Mantenha sua escola funcionando com o Slack
Com todos os recursos e a comunicação centralizada em um só local, o Slack mantém os estudantes engajados e conectados durante o trabalho remoto.
Facilite o ensino à distância, em qualquer lugar
Os alunos podem fazer perguntas e se manterem informados com canais para a turma ou para projetos. Os professores podem manter a conversa ativa com aulas virtuais e atendimentos on-line. O Slack cabe no seu orçamento. Oferecemos descontos para instituições e grupos qualificados.
Compartilhe atualizações instantâneas e anúncios com todos
O Slack ajuda professores e administradores a compartilhar informações de modo mais eficiente. Não é necessário que os alunos procurem por um e-mail importante ou usem mensagens de texto para saber as notícias relevantes. O campus inteiro é protegido por segurança de nível empresarial.
Tudo continua funcionando, não só as aulas
As comunidades permanecem engajadas e ativas com canais públicos e privados para clubes administrados por estudantes, atletismo, liderança estudantil e muito mais.
Perguntas frequentes
Para escolher a melhor ferramenta de gravação remota, você precisa prestar atenção em alguns pontos importantes a fim de ter certeza de que ela atende às suas necessidades.
Primeiro, que tipo de gravação você vai fazer? Só áudio, vídeo, ou os dois?
Depois, pense na qualidade. Um vídeo em alta definição e uma boa redução de ruído no áudio podem fazer uma diferença enorme.
Considere também a facilidade de uso da ferramenta, se ela funciona com sua configuração atual, se permite que você trabalhe em colaboração com outras pessoas e o nível de segurança oferecido para seus dados.
Por último, quais recursos podem ser úteis para você? Por exemplo, a possibilidade de gravar reuniões pode ser muito importante dependendo do que você faz.
Para gravar um curso on-line de forma eficaz, você precisa do equipamento certo e de uma conexão de internet estável a fim de evitar interrupções. O mais importante é ter um bom microfone e uma boa webcam.
Esses equipamentos podem ser integrados ao seu computador, mas se não forem de boa qualidade, talvez seja interessante comprar equipamentos separados para conseguir a melhor gravação. Você também precisa de um software para gravar a tela.
Se quiser gravar uma sessão de ensino a distância usando o Slack, comece criando um canal exclusivo para o curso. Esse será um espaço para os alunos se conectarem, tirarem dúvidas e ficarem por dentro de tudo.