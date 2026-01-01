Un modo più veloce e intelligente di lavorare
Aumenta la fidelizzazione dei clienti e la produttività dei dipendenti con una piattaforma pensata per il nuovo ambiente di vendita al dettaglio.
Supera le aspettative degli acquirenti e distinguiti dalla concorrenza
Rafforza la collaborazione e promuovi l’innovazione riunendo team, tecnologia e processi
Sfrutta al meglio gli investimenti tecnologici già esistenti con oltre 2500 integrazioni di app
Accelera il time‑to‑market creando semplici workflow per automatizzare le attività più complesse
26%
processo decisionale più veloce*
8
mesi per il ritorno dell’investimento*
Risparmia tempo con Slack e reinvestilo sui clienti
Dì addio ai silos e collega la prima linea con la sede centrale
Automatizza le attività amministrative che consumano tempo prezioso
Centralizza le operazioni di sicurezza per rafforzare la prevenzione delle perdite
“Con Slack possiamo comunicare rapidamente con i partner dei nostri 400 punti vendita e offrire uno spazio in cui possano interagire tra loro in modo efficace, indipendentemente dalla posizione fisica.”
Favorisci la fidelizzazione dei clienti con l’aiuto di dati in tempo reale
Personalizza il tuo approccio grazie ai dati di Salesforce Customer 360
Tieni sotto controllo la disponibilità dei prodotti e reagisci prontamente ai ritardi
Metti a disposizione degli agenti di assistenza i dati necessari per garantire elevati livelli di soddisfazione dei clienti
Continua a usare gli strumenti che dipendenti e candidati già amano
Rendi l’onboarding rapido e semplice con attività automatizzate in canali dedicati
Alimenta la crescita professionale promuovendo una cultura di team collaborativa e di supporto
Trova le persone giuste al momento giusto con l’aiuto delle community di Slack
26%
aumento del coinvolgimento dei dipendenti1
5,9
settimane di riduzione nei tempi di assunzione di talenti qualificati2
Aumenta la produttività con le app a disposizione proprio dove lavori
Connetti tutti i tuoi strumenti preferiti, ad esempio Salesforce, Workday, Microsoft Office e altri
Domande frequenti
Sì. Puoi usare Slack Connect per velocizzare il lavoro e consolidare le relazioni in tutto l’ecosistema di vendita al dettaglio. Slack Connect connette in modo sicuro i tuoi team con i partner esterni, tra cui venditori, fornitori e partner di logistica di terze parti. Slack Connect è disponibile con tutti gli abbonamenti a pagamento.
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack è conforme a GDPR e CCPA e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre.
Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori di avere un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.
Sì. Slack consente a tutti i tuoi strumenti di funzionare in modo ottimale grazie all’integrazione di software leader del settore e app personalizzate direttamente in Slack. Scegli tra oltre 2.500 integrazioni predefinite, compresi i più diffusi strumenti di lavoro e produttività, per risparmiare tempo ed evitare il passaggio da un contesto a un altro.