Trabalhar nem sempre é simples. As mensagens se acumulam, as reuniões se misturam, e o que é importante acaba se perdendo no meio do caminho. Ninguém acorda animado para lidar com esse tipo de rotina. O que realmente anima é quando o trabalho flui melhor, quando as respostas aparecem rápido, as entregas fluem naturalmente e tudo simplesmente começa a funcionar. É exatamente isso que esses novos recursos trazem.

Essas atualizações combinam uma IA mais inteligente, melhorias reais de produtividade e bases administrativas mais sólidas para tornar a experiência de trabalho mais clara, tranquila e agradável para quem usa o Slack.

✨ IA que pensa junto com você ✨

Uma IA prática, que transforma momentos do dia a dia em progresso compartilhado

A melhor IA tem um toque de magia, no melhor sentido. Ela aparece na hora certa, entende o que você está tentando fazer e ajuda sem dificultar. Com essas atualizações, a IA passa a fazer parte do fluxo real de trabalho, transformando perguntas do dia a dia em conhecimento para toda a equipe, resolvendo dúvidas rapidamente e ajudando as equipes a transformar ideias em ação com muito mais facilidade.

Compartilhar respostas da IA

Permite que os usuários compartilhem instantaneamente respostas geradas por IA em canais ou mensagens diretas, com apenas um clique, sem precisar de capturas de tela ou copiar e colar. As respostas compartilhadas viram mensagens permanentes no Slack, mantendo todo o contexto, fazendo com que sejam fáceis de consultar, responder ou reutilizar em perguntas recorrentes, como integração, políticas internas ou fluxos de trabalho da equipe.***

Explicações da IA para dispositivos móveis

Ajuda os usuários a entender rapidamente jargões, siglas ou mensagens mais complexas, mesmo quando estão em trânsito. Basta pressionar uma mensagem no celular e selecionar “Explicar” para receber uma explicação clara e contextual, sem sair da conversa nem perder o ritmo.***

Notificações proativas do Agentforce com botões no Slack

Permite que agentes do Agentforce notifiquem os usuários de forma proativa no Slack, com botões interativos como “Aprovar”, “Recusar” ou “Criar rascunho de e-mail”. Clicando em um botão, um prompt sugerido é enviado automaticamente ao agente, permitindo que os usuários continuem trabalhando instantaneamente, sem precisar digitar nem trocar de ferramenta. Requer licenças de usuário do Agentforce*

🌀Continue no fluxo, onde quer que o trabalho aconteça 🌀

Projetado para reduzir atritos entre foco, colaboração e mobilidade

O trabalho raramente é organizado, e tudo bem. O que não deveria acontecer é as ferramentas atrapalharem seu ritmo ou interromperem sua concentração. Essas atualizações são interessantes justamente porque eliminam esses obstáculos. Com execuções de várias tarefas de forma mais fluida, lembretes mais inteligentes e uma experiência móvel muito melhor, tudo passa a funcionar de forma mais conectada, natural e agradável, para que você mantenha o ritmo, esteja onde estiver.

Notificações 2.0

Uma grande reformulação no sistema de notificações do Slack, criada para reduzir ruído e confusão. A novidade traz opções mais simples de notificações por canal, controles de push mais claros no computador e em dispositivos móveis, configurações globais aprimoradas e melhor sincronização, deixando os alertas mais fáceis de entender e muito mais simples de gerenciar.*

MDs em grupo nos perfis de usuário (versão para computadores)

Passa a exibir MDs compartilhadas em grupos diretamente no perfil do usuário no computador. Ao acessar o perfil de um colega de trabalho, é possível entrar rapidamente em conversas recentes individuais ou em grupo, além de ver a lista completa de MDs compartilhadas para retomar conversas com mais facilidade.* Disponível para dispositivos móveis em janeiro.

Mostrar conversas relacionadas do Slack para registros do Salesforce

Leva as conversas do Slack diretamente para o Salesforce Lightning. Assim, os usuários podem visualizar e interagir com canais e conversas relacionadas a um registro específico, mantendo o vínculo com as discussões reais, sem sair do Salesforce nem perder o contexto corporativo.*

Exibição dividida para computadores

Permite fixar canais, conversas, apps, canvas ou agentes lado a lado em uma exibição dividida no Slack. Isso facilita consultar informações enquanto você continua navegando pela plataforma — ideal para realizar várias tarefas ao mesmo tempo, pesquisar e interagir com ferramentas de IA sem interromper o fluxo de trabalho. Disponível totalmente a partir de janeiro.*

Reformulação das janelas dos círculos e da barra de ferramentas

Apresenta um novo minirreprodutor de círculos, com barra fixa e barra de ferramentas redesenhada. Conversas, canvas, reações e controles agora ficam mais fáceis de acessar entre janelas, com agrupamento mais claro e acesso mais rápido durante a colaboração ao vivo no Slack.*

Marcação e conclusão de filtros aprimoradas no omniswitcher

Torna as pesquisas mais rápidas e intuitivas, com marcação mais inteligente usando @ e #, sugestões de filtros aprimoradas e atalhos para filtros mais usados. O omniswitcher também ajusta dinamicamente o layout conforme o tipo de pesquisa, seja uma pesquisa mais ampla ou um refinamento dos resultados. Disponível totalmente a partir de janeiro.*

Mais tipos de arquivos no navegador de arquivos para dispositivos móvei s

Amplia o navegador de arquivos no Android para oferecer suporte a todos os tipos de arquivos, incluindo arquivos de terceiros e arquivos de mídia. A novidade adiciona filtro por tipo de arquivo, telas de estados vazios mais claras e uma experiência unificada, agora alinhada ao iOS, no Slack. Disponível totalmente a partir de janeiro.*

Notificações de círculos na hora certa

Envia lembretes inteligentes de reuniões diretamente no Slack pouco antes do início. As notificações incluem um botão de entrar com um clique, que funciona com qualquer link de conferência, além de opções para adiar ou dispensar, para que ninguém perca uma reunião (ou entre correndo nela).* Disponível agora para os planos gratuito e Pro; disponível para todas as licenças a partir de janeiro.

Atualizações no endereço de e-mail do canal

Torna os endereços de e-mail dos canais mais fáceis de encontrar e usar, com novas ações de copiar nos menus, criação automática de endereços quando necessário e suporte para todos os tipos de conversas, incluindo canais, MDs e MDs em grupo.*

Atualizações ao passar o cursor e em outras ações de mensagen s

Renova os menus de ações de mensagens com agrupamentos mais claros, ícones atualizados, animações sutis ao passar o cursor do mouse e uma nova ação no computador para “copiar texto da mensagem”. A atualização também alinha as experiências no computador e em dispositivos móveis, ao mesmo tempo que torna as ações mais usadas mais rápidas de encontrar.*

Suporte ao modo de paisagem no iPhone

O app do Slack para iPhone agora oferece suporte ao modo de paisagem. A interface se ajusta automaticamente ao girar o dispositivo, facilitando a leitura de mensagens longas, a visualização de arquivos e o trabalho com mais conforto em telas maiores.*****

🛡️Criado para confiança, clareza e escala 🛡️

Controles de nível corporativo, sem desacelerar as equipes

Quando o Slack está no centro da organização, a base faz toda a diferença. Essas atualizações oferecem aos administradores mais visibilidade, controles mais inteligentes e uma experiência mais consistente entre os diferentes planos. O resultado: as equipes trabalham com mais agilidade, confiam mais no sistema e crescem com confiança, enquanto os administradores gastam menos tempo lidando com complexidade e mais tempo dando suporte a um trabalho de qualidade.

Métricas em tempo real no painel de análise de apps

Passa a oferecer informações em tempo real sobre como apps consomem mensagens e arquivos no Slack. Inclui uma nova visualização de “últimas 24 horas”, consultas quase instantâneas e suporte a grandes volumes de dados, permitindo que administradores acompanhem a atividade dos apps com muito mais agilidade.****

Permissões para excluir mensagens

Apresenta duas novas permissões administrativas que controlam separadamente quem pode excluir as próprias mensagens e quem pode excluir mensagens de apps ou bots, permitindo uma governança mais precisa sem restringir excessivamente os usuários.*

Navegação administrativa comum

Remodela a navegação administrativa do workspace para alinhá-la ao painel da organização, criando uma experiência mais moderna e consistente entre os planos, além de melhorar a escalabilidade, a manutenção e a flexibilidade para futuras atualizações.*

Configurações de nível de detalhe de leitores de tela

Dá mais controle para usuários de leitores de tela sobre como as mensagens são lidas em voz alta na web e no computador. É possível ajustar os níveis de detalhe nas configurações de acessibilidade, de acordo com as preferências e necessidades de cada pessoa.*

No conjunto, essas atualizações representam um dos lançamentos mais empolgantes que já fizemos. Elas deixam o Slack mais inteligente, fluido e intuitivo, sem adicionar etapas extras nem complexidade. Seja para tocar a rotina do dia, colaborar com a equipe ou administrar o Slack em toda a organização, essas melhorias foram pensadas para trazer mais ritmo, mais confiança e até um pouco mais de leveza para a forma como o trabalho acontece.

Confira nossa página da Web de Inovações para ver lançamentos anteriores.

Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente no seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, do seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento do seu workspace.

Disponibilidade dos recursos nos planos de licenciamento do Slack a partir de 19 de dezembro de 2025. Quer saber mais? Fale conosco.

*Todos os planos do Slack

**Pro, Business+ e Enterprise+

***Business+ e Enterprise+ / Grid

****Enterprise+ / Grid

*****Somente planos gratuito, Pro e Business+