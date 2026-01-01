Invece di passare continuamente da un’applicazione o finestra all’altra e perdere il filo, posso fare domande a Slackbot e usarlo per fare ricerche e creare contenuti senza mai uscire da Slack, il luogo in cui lavoro tutto il giorno. Ha reso più efficiente il modo in cui affronto la mia giornata: niente cambi di contesto, niente attriti.
Ripensa il modo di lavorare in tutta la tua azienda.
Il lavoro sta cambiando più velocemente che mai. Per restare al passo, hai bisogno di una piattaforma per le aziende che cresca con te. Slack sta reinventando il modo di lavorare attraverso una produttività radicale, unendo persone e IA per aiutare le aziende a crescere.
Un'IA più intelligente inizia dal contesto.
Cosa rende speciale la nostra IA? Si basa sulle conoscenze provenienti dai dati e dalle conversazioni della tua azienda. L'IA in Slack è contestualmente rilevante, il che la rende più affidabile ed efficace grazie a informazioni personalizzate e in tempo reale integrate direttamente dove lavori.Scopri di più sull’IA in Slack
L’ambiente ideale per ogni agente.
Gli agenti non sono semplici strumenti: sono veri e propri membri del team. La collaborazione tra team migliora quando gli agenti svolgono attività, evidenziano informazioni dettagliate e interagiscono con i colleghi nel flusso di lavoro. Ogni agente è supportato da dati e contesto aziendale in tempo reale, con la sicurezza e l’affidabilità garantite da Salesforce.Scopri di più sugli agenti in Slack
L'integrazione degli agenti nel flusso di lavoro trasformerà la produttività dei dipendenti. I dati conversazionali di Slack, combinati con i dati aziendali strutturati, aggiungono un contesto che rende gli agenti più intelligenti e in grado di eseguire azioni più efficaci.
Sicura. Scalabile. Senza silos.
Slack è l'unica piattaforma aperta progettata per ospitare, connettere e orchestrare il lavoro tra tutte le app e gli agenti di IA su cui la tua azienda fa affidamento. È flessibile, sicura e offre l'infrastruttura necessaria ai team IT e di sicurezza per mantenere controllo e conformità.Scopri di più sulla nostra piattaforma aperta per le aziende
Perplexity sta ridefinendo la ricerca come un’esperienza di scoperta conversazionale e trasparente. Slack è stato un partner eccezionale nel rendere tutto questo possibile, grazie a un impegno condiviso per la sicurezza, la conformità e la fiducia degli utenti.
Una ricerca che sa dove cercare.
Trovare ciò di cui hai bisogno in sistemi frammentati è un enorme ostacolo alla produttività. La ricerca in Slack esplora l'intera azienda da un unico punto, analizzando ogni conversazione, app connessa, canale, file e molto altro, così i team possono trasformare le conoscenze dell’organizzazione in azioni concrete.Scopri di più sulla ricerca aziendale
Abbiamo bisogno di una vista unificata per tutte le nostre origini dati distribuite nei diversi sistemi. La ricerca aziendale in Slack offre esattamente questo. Con l’aiuto dell’IA, possiamo fornire immediatamente agli utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno.
Aumenta la produttività del lavoro in team.
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Trova risposta a tutte le tue domande, esplora Slack per le aziende e scopri perché così tante persone amano lavorare nel sistema operativo agentico.
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Il nostro team di vendita è felice di parlare con te. Avrai presto nostre notizie su come collegare i team con Slack.
Le aziende più innovative del mondo lavorano in Slack.
“Siamo lieti di portare ChatGPT ancora più nel cuore del lavoro in Slack, permettendo ai team di accedere all’IA più avanzata con la stessa naturalezza di una conversazione tra colleghi. Con l’app ChatGPT per Slack integrata in conversazioni, file e workflow, conoscenza e informazioni dettagliate sono sempre a portata di mano, rendendo più facile collaborare e far avanzare il lavoro.”
“La vista unificata è da sempre il sacro graal per i CIO: meno passaggi, meno attriti, più concentrazione. Se le persone possono rimanere in Slack e portare a termine il 75-80% del loro lavoro, l’impatto sulla produttività aziendale è significativo.”
“Slack è un elemento fondamentale per la nostra crescita, perché riunisce persone, processi e dati nel flusso di lavoro.”
“Avere agenti di IA che lavorano fianco a fianco con i nostri dipendenti direttamente in Slack è davvero straordinario. Non solo diventano membri del team, ma, data la quantità di dati e il contesto disponibili in Slack, si trasformano in collaboratori intelligenti capaci di agire direttamente nel flusso di lavoro.”
“In IBM usiamo Slack ogni giorno. La possibilità di potermi connettere alle opportunità di Salesforce all’interno di Slack e vedere esattamente cosa sta succedendo da una sola fonte attendibile è impagabile.”
“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”
“Siamo lieti di portare ChatGPT ancora più nel cuore del lavoro in Slack, permettendo ai team di accedere all’IA più avanzata con la stessa naturalezza di una conversazione tra colleghi. Con l’app ChatGPT per Slack integrata in conversazioni, file e workflow, conoscenza e informazioni dettagliate sono sempre a portata di mano, rendendo più facile collaborare e far avanzare il lavoro.”
“La vista unificata è da sempre il sacro graal per i CIO: meno passaggi, meno attriti, più concentrazione. Se le persone possono rimanere in Slack e portare a termine il 75-80% del loro lavoro, l’impatto sulla produttività aziendale è significativo.”
“Slack è un elemento fondamentale per la nostra crescita, perché riunisce persone, processi e dati nel flusso di lavoro.”
“Avere agenti di IA che lavorano fianco a fianco con i nostri dipendenti direttamente in Slack è davvero straordinario. Non solo diventano membri del team, ma, data la quantità di dati e il contesto disponibili in Slack, si trasformano in collaboratori intelligenti capaci di agire direttamente nel flusso di lavoro.”
“In IBM usiamo Slack ogni giorno. La possibilità di potermi connettere alle opportunità di Salesforce all’interno di Slack e vedere esattamente cosa sta succedendo da una sola fonte attendibile è impagabile.”
“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”
La prova è nel lavoro (e nei risultati).
Fonte: metriche di successo dei clienti Slack per l’anno fiscale 2026, n = 1.754 clienti Slack
Scopri come CRM, dati e agenti di Salesforce prendono vita in Slack.
Porta le informazioni del CRM in Slack e le discussioni di Slack in Salesforce. Ora, i dati del CRM e i dati conversazionali sono integrati per favorire decisioni più rapide e informate, indipendentemente da dove lavori.Scopri di più