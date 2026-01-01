Imagen de una fachada con íconos de Slack alrededor.
Slack para el comercio minorista

Una forma más rápida e inteligente de trabajar

Mejora la fidelización de los clientes y la productividad de los empleados con una plataforma creada para el entorno minorista actual.

  • Logotipo de Vuori
  • Logotipo de Target
  • Logotipo de Eddie Bauer
  • Logotipo de Starbucks
  • Logotipo de Sainsbury
  • Logotipo de Sonos
  • Logotipo de Total Wine
Activa la agilidad organizativa

Supera las expectativas de los compradores y brilla más que la competencia

  • Fortalece la colaboración e impulsa la innovación al reunir a tus equipos, tecnología y procesos

  • Extrae más valor de tus inversiones en tecnología existentes con más de 2500 integraciones de aplicaciones

  • Agiliza la velocidad de comercialización mediante la creación de flujos de trabajo simples para automatizar el trabajo pesado

Descubre cómo Shipt reinventó el comercio minorista con Slack

26 %

más velocidad en la toma de decisiones*

8

meses de plazo para el retorno de la inversión*

*Fuente: Fuente: FY23 Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 137-150 usuarios de comercio minorista de Slack, julio de 2022
Transforma las operaciones de la tienda

Ahorra tiempo con Slack para que lo inviertas en tus clientes

  • Despídete del aislamiento y fusiona la primera línea con la oficina central

  • Automatiza las tareas administrativas que consumen un tiempo valioso

  • Centraliza las operaciones de seguridad para fortalecer la prevención de pérdidas

«Con Slack, podemos comunicarnos rápidamente con los socios en nuestras 400 tiendas, además de proporcionar un lugar donde los socios pueden conectarse de manera significativa entre sí, independientemente de su ubicación física».

H-E-B Logo
Gavin Gallagher, CIOH-E-B

Incentiva la lealtad de los clientes con la ayuda de datos en tiempo real

  • Personaliza tu enfoque con datos de Salesforce Customer 360

  • Mantente al día acerca de la disponibilidad de los productos y reacciona rápidamente ante los retrasos

  • Capacita a los agentes de servicio con los datos que necesitan para mantener alta la satisfacción de los clientes

Atrae y retén a los mejores empleados

Conserva las herramientas que los empleados y candidatos adoran

  • Haz que la incorporación sea rápida y sencilla con tareas automatizadas en canales exclusivos

  • Promueve el crecimiento profesional al fomentar una cultura de equipo colaborativa y de apoyo

  • Encuentra a las personas adecuadas cuando las necesites con la ayuda de las comunidades de Slack

Ve cómo H-E-B usa Slack para involucrar a sus 100 000 empleados

26 %

de aumento en la participación de los empleados1

5,9

semanas menos en el tiempo de contratación de empleados calificados2

1Fuente: * Fuente: FY23 Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 143-149 usuarios de comercio minorista de Slack, julio de 2022
2Fuente: Fuente: The Total Economic Impact™ de Slack para equipos de ventas, abril de 2021

Incorpora herramientas donde trabajas y aumenta la eficiencia

Conéctate con todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Workday, Microsoft Office y muchas más

Ver todas las integraciones

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Tableau
Logo of Outlook Calendar
Logo of AWS Support
Logo of Zendesk
Logo of Box
Logo of Zoom
Logo of Webex Meetings
Logo of Workday
Logo of Jira Cloud
Logo of Docusign
Logo of Mailchimp
Logo of HubSpot
Logo of Stripe (Legacy)
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Tableau
Logo of Outlook Calendar
Logo of AWS Support
Logo of Zendesk
Logo of Box
Logo of Zoom

Preguntas frecuentes

Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y fortalecer las relaciones en todo el ecosistema minorista. Slack Connect conecta de forma segura a tus equipos con los socios externos, incluidos vendedores, proveedores y proveedores de logística de terceros. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.

Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Slack cumple con el RGDP y con la CCPA, y ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa. Para ello, cuenta con múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, etc.

Además, ofrece muchas funciones de seguridad (como la administración de claves Enterprise), que dan a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad en Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad integral de Slack.

Sí. Slack hace que tus herramientas brinden un mejor desempeño porque te permite integrar el software líder del sector con aplicaciones personalizadas directamente en nuestra plataforma. Elige entre más de 2500 integraciones preinstaladas, incluidas las herramientas de productividad y del lugar de trabajo más populares, para ahorrar tiempo y evitar cambios de contexto.