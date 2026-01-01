Dai nuovo impulso alle vendite, ai servizi e alle operazioni con rapidità.
Collega l'intera catena del valore, dalla produzione in prima linea ai tuoi profitti aziendali di livello più basso. Slack è la piattaforma basata sull'IA utilizzata in tutti i settori moderni.
Trasforma il tuo team in un ingranaggio perfetto.
- Riunisci persone, clienti e dati Sales Cloud per velocizzare il processo di vendita, direttamente in Slack
- Centralizza le operazioni e il personale degli impianti in canali creati per la collaborazione in tempo reale
- Utilizza Slack Connect per collaborare con fornitori, rivenditori e distributori proprio dove stai già lavorando
Dai una marcia in più ai processi tecnici.
- Accelera l'onboarding e allinea tutto il team sulla stessa lunghezza d’onda con un canvas
- Risolvi i problemi più rapidamente integrando strumenti come Service Cloud per affrontare argomenti complessi
- Distribuisci rapidamente nuovo codice e accelera le operazioni automatizzando le attività ripetitive
Aumenta la produttività della tua attività.
- Monitora e gestisci la produzione, la distribuzione e la manutenzione dell'energia in canali centralizzati
- Mantieni le procedure fondamentali, le linee guida sulla conformità e gli adeguamenti normativi sempre aggiornati e facilmente accessibili
- Ricevi avvisi istantanei integrando Slack con i dispositivi IoT per tenere facilmente sotto controllo le risorse energetiche
3 MILIONI
Gli utenti di Slack risparmiano tempo con oltre 3 milioni di workflow ogni giorno
1,7 milioni
app integrate usate ogni settimana in Slack
Facilita il lavoro quotidiano con le integrazioni.
Connetti senza problemi tutte le tue app preferite, dai cloud Salesforce a Microsoft, Jira e altro ancora.
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Domande frequenti
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack è conforme a GDPR e CCPA e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora.
Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori di avere un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.
Sì. Slack consente a tutti i tuoi strumenti di funzionare in modo ottimale grazie all’integrazione di software leader del settore e app personalizzate direttamente in Slack. Scegli tra oltre 2.600 integrazioni predefinite, compresi i più diffusi strumenti di lavoro e produttività, per risparmiare tempo ed evitare il passaggio da un contesto a un altro.
Sì. Puoi usare Slack Connect per velocizzare il lavoro e consolidare le relazioni nell’intera catena del valore. Slack Connect connette in modo sicuro i tuoi team con i partner esterni, inclusi venditori, fornitori e provider di servizi logistici di terze parti. Slack Connect è disponibile con tutti gli abbonamenti a pagamento.