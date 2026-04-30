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Tutti gli aggiornamenti

30 aprile 2026
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Nuova funzione

Abilità di Slackbot

Slackbot può fare il lavoro al posto tuo, e non serve dirglielo due volte. Le abilità consentono al tuo team di creare e condividere workflow riutilizzabili che si integrano con tutti gli strumenti su cui fai affidamento, ogni volta. Crea un’abilità per il tuo processo specifico oppure esplora la nostra libreria di abilità predefinite per la preparazione delle riunioni, i riepiloghi della pipeline, la definizione degli obiettivi o qualsiasi attività che ti trovi a ripetere spesso. Eseguila quando ne hai bisogno e condividila con il tuo team. Non c'è bisogno di reinventare la ruota, e neanche di coinvolgere uno sviluppatore.
Miglioramento della funzione

Azioni di Slackbot su e-mail e calendario

Esci meno da Slack. Oltre a poter agire per tuo conto all’interno di Slack, Slackbot può gestire anche il lavoro che prima richiedeva altre schede: ora Slackbot può redigere e-mail e programmare eventi del calendario direttamente in Google e Microsoft Office. Scrivi un messaggio, programma una riunione, conferma un follow-up. Tutto da dove ti trovi già. Disponibile per i clienti Enterprise+.
Miglioramento della funzione

Attività programmate con Slackbot

Imposta e dimentica: lascia che se ne occupi Slackbot. Ora puoi programmare attività ricorrenti e automazioni direttamente tramite Slackbot, senza bisogno di attivazioni manuali. Dai riepiloghi settimanali ai check-in periodici, Slackbot esegue tutto secondo la tua pianificazione.
Nuova funzione

Nuova scheda Attività

Slack è diventato ancora più organizzato, giusto in tempo per le pulizie di primavera. La nuova scheda Attività semplifica tutte le attività da completare e le notifiche in un'unica vista filtrata di tutto ciò che richiede la tua attenzione: un solo posto per vedere quello che arriva da MD, canali, conversazioni e tag. Crea facilmente viste personalizzate per filtrare e intervenire su ciò che conta, elimina quello che non ti interessa e senti finalmente di avere tutto sotto controllo.
Miglioramento della funzione

Passaggio Genera risposta IA in Workflow Builder

L'IA generativa è appena diventata un passaggio nativo in ogni workflow di Slack. Questo passaggio consente agli utenti di scrivere un prompt, selezionare le fonti di conoscenza (canali, canvas, elenchi) e far sì che un LLM generi una risposta come parte di un workflow. Il nuovo passaggio Genera IA ti permette di aggiungere attività come riassumere messaggi, tradurre testo o redigere risposte direttamente in qualsiasi automazione creata in Workflow Builder. Imposta il prompt, connetti i passaggi e lascia che sia il workflow a fare il lavoro pesante.
Nuova funzione

Kit di sviluppo Slack per agenti

Creare agenti di IA per Slack è diventato molto più veloce. Una nuova raccolta di funzioni della piattaforma di sviluppo, tra cui un singolo comando slack create agent, un supporto potenziato per il framework Bolt e la flessibilità di utilizzare il proprio LLM, consente agli sviluppatori di creare un agente di alto livello in pochi minuti. Due app open source di esempio (Starter Agent e Support Agent) offrono ai team un punto di partenza immediato, con supporto dimostrato per Claude SDK, OpenAI SDK e Pydantic AI. Un’esperienza di documentazione completamente rinnovata e la nuova guida rapida per gli agenti rendono più semplice che mai creare, distribuire e scalare agenti di IA direttamente dalla piattaforma Slack.
Miglioramento della funzione

Azioni in Slack di Slackbot

Ora Slackbot può agire direttamente all'interno di Slack, non solo rispondere alle domande: può inviare un MD, creare un canale, invitare colleghi e creare workflow per tuo conto. Lascia che Slackbot gestisca le attività di Slack, così tu puoi concentrarti sul lavoro vero.
Miglioramento della funzione

Consapevolezza in Slack di Slackbot

Slackbot ha qualcosa che nessun altro strumento di IA possiede: il contesto nativo e completo di dove ti trovi e su cosa stai lavorando. Vede ciò che hai aperto in Slack (un record di Salesforce, un canvas, un canale) e usa queste informazioni per fornirti risposte più intelligenti e intraprendere azioni più pertinenti, proprio nel momento in cui ti servono. Niente prompt lunghi, niente spiegazioni ripetute, niente inizi da zero.
30 marzo 2026
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Nuova funzione

Slack CRM

Il tuo CRM ora è una conversazione. Slackbot può trasformare le conversazioni esistenti di Slack in record cliente organizzati, aggiungendo contatti, aggiornando trattative, registrando note e visualizzando la cronologia degli account, tutto senza uscire da Slack. Basato su Salesforce, così quando è il momento di scalare, ogni cosa è già al suo posto.
Miglioramento della funzione

Cronologia delle attività di Salesforce in Slack

Ottieni un quadro completo di ogni interazione con il cliente senza uscire da Slack. La cronologia delle attività di Salesforce, che include e-mail, attività, eventi, chiamate e riunioni video, è ora disponibile direttamente dove il tuo team lavora ogni giorno.
Miglioramento della funzione

Nomi personalizzati per i canali Salesforce

Dai ai canali Salesforce i nomi che preferisci. Gli amministratori ora possono scegliere qualsiasi campo di record, inclusi i campi formula, per creare convenzioni di denominazione coerenti e descrittive, che migliorano la reperibilità e contribuiscono a evitare che dati sensibili vengano inseriti nei nomi dei canali. Gli amministratori possono anche consentire agli utenti di rinominare manualmente i canali Salesforce in base alle proprie esigenze.
Miglioramento della funzione

Miglioramento della visualizzazione dei record

I record di Salesforce ora sono più puliti e ordinati quando li visualizzi in Slack. La nuova visualizzazione a record singolo semplifica le intestazioni, riorganizza le azioni rapide e aggiunge sezioni di campi espandibili, così puoi esaminare, agire e andare avanti senza distrazioni.
Miglioramento della funzione

Modifica del proprietario dei record CRM

Trasferisci i record senza cambiare app. Riassegna il proprietario di qualsiasi lead, caso o opportunità di Salesforce direttamente in Slack, con la possibilità di avvisare immediatamente il nuovo proprietario, sia su desktop che su dispositivi mobili.
Nuova funzione

AgentExchange

Scopri e connettiti con gli agenti di IA, tutto in un unico posto. Esplora le app basate sull'IA disponibili in Slack Marketplace, visualizza a colpo d'occhio tutti gli agenti installati e torna rapidamente alle conversazioni recenti con gli agenti da una nuova sezione dedicata.
Miglioramento della funzione

Connettori e-mail per Gmail e Outlook nella ricerca aziendale

Cerca nella tua casella di posta senza uscire da Slack. Gmail e Outlook sono ora connessi alla ricerca aziendale, quindi i risultati delle e-mail vengono visualizzati insieme ai contenuti di Slack nei risultati di ricerca, nelle risposte generate dall'IA e nelle query di Slackbot.
Miglioramento della funzione

Invio programmato per i messaggi inoltrati

Inoltra il messaggio al momento giusto. Ora puoi programmare l'invio dei messaggi inoltrati per il momento esatto che preferisci, disponibile su desktop.
Miglioramento della funzione

Modifica degli allegati dopo l'invio

Correggi il messaggio dopo averlo inviato. Ora puoi aggiungere, rimuovere o riordinare gli allegati (immagini, video, documenti, canvas e altro) mentre modifichi un messaggio già inviato, così non dovrai ricominciare da capo per ottenere il risultato desiderato.

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Domande frequenti

Slack rilascia regolarmente nuove funzioni e miglioramenti per aiutare i team a lavorare più velocemente e a rimanere connessi. Questa pagina mostra gli aggiornamenti più recenti di Slack, inclusi strumenti di produttività, funzioni IA, integrazioni e miglioramenti per la collaborazione.

Di solito Slack rilascia nuove funzioni e miglioramenti a intervalli di poche settimane. Gli aggiornamenti spaziano da piccoli miglioramenti a importanti lanci di prodotto.

Puoi trovare gli aggiornamenti più recenti di Slack in questa pagina, nella sezione “Tutti gli aggiornamenti”. Gli aggiornamenti meno recenti sono disponibili più in basso nella cronologia delle versioni.

La maggior parte degli aggiornamenti di Slack vengono distribuiti automaticamente a tutti i clienti. Alcune funzioni potrebbero apparire gradualmente a seconda del piano, della regione o delle impostazioni di amministrazione.

Slack rilascia aggiornamenti su messaggistica, automazione, funzioni IA, sicurezza, integrazioni e strumenti per i workflow. Ogni aggiornamento è pensato per migliorare la produttività e la comunicazione tra i team.

Ogni rilascio include un riepilogo e un link per saperne di più sulla funzione. Puoi cliccare su qualsiasi aggiornamento per scoprire come funziona e come utilizzarlo.

Sì. Slack rilascia funzioni per diversi piani. Alcune funzionalità avanzate potrebbero essere disponibili solo nei piani a pagamento, mentre molti aggiornamenti migliorano l'esperienza per tutti gli utenti.

Gli aggiornamenti di Slack mettono in evidenza le novità a livello generale. Le note sulla versione sono in genere più tecniche e dettagliate, mentre questa pagina si concentra sulle novità e sul perché sono importanti.

Nella maggior parte dei casi, sì. Una volta che una funzione viene rilasciata nella tua area di lavoro, puoi iniziare a utilizzarla immediatamente. Alcune funzioni potrebbero richiedere l'autorizzazione degli amministratori.

Puoi aggiungere questa pagina ai segnalibri per controllare gli ultimi aggiornamenti oppure seguire gli annunci di Slack tramite e-mail e notifiche all'interno del prodotto.

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