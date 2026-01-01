Salesforce se unió a la conversación
Administrar los datos de tus clientes debería ser tan fácil como conversar. Ahora lo es, con el sistema de CRM con tecnología de IA líder en el mundo integrado en Slack.
A las empresas agénticas líderes les encanta trabajar en Slack
Datos de Salesforce 🤝 Agentes en Slack
“Hola, Slackbot. Actualiza mi canalización”.
Slackbot sabe en qué estás trabajando y con quién. Convierte las conversaciones en registros del sistema de CRM recopilando actualizaciones, registrando próximos pasos y manteniendo los datos al día automáticamente.Más información sobre Slackbot
Integra a Agentforce en cada equipo en Slack
Mientras Agentforce se ocupa de más tareas especializadas, tú puedes enfocarte en el trabajo más importante. Los agentes creados con una finalidad pueden supervisar flujos de trabajo, mostrar información y ejecutar próximos pasos, todo en Slack.Obtén más información acerca de Agentforce en Slack
Haz que todos los agentes trabajen desde una única conversación
Slackbot recurre automáticamente al agente, la aplicación o el flujo de trabajo adecuados para cada tarea. Solo debes describir lo que necesitas y Slackbot encontrará el camino correcto para ayudarte a conseguirlo.Más información
Con Salesforce en Slack, tu CRM trabaja donde tú trabajas
Las funcionalidades de CRM en Slack permiten que los equipos actúen con mayor rapidez a partir de los datos y la información en tiempo real de los clientes directamente en el entorno en el que ya están trabajando.
Tus datos de Salesforce están disponibles en el lugar donde se desarrollan las conversaciones
En Slack, puedes hacer búsquedas en todos los datos de tus clientes y actuar en función de ellos. Explora métricas, automatiza tareas y actualiza registros desde el motor de tu trabajo sin alternar entre herramientas.
Haz más por tus clientes con la combinación de datos y diálogo.
En los canales de Salesforce, los datos de tus clientes y las conversaciones del equipo se integran en un único espacio compartido, de modo que todas las personas tengan el contexto que necesitan y nada se pase por alto en el camino.
Administra tus clientes en Slack con Slackbot como parte del equipo
Slackbot ayuda a las pequeñas empresas convirtiendo las conversaciones en registros organizados, con lo que se hace un seguimiento de las negociaciones, se administran los casos y se mantienen las actualizaciones al día directamente dentro de Slack. Ahora, tu ágil equipo puede avanzar con mayor rapidez, mantener la coordinación y deshacerse del trabajo improductivo. Comienza hoy mismo con el sistema de CRM de Slack y adáptate sin problemas con Salesforce a medida que creces.Más información acerca de la CRM de Slack
Soluciones para cada equipo
Preguntas frecuentes
Administrar las relaciones con tus clientes se convierte en algo tan sencillo e intuitivo como conversar con tu equipo. En lugar de usar un sistema independiente en el que debes iniciar sesión, la información de tus clientes se encuentra en el entorno en el que trabajas a diario.
Con el sistema de CRM en Slack, puedes actualizar información de las negociaciones, registrar llamadas de clientes y compartir información con tu equipo simplemente enviando un mensaje. Es una nueva forma de trabajar en la que la CRM se vuelve una parte natural del flujo de trabajo diario.
Con la integración del sistema de CRM en Slack, se optimiza la comunicación en la empresa y los equipos para las tareas de ventas, asistencia, marketing y más, además de simplificarse el trabajo. Esta integración permite que las personas:
- Actúen de inmediato: actualiza los datos de CRM en el flujo de trabajo y recibe alertas en tiempo real sobre la actividad de los clientes directamente en Slack para que tu equipo nunca pase por alto una oportunidad o una solicitud urgente.
- Mejoren la colaboración en las tareas de CRM: reúne a equipos interdisciplinarios en un solo lugar y dales una visibilidad compartida tanto de los datos del cliente como de las conversaciones del equipo.
- Automaticen las tareas administrativas: reduce el cambio de contexto y el ingreso manual de datos y, de esta manera, libera al equipo para que se concentre en los clientes.
La IA se integra en tu experiencia de CRM en Slack y actúa como un compañero de equipo inteligente. Mejora la comunicación de CRM al conectar el flujo de la conversación con los datos del cliente en tiempo real para ayudar a cada persona a trabajar con mayor inteligencia.
Está diseñada para mejorar la colaboración en las tareas de CRM al ocuparse de tareas que permitirán que tu equipo ahorre tiempo. Por ejemplo, la IA puede ayudar a los usuarios con lo siguiente:
- Resumir conversaciones largas antes de una llamada.
- Redactar mensajes de seguimiento basados en una conversación.
- Encontrar respuestas rápidas a preguntas acerca de los antecedentes del cliente.
Esto hace que sea más fácil que todos se pongan al día rápidamente y colaboren con eficiencia.
Los canales de Salesforce son canales de Slack especializados que funcionan como lugar centralizado para la colaboración del equipo y los datos de CRM en tiempo real. Son un componente fundamental de la integración del sistema de CRM en Slack y están pensados para unificar a los equipos, los datos y las conversaciones en torno a un cliente o registro específico.
Contrariamente a los canales de Slack comunes, los canales de Salesforce conectan a los equipos, los datos de CRM y las conversaciones en un solo lugar para mantener a los clientes en el centro del trabajo. Son un espacio exclusivo en el que los equipos con distintas funciones trabajan juntos con un panorama completo de sus clientes y en el que todas las conversaciones y la información se encuentran reunidas, sin importar cuál sea el entorno en el que mejor trabajen las personas.
Los canales de Salesforce son el lugar centralizado para la colaboración en las tareas de CRM. Estos canales especializados unifican la conversación de CRM del equipo con datos del cliente en tiempo real en torno a una cuenta, una oportunidad o un caso de servicio específico.
Este espacio exclusivo mejora la comunicación del equipo reuniendo los equipos, los datos de CRM y las conversaciones en un solo lugar; así, se mantiene a los clientes en el centro del trabajo y se ofrece una perspectiva completa de cada interacción.