Una forma más rápida e inteligente de trabajar
Mejora la fidelización de los clientes y la productividad de los empleados con una plataforma creada para el entorno minorista actual.
Supera las expectativas de los compradores y brilla más que la competencia
Fortalece la colaboración e impulsa la innovación al reunir a tus equipos, tecnología y procesos
Extrae más valor de tus inversiones en tecnología existentes con más de 2500 integraciones de aplicaciones
Agiliza la velocidad de comercialización mediante la creación de flujos de trabajo simples para automatizar el trabajo pesado
26 %
más velocidad en la toma de decisiones*
8
meses de plazo para el retorno de la inversión*
Ahorra tiempo con Slack para que lo inviertas en tus clientes
Despídete del aislamiento y fusiona la primera línea con la oficina central
Automatiza las tareas administrativas que consumen un tiempo valioso
Centraliza las operaciones de seguridad para fortalecer la prevención de pérdidas
«Con Slack, podemos comunicarnos rápidamente con los socios en nuestras 400 tiendas, además de proporcionar un lugar donde los socios pueden conectarse de manera significativa entre sí, independientemente de su ubicación física».
Incentiva la lealtad de los clientes con la ayuda de datos en tiempo real
Personaliza tu enfoque con datos de Salesforce Customer 360
Mantente al día acerca de la disponibilidad de los productos y reacciona rápidamente ante los retrasos
Capacita a los agentes de servicio con los datos que necesitan para mantener alta la satisfacción de los clientes
Conserva las herramientas que los empleados y candidatos adoran
Haz que la incorporación sea rápida y sencilla con tareas automatizadas en canales exclusivos
Promueve el crecimiento profesional al fomentar una cultura de equipo colaborativa y de apoyo
Encuentra a las personas adecuadas cuando las necesites con la ayuda de las comunidades de Slack
26 %
de aumento en la participación de los empleados1
5,9
semanas menos en el tiempo de contratación de empleados calificados2
Incorpora herramientas donde trabajas y aumenta la eficiencia
Conéctate con todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Workday, Microsoft Office y muchas más
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y fortalecer las relaciones en todo el ecosistema minorista. Slack Connect conecta de forma segura a tus equipos con los socios externos, incluidos vendedores, proveedores y proveedores de logística de terceros. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Slack cumple con el RGDP y con la CCPA, y ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa. Para ello, cuenta con múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, etc.
Además, ofrece muchas funciones de seguridad (como la administración de claves Enterprise), que dan a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad en Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad integral de Slack.
Sí. Slack hace que tus herramientas brinden un mejor desempeño porque te permite integrar el software líder del sector con aplicaciones personalizadas directamente en nuestra plataforma. Elige entre más de 2500 integraciones preinstaladas, incluidas las herramientas de productividad y del lugar de trabajo más populares, para ahorrar tiempo y evitar cambios de contexto.