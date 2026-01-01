Ripensa il modo di lavorare in tutta la tua azienda.

Il lavoro sta cambiando più velocemente che mai. Per restare al passo, hai bisogno di una piattaforma per le aziende che cresca con te. Slack sta reinventando il modo di lavorare attraverso una produttività radicale, unendo persone e IA per aiutare le aziende a crescere.

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Un'IA più intelligente inizia dal contesto.

Cosa rende speciale la nostra IA? Si basa sulle conoscenze provenienti dai dati e dalle conversazioni della tua azienda. L'IA in Slack è contestualmente rilevante, il che la rende più affidabile ed efficace grazie a informazioni personalizzate e in tempo reale integrate direttamente dove lavori.

Scopri di più sull’IA in Slack
Slackbot è il tuo agente di IA personale per il lavoro, basato sui dati e sul contesto della tua organizzazione. È in grado di apprendere dalle tue conversazioni e dai tuoi file, riconosce la tua voce e il tuo tono ed è pronto ad aiutarti ogni volta che ne hai bisogno.
Scopri di più su Slackbot
Scrivi una bozza, prendi appunti durante le riunioni e riassumi all'istante le conversazioni. Con l'IA in Slack, è il contesto a trovare te, così il lavoro procede più velocemente e si perde meno tempo per recuperare.
I risultati più utili provengono da dati rilevanti, come conversazioni, file condivisi e app connesse. L'IA in Slack propone risposte basate sul lavoro svolto all’interno di Slack, complete di fonti e citazioni.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
minuti risparmiati ogni settimana grazie all'IA in Slack*
*Fonte: in base a un’analisi interna effettuata durante l’anteprima delle funzioni IA (sintesi dei canali, riepiloghi delle conversazioni e cercare risposte dell’IA)
Demo
Guarda il nuovo Slackbot potenziato dall’IA in azione
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Rivian accelera l'innovazione all'avanguardia dei veicoli elettrici con Slack
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Invece di passare continuamente da un’applicazione o finestra all’altra e perdere il filo, posso fare domande a Slackbot e usarlo per fare ricerche e creare contenuti senza mai uscire da Slack, il luogo in cui lavoro tutto il giorno. Ha reso più efficiente il modo in cui affronto la mia giornata: niente cambi di contesto, niente attriti.

Christine McHone

L’ambiente ideale per ogni agente.

Gli agenti non sono semplici strumenti: sono veri e propri membri del team. La collaborazione tra team migliora quando gli agenti svolgono attività, evidenziano informazioni dettagliate e interagiscono con i colleghi nel flusso di lavoro. Ogni agente è supportato da dati e contesto aziendale in tempo reale, con la sicurezza e l’affidabilità garantite da Salesforce.

Scopri di più sugli agenti in Slack
Con risposte basate sul CRM Salesforce e sui dati conversazionali, Agentforce in Slack è subito operativo: supporta i dipendenti, automatizza le risposte agli incidenti, chiude trattative e porta a termine i progetti.
Integra i tuoi agenti di terze parti più utilizzati in Slack e accedi facilmente da un unico menu centralizzato. Basati sui tuoi dati e sulle tue conversazioni, saranno più utili e contestualizzati che mai.
Crea agenti di IA ovunque, integrali in Slack e rendili più intelligenti con un contesto conversazionale in tempo reale, tutto in un unico posto.
Una chat con un agente mostra un prompt e la proposta di un canvas.
Un'app di Claude in Slack che mostra opzioni come la modifica di contenuti o la creazione di un elenco prioritario.
Una conversazione tra un dipendente e un agente che discutono della politica di sconti per le trattative.
Box mette gli agenti a disposizione di ogni dipendente con Slack
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Per servire milioni di persone più facilmente, ezCater si avvale di Slack ed Agentforce
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Demo
La tua guida completa agli agenti in Slack
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Report
Gli agenti di IA sono il catalizzatore di una forza lavoro senza limiti
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L'integrazione degli agenti nel flusso di lavoro trasformerà la produttività dei dipendenti. I dati conversazionali di Slack, combinati con i dati aziendali strutturati, aggiungono un contesto che rende gli agenti più intelligenti e in grado di eseguire azioni più efficaci.

Kevin Chung

Sicura. Scalabile. Senza silos.

Slack è l'unica piattaforma aperta progettata per ospitare, connettere e orchestrare il lavoro tra tutte le app e gli agenti di IA su cui la tua azienda fa affidamento. È flessibile, sicura e offre l'infrastruttura necessaria ai team IT e di sicurezza per mantenere controllo e conformità.

Scopri di più sulla nostra piattaforma aperta per le aziende
Slack è progettato con gli strumenti di sicurezza e conformità richiesti dalle grandi organizzazioni, nel rispetto dei principali standard normativi come GDPR, HIPAA e SOC 2.
Connetti l'intero stack tecnologico, da Google Drive e Salesforce a Claude di Anthropic, senza mai uscire dalla conversazione. Ci sono 2.600 app (in continuo aumento) in Slack Marketplace.
I nuovi strumenti per sviluppatori, come l'API di ricerca in tempo reale e il server Model Context Protocol (MCP), semplificano il modo in cui gli agenti di IA scoprono e utilizzano in modo sicuro le informazioni contestuali per eseguire attività per conto degli utenti.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.

Perplexity sta ridefinendo la ricerca come un’esperienza di scoperta conversazionale e trasparente. Slack è stato un partner eccezionale nel rendere tutto questo possibile, grazie a un impegno condiviso per la sicurezza, la conformità e la fiducia degli utenti.

Frank te Pas
Una schermata mostra le funzionalità di Slack che usano diverse applicazioni.
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Svolgi tutto il tuo lavoro in Slack
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Proteggi il tuo sistema operativo per il lavoro: guida essenziale alla sicurezza in Slack
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E-book
Scopri come Slack protegge i dati dei clienti a ogni livello
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Una ricerca che sa dove cercare.

Trovare ciò di cui hai bisogno in sistemi frammentati è un enorme ostacolo alla produttività. La ricerca in Slack esplora l'intera azienda da un unico punto, analizzando ogni conversazione, app connessa, canale, file e molto altro, così i team possono trasformare le conoscenze dell’organizzazione in azioni concrete.

Scopri di più sulla ricerca aziendale
Formula le domande con parole tue e ottieni risposte affidabili e utili, tratte da tutte le origini dati e app connesse, inclusi tutti i messaggi, i file e le integrazioni di terze parti.
Lascia che gli agenti di Agentforce eseguano ricerche per te, ottenendo il contesto completo dei dati nel tuo stack tecnologico. Agli agenti possono essere assegnate azioni Slack, inclusa la ricerca, per offrirti un supporto più efficace nel trovare ciò di cui hai bisogno.
La nostra ricerca intelligente indicizza il contenuto effettivo dei file, non solo i metadati, per rendere la conoscenza sempre accessibile. I risultati di ricerca sono presentati in un linguaggio conversazionale e di facile lettura, con citazioni specifiche, in modo da poter fare affidamento sui contenuti per portare avanti il ​lavoro.
L'IA in Slack cerca risposte in diverse applicazioni.
Una conversazione con un agente sulle informazioni relative ai prezzi di un progetto.
L'interfaccia utente della ricerca di Slack mostra le risposte alla domanda “Cos’è il progetto Azienda?”.

Abbiamo bisogno di una vista unificata per tutte le nostre origini dati distribuite nei diversi sistemi. La ricerca aziendale in Slack offre esattamente questo. Con l’aiuto dell’IA, possiamo fornire immediatamente agli utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

HC Madsen
Una lente d’ingrandimento con piccoli effetti scintillanti.
E-book
Dalla ricerca alla scoperta: la nuova era della conoscenza basata sull'IA
Scopri di più
Un campo di ricerca visualizza il testo "Cerca in canali, file e altro".
Demo
Scopri tutti gli aspetti della ricerca aziendale
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Aumenta la produttività del lavoro in team.

Scegli un piano tariffario aziendale adatto alla tua organizzazione.

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Favorisci la crescita con il lavoro potenziato dall'IA
50% di sconto per 3 mesi*
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per utente al mese, in caso di pagamento mensile
$15 USD per utente al mese, in caso di pagamento annuale
Parla con le venditeInizia
Cronologia dei messaggi illimitata, integrazioni di app e automazioni
Accedi alla cronologia completa dei messaggi, connetti le app preferite e automatizza il lavoro in Slack.
Riunioni audio e video
Collabora in tempo reale tramite riunioni audio e video (compresa la condivisione schermo) usando Slack Incontri.
Riepiloghi IA delle conversazioni, sintesi quotidiane e generazione di workflow
Usa l'IA in Slack per trovare risposte, creare workflow e metterti rapidamente in pari con le sintesi quotidiane.
Slackbot (agente di IA personale)Slackbot (agente di IA personale)Nuovo
Il tuo agente di IA personale che comprende conversazioni, file e progetti su Slack. Si applicano i limiti del piano.
Single Sign-On basato su SAML
Accedi con il tuo IDP preferito. Supporta 12 opzioni SSO, inclusi Okta, Google e Azure.
Gestione degli utenti SCIM
Slack supporta il provisioning dei membri con SCIM. Utilizza un'app di connettore e un provider di identità supportato.
CONSIGLIATI
Enterprise+
Ottimizza le prestazioni sul sistema operativo agentico più completo
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Tutto quanto incluso in Business+, più:
Ricerca aziendale
Cerca tra le app connesse, i database e i sistemi con la ricerca aziendale.
Conformità a HIPAA
Slack può essere configurato per supportare le informazioni sanitarie protette (PHI) nei file caricati e nei contenuti dei messaggi.
Molteplici configurazioni SAML
Accedi con il tuo IDP preferito. Supporta 12 opzioni SSO, inclusi Okta, Google e Azure.
Supporto per integrazione EMM
Controlla i dati mobili con Enterprise Mobility Management come VMware, AirWatch o Ivanti MobileIron.
Prevenzione della perdita dei dati nativa
Scansiona i messaggi esterni e i file per prevenire la perdita o la diffusione dei dati.

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Il nostro team di vendita è felice di parlare con te. Avrai presto nostre notizie su come collegare i team con Slack.

Le aziende più innovative del mondo lavorano in Slack.

“Siamo lieti di portare ChatGPT ancora più nel cuore del lavoro in Slack, permettendo ai team di accedere all’IA più avanzata con la stessa naturalezza di una conversazione tra colleghi. Con l’app ChatGPT per Slack integrata in conversazioni, file e workflow, conoscenza e informazioni dettagliate sono sempre a portata di mano, rendendo più facile collaborare e far avanzare il lavoro.”

Hemal ShahProduct lead, OpenAI

“La vista unificata è da sempre il sacro graal per i CIO: meno passaggi, meno attriti, più concentrazione. Se le persone possono rimanere in Slack e portare a termine il 75-80% del loro lavoro, l’impatto sulla produttività aziendale è significativo.”

Ravi MalickVicepresidente senior e CIO globale, Box

“Slack è un elemento fondamentale per la nostra crescita, perché riunisce persone, processi e dati nel flusso di lavoro.”

Sridhar ThatiVicepresidente della tecnologia aziendale e dell'infrastruttura IT, Rivian

“Avere agenti di IA che lavorano fianco a fianco con i nostri dipendenti direttamente in Slack è davvero straordinario. Non solo diventano membri del team, ma, data la quantità di dati e il contesto disponibili in Slack, si trasformano in collaboratori intelligenti capaci di agire direttamente nel flusso di lavoro.”

Nico CormierCTO, reMarkable

“In IBM usiamo Slack ogni giorno. La possibilità di potermi connettere alle opportunità di Salesforce all’interno di Slack e vedere esattamente cosa sta succedendo da una sola fonte attendibile è impagabile.”

Jenn BoothGlobal Salesforce Partner, IBM

“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

“Siamo lieti di portare ChatGPT ancora più nel cuore del lavoro in Slack, permettendo ai team di accedere all’IA più avanzata con la stessa naturalezza di una conversazione tra colleghi. Con l’app ChatGPT per Slack integrata in conversazioni, file e workflow, conoscenza e informazioni dettagliate sono sempre a portata di mano, rendendo più facile collaborare e far avanzare il lavoro.”

Hemal ShahProduct lead, OpenAI

“La vista unificata è da sempre il sacro graal per i CIO: meno passaggi, meno attriti, più concentrazione. Se le persone possono rimanere in Slack e portare a termine il 75-80% del loro lavoro, l’impatto sulla produttività aziendale è significativo.”

Ravi MalickVicepresidente senior e CIO globale, Box

“Slack è un elemento fondamentale per la nostra crescita, perché riunisce persone, processi e dati nel flusso di lavoro.”

Sridhar ThatiVicepresidente della tecnologia aziendale e dell'infrastruttura IT, Rivian

“Avere agenti di IA che lavorano fianco a fianco con i nostri dipendenti direttamente in Slack è davvero straordinario. Non solo diventano membri del team, ma, data la quantità di dati e il contesto disponibili in Slack, si trasformano in collaboratori intelligenti capaci di agire direttamente nel flusso di lavoro.”

Nico CormierCTO, reMarkable

“In IBM usiamo Slack ogni giorno. La possibilità di potermi connettere alle opportunità di Salesforce all’interno di Slack e vedere esattamente cosa sta succedendo da una sola fonte attendibile è impagabile.”

Jenn BoothGlobal Salesforce Partner, IBM

“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

La prova è nel lavoro (e nei risultati).

Premiato per i migliori risultati - inverno 2026 dai report di mercato di G2Premiato come configurazione più semplice - autunno 2025 dai report di mercato di G2Premiato per il più alto tasso di adozione da parte degli utenti - inverno 2026 dai report di mercato di G2Premiato come Grid Leader nella categoria Enterprise - inverno 2026 dai report di mercato di G2Premiato come più implementabile - autunno 2025 dai report di mercato G2Assegnato badge User Love Us - autunno 2025 dai report di mercato G2Premiato come più facile da usare categoria Enterprise - inverno 2026 dai report di mercato G2Premiato come più facilmente raccomandato dagli utenti categoria enterprise - autunno 2025 dai report di mercato G2
94%Clienti di Slack che ottengono un ROI positivo
33%Riduzione del tempo trascorso in riunioni
82%Miglioramento della collaborazione interfunzionale

Fonte: metriche di successo dei clienti Slack per l’anno fiscale 2026, n = 1.754 clienti Slack

Slack e Salesforce

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