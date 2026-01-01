Los canales de Salesforce son canales de Slack especializados que funcionan como lugar centralizado para la colaboración del equipo y los datos de CRM en tiempo real. Son un componente fundamental de la integración del sistema de CRM en Slack y están pensados para unificar a los equipos, los datos y las conversaciones en torno a un cliente o registro específico.

Contrariamente a los canales de Slack comunes, los canales de Salesforce conectan a los equipos, los datos de CRM y las conversaciones en un solo lugar para mantener a los clientes en el centro del trabajo. Son un espacio exclusivo en el que los equipos con distintas funciones trabajan juntos con un panorama completo de sus clientes y en el que todas las conversaciones y la información se encuentran reunidas, sin importar cuál sea el entorno en el que mejor trabajen las personas.



Los canales de Salesforce son el lugar centralizado para la colaboración en las tareas de CRM. Estos canales especializados unifican la conversación de CRM del equipo con datos del cliente en tiempo real en torno a una cuenta, una oportunidad o un caso de servicio específico.

Este espacio exclusivo mejora la comunicación del equipo reuniendo los equipos, los datos de CRM y las conversaciones en un solo lugar; así, se mantiene a los clientes en el centro del trabajo y se ofrece una perspectiva completa de cada interacción.