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Slack per la vendita al dettaglio

Un modo più veloce e intelligente di lavorare

Aumenta la fidelizzazione dei clienti e la produttività dei dipendenti con una piattaforma pensata per il nuovo ambiente di vendita al dettaglio.

  • Logo Vuori
  • Logo Target
  • Logo Eddie Bauer
  • Logo Starbucks
  • Logo Sainsbury
  • Logo Sonos
  • Logo Total Wine
Potenzia l’agilità organizzativa

Supera le aspettative degli acquirenti e distinguiti dalla concorrenza

  • Rafforza la collaborazione e promuovi l’innovazione riunendo team, tecnologia e processi

  • Sfrutta al meglio gli investimenti tecnologici già esistenti con oltre 2500 integrazioni di app

  • Accelera il time‑to‑market creando semplici workflow per automatizzare le attività più complesse

Scopri come Shipt ha reinventato la vendita al dettaglio con Slack

26%

processo decisionale più veloce*

8

mesi per il ritorno dell’investimento*

*Fonte: Fonte: metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2023, Salesforce, sondaggio svolto su 137-150 utenti di Slack nella vendita al dettaglio, luglio 2022
Trasforma le operazioni di negozio

Risparmia tempo con Slack e reinvestilo sui clienti

  • Dì addio ai silos e collega la prima linea con la sede centrale

  • Automatizza le attività amministrative che consumano tempo prezioso

  • Centralizza le operazioni di sicurezza per rafforzare la prevenzione delle perdite

“Con Slack possiamo comunicare rapidamente con i partner dei nostri 400 punti vendita e offrire uno spazio in cui possano interagire tra loro in modo efficace, indipendentemente dalla posizione fisica.”

H-E-B Logo
Gavin Gallagher, CIOH-E-B

Favorisci la fidelizzazione dei clienti con l’aiuto di dati in tempo reale

  • Personalizza il tuo approccio grazie ai dati di Salesforce Customer 360

  • Tieni sotto controllo la disponibilità dei prodotti e reagisci prontamente ai ritardi

  • Metti a disposizione degli agenti di assistenza i dati necessari per garantire elevati livelli di soddisfazione dei clienti

Attrai e fidelizza i talenti migliori

Continua a usare gli strumenti che dipendenti e candidati già amano

  • Rendi l’onboarding rapido e semplice con attività automatizzate in canali dedicati

  • Alimenta la crescita professionale promuovendo una cultura di team collaborativa e di supporto

  • Trova le persone giuste al momento giusto con l’aiuto delle community di Slack

Scopri come H-E-B usa Slack per coinvolgere i suoi 100.000 dipendenti

26%

aumento del coinvolgimento dei dipendenti1

5,9

settimane di riduzione nei tempi di assunzione di talenti qualificati2

1Fonte: *Fonte: metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2023, Salesforce, sondaggio svolto su 143-149 utenti di Slack nella vendita al dettaglio, luglio 2022
2Fonte: Fonte: il Total Economic Impact™ di Slack per i team di vendita, aprile 2021

Aumenta la produttività con le app a disposizione proprio dove lavori

Connetti tutti i tuoi strumenti preferiti, ad esempio Salesforce, Workday, Microsoft Office e altri

Scopri tutte le integrazioni

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Domande frequenti

Sì. Puoi usare Slack Connect per velocizzare il lavoro e consolidare le relazioni in tutto l’ecosistema di vendita al dettaglio. Slack Connect connette in modo sicuro i tuoi team con i partner esterni, tra cui venditori, fornitori e partner di logistica di terze parti. Slack Connect è disponibile con tutti gli abbonamenti a pagamento.

Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack è conforme a GDPR e CCPA e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre.

Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori di avere un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.

Sì. Slack consente a tutti i tuoi strumenti di funzionare in modo ottimale grazie all’integrazione di software leader del settore e app personalizzate direttamente in Slack. Scegli tra oltre 2.500 integrazioni predefinite, compresi i più diffusi strumenti di lavoro e produttività, per risparmiare tempo ed evitare il passaggio da un contesto a un altro.