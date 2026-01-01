Slack 내 Salesforce로 업무 방식을 재구성하세요.
고객 데이터를 마치 대화하듯 쉽게 관리할 수 있다면 어떨까요? 이것이 바로 Slack에 내장된 세계 최고의 AI 기반 CRM이 지닌 힘입니다.
한 번에 하나씩 대화하며 비즈니스를 이끌어 나가세요.
Slack 내 Salesforce를 사용하면 각 부서의 모든 팀원들이 AI 에이전트와 협업하여 질문을 하고, 레코드를 업데이트하며, 실시간 고객 인사이트를 바탕으로 조치를 취할 수 있습니다.
팀에 맞춰 확장되는 목적 기반의 솔루션.
내장된 Salesforce 덕분에 CRM을 어디서든 사용할 수 있습니다.
Slack의 CRM 기능을 통해 팀은 이미 일하고 있는 곳에서 바로 실시간 고객 데이터와 인사이트를 바탕으로 더욱 빠르게 조치를 취할 수 있습니다.
고객 데이터를 업무 흐름의 자연스런 일부로 만드세요.
Slack에서는 모든 고객 데이터를 검색할 수 있고, 즉각적인 AI 인사이트를 통해 실행까지 가능합니다. 지표를 탐색하고, 작업을 자동화하며, 업무가 이뤄지는 곳에서 바로 레코드를 업데이트할 수 있어 더 이상 여러 도구를 오갈 필요가 없습니다.
에이전트가 팀원이 되는 곳.
채널을 시작해 보세요. 캔버스를 만들고, 스레드를 요약하세요. Slack 내 Agentforce를 사용하면 AI 에이전트가 Slack에 특화된 작업을 사용자 대신 수행할 수 있습니다. Salesforce의 실시간 고객 데이터를 모두 활용하면서 말이죠.
데이터와 대화를 함께 활용하여 고객을 위해 더 많은 일을 해내세요.
CRM과 대화 데이터를 모두 가져와, 팀을 조율하고, 정보 격차를 해소하며, AI로 더 깊은 인사이트를 얻으세요. Salesforce 채널을 사용하면 팀들을 연결하고 계속해서 모든 업무를 고객 중심으로 진행할 수 있습니다.
모든 클라우드를 Slack에 연결하세요.
자주 묻는 질문
팀과 대화를 나누는 것만큼 쉽고 직관적으로 고객 관계를 관리할 수 있게 됩니다. 별도의 시스템에 로그인하지 않아도 고객 정보가 이미 매일 일하는 곳에 바로 저장됩니다.
Slack 내 CRM을 통해 메시지만 보내도 거래 정보를 업데이트하고, 고객 통화 내용을 기록하며, 팀과 인사이트를 공유할 수 있습니다. 고객 관계 관리(CRM)를 일상 업무 흐름에 자연스럽게 통합하는 새로운 업무 방식입니다.
CRM을 Slack에 통합하면 영업, 서비스, 마케팅 부서 등에 필요한 비즈니스와 팀 커뮤니케이션을 원활하게 진행하면서 업무를 간소화할 수 있습니다. 직원이 누릴 수 있는 장점은 다음과 같습니다.
- 즉각적인 실행: 업무 흐름에서 CRM 데이터를 업데이트하고 Slack에서 바로 고객 활동 알림을 실시간으로 수신하여 팀이 기회나 긴급한 요청을 놓치는 일이 없습니다.
- CRM 협업 개선: 여러 부서들을 한 곳에 통합하여 고객 데이터와 팀 논의에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다.
- 관리자 업무 자동화: 업무 맥락을 전환하는 횟수와 수동으로 데이터를 입력하는 과정을 줄여 팀이 고객에게 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.
AI는 Slack 내 CRM 경험에 내장되어 지능형 팀원 역할을 합니다. 대화의 흐름을 실시간 고객 데이터와 연결함으로써 CRM 커뮤니케이션을 향상하여 모든 직원이 더욱 스마트하게 일할 수 있습니다.
AI는 팀의 시간을 절약해 주는 작업을 대신 수행하여 CRM 협업을 향상하도록 설계되었습니다. 예를 들어, AI는 다음과 같이 사용자를 도와줍니다.
- 회의하기 전에 긴 대화 내용을 요약합니다.
- 논의 내용을 기반으로 후속 메시지의 초안을 작성합니다.
- 고객 기록과 관련된 질문에 대해 답변을 빠르게 찾습니다.
이를 통해 모든 직원이 최신 정보를 빠르게 얻고 업무에 효과적으로 기여하기가 수월해집니다.
Salesforce 채널은 팀 협업과 실시간 CRM 데이터의 중앙 허브 역할을 하는 전문화된 Slack 채널입니다. 이는 특정 고객이나 레코드를 중심으로 팀, 데이터, 대화를 통합하도록 설계된 Slack CRM 통합 앱의 핵심 구성 요소입니다.
일반 Slack 채널과 달리 Salesforce 채널은 팀, CRM 데이터, 대화를 한 곳에 연결하여 계속해서 업무를 고객 중심으로 진행합니다. 여러 부서의 팀이 모여 고객을 전체적으로 파악하며 협업할 수 있는 전용 공간으로, 직원이 최고의 업무 성과를 내는 곳이 어디든 상관없이 모든 대화와 인사이트를 통합할 수 있습니다.
Salesforce 채널은 CRM 협업을 위한 중심 허브입니다. 이와 같이 전문화된 채널을 통해 특정 계정, 기회 또는 서비스 사례에 대한 실시간 고객 데이터와 팀의 CRM 대화를 통합할 수 있습니다.
이 전용 공간은 팀, CRM 데이터, 대화를 한 곳에 연결하여 계속해서 업무를 고객 중심으로 진행해 모든 상호 작용을 전체적으로 파악할 수 있게 하여 팀 커뮤니케이션 수준을 높여줍니다.