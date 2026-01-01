Gráfico ilustrado de um cadeado básico brilhoso e dimensional com um escudo no corpo.
Segurança, criptografia e conformidade no Slack

Soluções de segurança de dados de nível empresarial

Confie no Slack para proteger seus dados e atender a seus requisitos de conformidade

Recursos de segurança para ter mais controle, visibilidade e flexibilidade

Gerenciamento de identidade e dispositivo

Certifique-se de que apenas as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar as informações da sua empresa no Slack com recursos, como logon único, reivindicação de domínios e suporte para gerenciamento de mobilidade empresarial.

Proteção de dados

No Slack, os dados de clientes são criptografados em repouso e em trânsito por padrão. Protegemos seus dados com ferramentas como o Enterprise Key Management do Slack (Slack EKM), logs de auditoria e prevenção contra perda de dados (DLP) nativa, além de suporte para provedores de DLP externos.

Governança de informação

O Slack oferece recursos de governança e gestão de riscos flexíveis o suficiente para atender a todas as necessidades da sua organização. Isso inclui políticas de retenção globais, retenções legais e suporte para eDiscovery.

O programa de segurança no Slack protege nossa organização e seus dados em todas as camadas

Certificados e atestados de conformidade

* A Global CBPR System Certification Mark e a Global PRP System Certification Mark™ são marcas registradas da International Trade Administration/Office of Global Data Policy and Privacy, usadas com permissão.

Atenda a regulamentos específicos da indústria e padrões internacionais de segurança e privacidade de dados

Logotipo da Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde

Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)

O Slack pode ser configurado para atender à conformidade da HIPAA, incluindo informações de integridade protegidas eletronicamente (e-PHI).

Solicite os requisitos para entidades da HIPAA

Logotipo da FINRA

Autoridade Regulatório da Indústria Financeira (FINRA)

O Slack é configurável para as normas 17a-4 da FINRA. Assim, sua equipe colabora sem deixar de atender aos requisitos de conformidade.

Logotipo do programa federal de gerenciamento de riscos e autorização

Programa federal de gerenciamento de riscos e autorização (FedRAMP)

O Slack tem autorização de nível moderado do FedRAMP para atender às exigências de conformidade de organizações do setor público.

O GovSlack tem autorização do FedRAMP JAB High e também está em conformidade com o DoD CC SRG IL4.

Ver nossa autorização de nível moderado

Ver nossa autorização do JAB High

Logotipo do Intercâmbio Confiável de Avaliação de Segurança da Informação

Intercâmbio Confiável de Avaliação de Segurança da Informação (TISAX)

Scope-ID SHYV0T
Assessment-ID AMHN37
O TISAX e seus resultados não são destinados ao público geral.

Solicitar nossos resultados

ISMAP

Programa de avaliação e gerenciamento de segurança do sistema de informação (ISMAP)

Slack foi avaliado pelo Programa de Avaliação e Gerenciamento de Segurança do Sistema de Informação (ISMAP), um programa do governo do Japão que avalia a postura de segurança de provedores de serviço em nuvem. O registro do Slack pode ser visto na lista de serviços registrados do ISMAP.

Ver nosso registro

C5

Catálogo de critérios de conformidade de computação em nuvem (C5)

O Slack concluiu sua certificação do Catálogo de critérios de conformidade de computação em Nuvem (C5), um padrão criado pelo Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI) na Alemanha. Os clientes podem entrar em contato com a equipe de contas do Slack para solicitar uma cópia do relatório do C5.

Avaliação de Segurança de Provedores de Serviços de Nuvem (PSN) na Coreia do Sul

O Slack finalizou sua Avaliação de Segurança para os Provedores de Serviços de Nuvem (PSN). Esse é um programa realizado pelo Instituto Coreano de Segurança Financeira para garantir que os PSNs obedeçam a um conjunto definido de padrões de cibersegurança gerenciados pelo programa de Regulamento de Supervisão de Transações Financeiras Eletrônicas.

Solicitar nossos resultados

Logo do ENS

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) da Espanha

O ENS (Esquema Nacional de Seguridad) é um conjunto de controles e normas de segurança que devem ser implementados pelos prestadores de serviços com a finalidade de permitir o processamento de dados para serviços públicos espanhóis (como governos e organizações públicas). O Slack alcançou o nível ENS High, que é o nível de acreditação mais alto possível.

Veja nosso certificado

Logotipo da residência de dados

Residência de dados

A residência de dados para o Slack permite que as organizações escolham o país ou a região em que querem armazenar seus dados criptografados em repouso.

Saiba mais sobre residência de dados

Logotipo do RGPD

Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR)

O Slack se compromete a ajudar os usuários a entender os direitos e as obrigações de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). O Slack possui ferramentas e processos específicos para clientes a fim de garantir a conformidade com os requisitos do GDPR.

Saiba mais sobre o compromisso do Slack com o GDPR

Melhores práticas e estruturas aceitas pela indústria

Nossa abordagem de segurança empresarial prioriza a governança de segurança, a gestão de riscos e a conformidade. Isso inclui a criptografia em repouso e em trânsito, a segurança de rede e o fortalecimento do servidor, o controle do acesso administrativo, o monitoramento do sistema, logs e alertas e muito mais.

Leia o white paper

Os controles de segurança do Slack também estão alinhados aos princípios de segurança na nuvem do National Cyber Security Centre (NCSC — Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido). Leia mais

Mais sobre a segurança no Slack

Gráfico ilustrado do contorno de um cadeado cercado por linhas que implicam a movimentação de informações.
Recurso

Enterprise Key Management do Slack

Gráfico ilustrado de um cadeado
Blog

Segurança no Slack: como o Slack protege seus dados

Gráfico ilustrado Illustated graphic of lock and channel hash.
Webinar

Descubra a segurança de nível empresarial do Slack

Gráfico ilustrado do contorno de um cadeado cercado por linhas que implicam a movimentação de informações.
Recurso

Enterprise Key Management do Slack

Gráfico ilustrado de um cadeado
Blog

Segurança no Slack: como o Slack protege seus dados

Gráfico ilustrado Illustated graphic of lock and channel hash.
Webinar

Descubra a segurança de nível empresarial do Slack