Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, OneLogin, Azure Active Directory, Google
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
support-integrations@hubspot.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
no