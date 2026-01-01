Kin + Carta une sua equipe global com o SlackLer história

Histórias inspiradoras, produtividade impressionante

A eficiência é o ponto alto dessas histórias de sucesso de equipes, empresas e setores que estão moldando o futuro do trabalho. Elas fazem tudo isso com a ajuda do Slack.

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Investir no trabalho em equipe vale a pena

  • 338%

    de retorno sobre o investimento1

  • US$ 2,1

    milhões em economia de produtividade1

  • 85%

    afirmam que o Slack melhorou a comunicação2

  • 47%

    se sentem mais produtivos2

1 Média ponderada. Com base em 2.707 respostas à pesquisa por parte de usuários semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá, com uma margem de erro de ± 2% e com um intervalo de confiança de 95% (dezembro de 2021).
2 Todos os números são comunicados no valor presente de três anos com ajustes de riscos. “O Total Economic Impact do Slack para equipes técnicas”, Forrester, 2020

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