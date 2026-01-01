Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack è conforme a GDPR e CCPA e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora.



Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori di avere un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.