stabilire le priorità delle attività con il tuo team.

Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per definire la priorità delle attività:
  • valutazione-ios

    Integrazioni come Asana ti aiutano a creare e assegnare attività dai messaggi in Slack, soluzione perfetta per i canali di gestione degli incidenti.

  • team-finanziario-pianificazione-settimanale

    Un canale per la pianificazione settimanale e i messaggi dei meeting brevi offre una piattaforma per stabilire le priorità delle attività con il tuo team.

Domande frequenti

Puoi usare Slack per la gestione di tutte le tue attività. Grazie a promemoria per le attività, canali specifici per aggiornamenti sui progetti e una collaborazione del team ottimale, Slack assicura precisione e puntualità. Ottieni il meglio con le integrazioni di migliaia di strumenti come Asana, Wrike, Monday.com e tanti altri ancora per gestire ogni attività con Slack, la tua piattaforma di produttività.

Ecco come puoi creare e assegnare attività in Slack:
1. Integra un’app come Asana, Trello o Jira.
2. Una volta configurata l’app, puoi aggiungere o aggiornare le attività da qualsiasi canale o messaggio diretto (MD).
3. Crea e assegna attività ai membri del team e contrassegnale come completate, senza mai uscire dalla tua area di lavoro di Slack.

Puoi usare Slack per tutti i tuoi elenchi attività! Scopri di più su come salvare i messaggi per dopo, su come fissarli, su come effettuare l’integrazione con le app di gestione delle attività e altro ancora.