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Domande frequenti
Slack rilascia regolarmente nuove funzioni e miglioramenti per aiutare i team a lavorare più velocemente e a rimanere connessi. Questa pagina mostra gli aggiornamenti più recenti di Slack, inclusi strumenti di produttività, funzioni IA, integrazioni e miglioramenti per la collaborazione.
Di solito Slack rilascia nuove funzioni e miglioramenti a intervalli di poche settimane. Gli aggiornamenti spaziano da piccoli miglioramenti a importanti lanci di prodotto.
Puoi trovare gli aggiornamenti più recenti di Slack in questa pagina, nella sezione “Tutti gli aggiornamenti”. Gli aggiornamenti meno recenti sono disponibili più in basso nella cronologia delle versioni.
La maggior parte degli aggiornamenti di Slack vengono distribuiti automaticamente a tutti i clienti. Alcune funzioni potrebbero apparire gradualmente a seconda del piano, della regione o delle impostazioni di amministrazione.
Slack rilascia aggiornamenti su messaggistica, automazione, funzioni IA, sicurezza, integrazioni e strumenti per i workflow. Ogni aggiornamento è pensato per migliorare la produttività e la comunicazione tra i team.
Ogni rilascio include un riepilogo e un link per saperne di più sulla funzione. Puoi cliccare su qualsiasi aggiornamento per scoprire come funziona e come utilizzarlo.
Sì. Slack rilascia funzioni per diversi piani. Alcune funzionalità avanzate potrebbero essere disponibili solo nei piani a pagamento, mentre molti aggiornamenti migliorano l'esperienza per tutti gli utenti.
Gli aggiornamenti di Slack mettono in evidenza le novità a livello generale. Le note sulla versione sono in genere più tecniche e dettagliate, mentre questa pagina si concentra sulle novità e sul perché sono importanti.
Nella maggior parte dei casi, sì. Una volta che una funzione viene rilasciata nella tua area di lavoro, puoi iniziare a utilizzarla immediatamente. Alcune funzioni potrebbero richiedere l'autorizzazione degli amministratori.
Puoi aggiungere questa pagina ai segnalibri per controllare gli ultimi aggiornamenti oppure seguire gli annunci di Slack tramite e-mail e notifiche all'interno del prodotto.