업무는 골치 아픈 일처럼 느껴질 수 있습니다. 메시지는 쌓이고 회의 내용은 뒤죽박죽 섞여 중요한 정보가 정신없는 가운데 묻혀버립니다. 아무도 이런 일을 기대하며 아침에 눈을 뜨지 않죠. 반가운 순간은 업무가 갑자기 가볍게 느껴진다거나, 답을 찾기가 쉽고, 인수인계는 원활하게 이뤄지고, 모든 일이 딱딱 맞아떨어질 때입니다. Slack의 새로운 기능들이 바로 이러한 경험을 가져다 줄 것입니다.

이번 업데이트를 통해 더 스마트한 AI, 의미 있는 생산성 업그레이드, 강력해진 관리 기능을 결합하여 Slack의 모든 사용자에게 보다 명확하고 평온하며 즐거운 업무 환경을 제공합니다.

✨ 사용자와 함께 생각하는 AI ✨

일상의 순간을 함께 나아가는 동력으로 바꿔주는 실용적인 AI

최고의 AI는 좋은 의미에서 마치 마법처럼 느껴집니다. 딱 필요한 순간에 나타나 사용자가 무엇을 하려는지 파악하고, 방해하지 않으면서 도움을 줍니다. 이번 업데이트를 통해 AI가 실제 업무 흐름에 바로 통합되어 일상에서 오가는 질문을 공유 지식으로 전환하고, 혼란을 즉시 해소하며, 팀이 인사이트를 실행으로 쉽게 옮길 수 있도록 해줍니다.

AI 답변 공유하기

사용자가 단 한 번의 클릭으로 AI가 생성한 답변을 채널이나 DM에 즉시 공유할 수 있습니다. 스크린샷을 찍거나 복사 후 붙여넣기 할 필요가 없습니다. 공유된 답변은 전체 콘텍스트(배경 정보)를 유지한 채 Slack 메시지로 영구 저장되어 온보딩, 정책, 팀 워크플로와 같이 반복되는 질문에 쉽게 답하거나, 이를 간편하게 참조 또는 재사용할 수 있습니다.***

모바일 AI 설명

사용자가 이동 중에도 전문 용어, 약어 또는 복잡한 메시지들을 빠르게 이해할 수 있도록 도와줍니다. 모바일에서 메시지를 길게 누르고 ‘설명’을 선택하면 대화에서 벗어나거나 흐름을 끊지 않고도 명확하고 맥락에 맞는 설명을 확인할 수 있습니다.***

Slack의 버튼을 사용한 Agentforce 사전 알림

Agentforce 에이전트가 Slack 사용자에게 ‘승인’, ‘거절’ 또는 ‘이메일 초안 작성’과 같은 대화형 버튼으로 사전 알림을 보낼 수 있습니다. 버튼을 클릭하면 제안된 프롬프트가 에이전트에게 자동 전송되어 사용자가 입력하거나 도구를 전환하지 않고도 즉시 작업을 이어갈 수 있습니다(Agentforce 사용자 라이선스 필요).*

🌀어느 곳에서 일하든 업무 흐름 유지 🌀

집중력, 협업, 모바일 환경 전반에서 마찰이 적어지도록 설계

업무 환경이 늘 정돈되어 있지 않아도 괜찮습니다. 하지만 도구로 인해 작업 속도가 저하되거나 집중력이 흐트러지는 건 절대 괜찮지 않습니다. 이번 업데이트는 이러한 장애물들을 완전히 없애주기에 더욱 기대가 큽니다. 보다 원활한 멀티태스킹부터 스마트한 리마인더, 향상된 모바일 환경까지, 모든 것이 더욱 긴밀하게 연결되고 유연하며 만족감을 느낄 수 있어 장소를 불문하고 업무에 몰입할 수 있습니다.

알림 2.0

Slack 알림 시스템을 대대적으로 개편하여 불필요한 알림과 혼란을 줄이도록 설계하였습니다. 채널 알림 옵션이 단순해지고, 데스크톱과 모바일의 푸시 제어 기능이 명확해졌으며, 전역 설정 기능이 개선되고, 동기화 기능이 향상되어 알림을 더 쉽게 이해하고 관리할 수 있습니다.*

사용자 프로필 내 그룹 DM 기능(데스크톱 출시)

데스크톱에서 사용자 프로필에 공유 그룹 DM을 바로 추가해 보세요. 사용자가 팀원 프로필을 보면서 최근에 나눈 일대일 대화 또는 그룹 대화로 빠르게 이동하거나, 공유 DM의 전체 리스트를 확인하여 한결 쉽게 재연결할 수 있습니다(모바일 버전은 1월에 출시).*

Salesforce 레코드와 관련된 Slack 대화 표시

Slack 대화를 Salesforce Lightning에 바로 가져오세요. 사용자는 특정 레코드와 연결된 관련 채널 및 스레드를 확인하고 상호 작용할 수 있으므로, Salesforce를 벗어나거나 비즈니스 맥락을 놓치지 않고도 실제 토론에 계속 참여할 수 있습니다.*

데스크톱 분할 보기

사용자가 채널, 스레드, 앱, 캔버스 또는 에이전트를 분할 보기를 통해 나란히 고정할 수 있습니다. 이를 통해 Slack을 계속 탐색하면서 정보를 쉽게 참조할 수 있으므로, 업무 흐름의 끊김 없이 멀티태스킹과 연구를 수행하며 AI 도구와 상호 작용하기에 이상적입니다(1월에 전체 제공).*

허들 창 조절 및 도구 모음 개편

도킹된 바와 새로워진 도구 모음을 갖춘 새 허들 미니 플레이어를 도입해 보세요. 이제 여러 창에서 스레드, 캔버스, 반응, 제어 기능에 더 쉽게 액세스할 수 있으며, 실시간으로 협업할 때보다 명확하게 그룹화하고 빠르게 액세스할 수 있습니다.*

옴니스위처의 태깅 및 필터 완성 기능 개선

더 스마트해진 @ 및 # 태그 지정 기능, 개선된 필터 제안 기능, 자주 사용하는 필터로 연결해 주는 빠른 링크 덕분에 검색이 더 직관적이고 빨라졌습니다. 옴니스위처는 사용자가 광범위하게 검색하는지, 아니면 결과를 좁히는지에 따라 레이아웃을 동적으로 조정합니다(1월에 전체 제공).*

모바일 파일 브라우저의 파일 형식 지원 기능 강화

타사 파일과 미디어 파일을 포함한 모든 파일 형식을 지원하도록 Android 모바일 파일 브라우저를 확장해 줍니다. 파일 유형 필터링 기능이 추가되고, 비어 있는 상태 표시 기능이 개선되었으며, iOS와 동일한 통합된 사용자 환경을 제공합니다(1월에 전체 출시).*

허들 ‘JIT’(Just In Time) 알림

회의 시작 직전에 Slack에서 바로 스마트한 회의 리마인더를 전송해 줍니다. 알림에는 모든 회의 링크에서 작동하는 원클릭 참여 버튼을 비롯해 알림 스누즈 또는 해제 옵션이 포함되어 사용자가 회의를 놓치거나 서둘러 참여하는 일이 없도록 해줍니다(현재 무료 및 Pro 플랜에서 이용 가능, 1월부터 모든 라이선스에서 이용 가능).*

채널 이메일 주소 업데이트

채널 이메일 주소를 더 쉽게 찾고 사용할 수 있습니다. 메뉴에 새로운 복사 작업이 추가되었고, 필요한 경우 주소를 자동 생성할 수 있으며, 모든 대화 유형(채널, DM, 그룹 DM 등)에 지원됩니다.*

마우스오버 및 더 많은 메시지 작업 업데이트

메시지 작업 메뉴를 새롭게 바꿔 보세요. 메뉴에는 더욱 명확한 그룹화 기능과 업데이트된 아이콘, 은은한 마우스오버 애니메이션 및 새로운 데스크톱용 ‘메시지 텍스트 복사’ 작업이 포함되어 있습니다. 데스크톱 환경과 모바일 환경의 일관성을 유지하면서 자주 사용하는 작업을 더 빠르게 찾아보세요.*

iPhone 가로 방향 지원

Slack iPhone 앱에 가로 방향 지원 기능이 추가되었습니다. 이제 기기를 돌리면 Slack이 그에 맞춰 화면을 자동으로 조정하여 한결 쉽게 긴 메시지를 읽고, 파일을 보며, 큰 화면에서 편안하게 작업할 수 있습니다.*****

🛡️신뢰와 명확성, 확장성을 제공하기 위한 설계🛡️

팀의 업무 속도를 저하시키지 않고 엔터프라이즈급 제어 성능 제공

Slack이 조직의 중심에 자리잡을수록 그 기반이 정말 중요합니다. 이번 업데이트를 통해 관리자는 더욱 명확한 가시성, 보다 스마트한 제어 기능, 그리고 모든 플랜에서 한층 일관된 사용자 환경을 확보하게 됩니다. 이에 따라 팀은 더 빠르게 움직이고, 시스템을 더 신뢰하며, 자신감을 갖고 업무를 확장할 수 있습니다. 동시에 관리자는 복잡성을 관리하는 데 소요되는 시간을 줄이고, 대신 더 가치 있는 업무를 지원하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

앱 분석 대시보드의 실시간 지표

앱이 메시지와 파일을 어떻게 소비하는지, 실시간으로 인사이트를 얻어보세요. 새롭게 제공되는 ‘지난 24시간’ 보기 기능과 거의 즉각적으로 대응하는 쿼리 성능, 대규모 데이터 처리 기능 등을 통해 관리자는 앱 활동을 더욱 빠르게 파악할 수 있습니다.****

메시지 삭제 권한

사용자가 본인 메시지를 삭제할 수 있는 권한과 앱 또는 봇의 메시지를 삭제할 수 있는 권한을 별도로 제어하는 두 가지 새로운 관리자 권한을 도입하여 사용자를 지나치게 제한하지 않으면서 보다 정밀하게 관리할 수 있습니다.*

일반 관리자 탐색

조직 대시보드와 일치하도록 워크스페이스 관리자 탐색 기능을 재설계해 보세요. 플랜 전반에 보다 현대적이고 일관된 환경을 제공하면서 확장성, 유지 관리성 및 향후 업데이트에 대한 유연성을 개선할 수 있습니다.*

스크린 리더 세부 정보 표시 설정

스크린 리더 사용자가 웹과 데스크톱에서 메시지를 소리 내 읽는 방식을 제어하도록 할 수 있습니다. 사용자는 접근성 설정에서 세부 정보 표시 수준을 맞춤화하여 자신의 선호와 필요에 더욱 잘 맞출 수 있습니다.*

종합적으로 볼 때 이번 업데이트는 지금까지 발표한 출시 중 가장 기대되는 버전입니다. 복잡한 과정이나 단계를 추가하지 않고도 Slack을 보다 스마트하고, 매끄럽고, 직관적으로 만들어 줍니다. 일상 업무를 진행하든, 팀과 협업하든, 조직 전체에 Slack을 운영하든 상관없이 이러한 개선 사항은 업무를 진행 방식에 추진력과 자신감을 선사하고 조금 더 큰 만족감을 느낄 수 있도록 설계되었습니다.

이전의 출시 버전은 혁신 웹페이지를 확인하세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

2025년 12월 19일 기준 Slack 라이선스 플랜에서 사용 가능한 기능에 대해 자세히 알아볼 준비가 되셨다면, 문의해 주세요.

*모든 Slack 플랜

**Pro, Business+, Enterprise+

***Business+, Enterprise+/Grid

****Enterprise+/Grid

*****무료, Pro, Business+에 한해 사용 가능