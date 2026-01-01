디지털 기반의 업무 생태계를 구축하세요

업무에 필요한 대화를 도구, 서비스와 연결하세요. 2,500개 이상의 앱과 강력한 API로 Slack 플랫폼 팀은 Slack 안에서 일을 간소화하거나, 지루한 업무를 자동화하며, 대화에 필요한 정보를 가져올 수 있도록 전 세계 파트너 및 개발자와 협업하여 앱을 만들고 통합이 가능하게 합니다.

Slack 파트너에는 세계에서 가장 규모가 큰 SaaS 기업들과 미래의 업무 환경을 만들어 가는 1,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다.

Slack Marketplace에서 Slack 팀의 역량을 확장할 수 있는 수천 개의 앱에 액세스할 수 있습니다.

Slack 펀드는 뛰어난 차세대 소프트웨어 회사를 만들려는 기업가에게 투자하고 이들과 협업하는 벤처 캐피털 펀드입니다.