Salesforce 채널은 팀 협업과 실시간 CRM 데이터의 중앙 허브 역할을 하는 전문화된 Slack 채널입니다. 이는 특정 고객이나 레코드를 중심으로 팀, 데이터, 대화를 통합하도록 설계된 Slack CRM 통합 앱의 핵심 구성 요소입니다.

일반 Slack 채널과 달리 Salesforce 채널은 팀, CRM 데이터, 대화를 한 곳에 연결하여 계속해서 업무를 고객 중심으로 진행합니다. 여러 부서의 팀이 모여 고객을 전체적으로 파악하며 협업할 수 있는 전용 공간으로, 직원이 최고의 업무 성과를 내는 곳이 어디든 상관없이 모든 대화와 인사이트를 통합할 수 있습니다.



Salesforce 채널은 CRM 협업을 위한 중심 허브입니다. 이와 같이 전문화된 채널을 통해 특정 계정, 기회 또는 서비스 사례에 대한 실시간 고객 데이터와 팀의 CRM 대화를 통합할 수 있습니다.

이 전용 공간은 팀, CRM 데이터, 대화를 한 곳에 연결하여 계속해서 업무를 고객 중심으로 진행해 모든 상호 작용을 전체적으로 파악할 수 있게 하여 팀 커뮤니케이션 수준을 높여줍니다.