더욱 간편하고 즐겁고 생산적인 업무 환경을 만드세요
Slack은 모든 대화, 앱, 고객을 한 곳에 모으는 업무를 위한 AI 기반 플랫폼입니다. Slack은 전 세계에서 모든 규모의 비즈니스가 성장하고 생산성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
Slack은 2021년에 Salesforce에 인수되었습니다.
200k+
유료
고객 수
77
Fortune 100대 기업 중
Slack을 사용하는 기업
150개국+
일일 활성 사용자
보유 국가
디지털 기반의 업무 생태계를 구축하세요
업무에 필요한 대화를 도구, 서비스와 연결하세요. 2,500개 이상의 앱과 강력한 API로 Slack 플랫폼 팀은 Slack 안에서 일을 간소화하거나, 지루한 업무를 자동화하며, 대화에 필요한 정보를 가져올 수 있도록 전 세계 파트너 및 개발자와 협업하여 앱을 만들고 통합이 가능하게 합니다.
Slack 파트너에는 세계에서 가장 규모가 큰 SaaS 기업들과 미래의 업무 환경을 만들어 가는 1,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다.
Slack Marketplace에서 Slack 팀의 역량을 확장할 수 있는 수천 개의 앱에 액세스할 수 있습니다.
Slack 펀드는 뛰어난 차세대 소프트웨어 회사를 만들려는 기업가에게 투자하고 이들과 협업하는 벤처 캐피털 펀드입니다.
Slack 소개 및 채용 정보
Slack은 사명에 따라 비즈니스를 운영하고 있으며, 직원들의 업무 환경 개선은 회사에서부터 시작된다고 생각합니다. Slack은 최선을 다해 업무를 수행하고 그 과정에서 서로를 돕는 호기심 많고 창의적인 인재들로 구성된, 다양성이 존재하는 강력한 팀을 구성하는 것은 물론, 이를 실현할 수 있는 플랫폼 및 제품을 구축하고 있습니다.
Slack에서 경력을 쌓으면서 모든 기회를 포착하고 더 간편하고 즐겁고 생산적으로 일할 수 있습니다.
Slack for Good은 기술 분야에서 아직 빛을 보지 못한 숨은 인재를 더 많이 발굴해내는 것을 목표로 하고 있습니다.
Slack의 최신 소식을 만나 보세요
Slack에 대한 더 많은 소식은 뉴스룸을 클릭하여 확인하세요.