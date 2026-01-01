Histórias inspiradoras, produtividade impressionante
A eficiência é o ponto alto dessas histórias de sucesso de equipes, empresas e setores que estão moldando o futuro do trabalho. Elas fazem tudo isso com a ajuda do Slack.
Explore ainda mais histórias
De acrobacias em penhascos a canhões humanos: como a Beast Industries consegue obter milhões de visualizações em cada vídeo usando o Slack
No Slack, a OpenAI transforma o Codex em um verdadeiro colega de engenharia
Lumina Solar toma decisões mais inteligentes com Slack e Agentforce
1-800Accountant cresce durante o período de declaração de imposto de renda com o Slack e o Agentforce
A Vercel cria o futuro nativo de IA com o Slack como seu sistema operacional com agentes para o trabalho
Crescendo com mais inteligência: Anthropic economiza milhões e acelera o trabalho com o Slack
Do desenvolvimento de produto às parcerias: como a Zenni Optical usa o Slack
Como a Bell Canada está transformando as vendas em grande escala com o Slack e o Agentforce
Como a Box usa o Slack para reduzir reuniões e acelerar negócios
Como a Caraway desenvolve produtos e cresce globalmente com o Slack como um pilar operacional
Rivian impulsiona a inovação de ponta em veículos elétricos com o Slack
Como a HER ONE impulsiona o crescimento consciente em sintonia com o Slack
Investir no trabalho em equipe vale a pena
338%
de retorno sobre o investimento1
US$ 2,1
milhões em economia de produtividade1
85%
afirmam que o Slack melhorou a comunicação2
47%
se sentem mais produtivos2
2 Todos os números são comunicados no valor presente de três anos com ajustes de riscos. “O Total Economic Impact do Slack para equipes técnicas”, Forrester, 2020