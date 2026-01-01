Do desenvolvimento de produto às parcerias: como a Zenni Optical usa o Slack

Sobre a Zenni Optical

Barateando e inovando os óculos por mais de duas décadas

A Zenni Optical é a inovadora original no mercado de óculos on-line, sendo pioneira em óculos acessíveis e de alta qualidade por mais de 22 anos. Com operações globais nos Estados Unidos, na China, na Índia e nas Filipinas, a empresa combina rigorosos padrões de qualidade e conformidade com inovação para o consumidor a fim de construir óculos acessíveis em escala, entregando mais de 70 milhões de armações até o momento.

“Desde as primeiras ideias até a execução por etapas definidas, o Slack alinha nossas equipes globais enquanto construímos o futuro dos óculos.” Nick LaManna AVP de produto óptico, Zenni

O desafio

O crescimento global dificultou o alinhamento de produto, marketing e RH

Quando a Zenni Optical adotou uma força de trabalho corporativa totalmente remota durante a pandemia, a empresa não olhou para trás. Quase 500 funcionários agora trabalham em fusos horários de Dallas a São Francisco e Xangai, e os negócios diários de projetar, testar, comercializar e distribuir óculos se tornou ainda mais complexo.

Para o desenvolvimento de produtos, o alinhamento contínuo é essencial. “A inovação na Zenni é como montar um quebra-cabeça com pessoas em todo o mundo”, disse Nick LaManna, vice-presidente assistente de produto óptico. A equipe de oftalmologistas, químicos e líderes de atendimento ao cliente trabalha lado a lado com laboratórios na China e em Ohio, o que exige pontos de verificação e aprovações rigorosos, conformidade com dispositivos médicos e documentação entre diversas partes interessadas.

Para o marketing, os riscos são igualmente altos. A vice-presidente de marca, Veronica Alcaro, explicou que o lançamento da lente EyeQLenz™ com Zenni ID Guard™, um produto inédito que protege os olhos em ambientes internos e externos, foi o teste de estresse definitivo. “É a nossa lente mais inovadora de todos os tempos, e o objetivo de cima para baixo era lançá-la com velocidade”, disse ela.

Para o RH, o desafio é tanto cultural quanto operacional. “Somos muito remotos, então como manter a conexão? Como ajudar as pessoas a se sentirem incluídas?”, disse a diretora de pessoal, Rebecca Friese.

Além das análises jurídicas, dos padrões de conformidade e da gestão global de pedidos, líderes também precisam que a força de trabalho remota esteja conectada à missão da Zenni. E-mail, sistemas isolados e reuniões intermináveis simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo.

“Praticamente todas as equipes na Zenni participaram do lançamento do Zenni ID Guard de uma forma ou de outra, e o Slack foi fundamental para garantir que todos estivessem por dentro das novidades.” Veronica Alcaro Vice-presidente de marca, Zenni

Como a Zenni Optical trabalha melhor com o Slack

O Slack une equipes, ferramentas, parceiros e sucesso em um só lugar

Hoje, todas as funções, desde P&D de produtos e atendimento ao cliente até aprovações de marketing, passam pelo Slack. Assim, as equipes têm uma central pesquisável onde as decisões são tomadas em tempo real. “A gente se conecta todos os dias pelo Slack”, disse Friese. “É o que faz as pessoas se sentirem incluídas e parte de uma comunidade.”

O lançamento da EyeQLenz™ com Zenni ID Guard™ mostrou claramente o impacto do Slack. O que poderia ter sido um caos de seis meses em todos os departamentos se tornou um esforço coordenado em canais dedicados do Slack. As equipes de desenvolvimento de produtos compartilharam formulações químicas, resultados de testes de laboratório e fichas de especificações direto nos canais para análise global. O marketing construiu ativos de campanha, monitorou a logística e garantiu aprovações de criativos por meio de fluxos de trabalho. Os departamentos de finanças e jurídico opinaram sobre orçamentos, conformidade e contratos (tudo em tempo real) para manter o lançamento inteiro no caminho certo.

Até mesmo parceiros de agências externas foram incluídos nos canais via Slack Connect, eliminando o atrito do e-mail e dando a todos um contexto compartilhado desde o início.

Fora dos lançamentos de produtos, as equipes de atendimento ao cliente da Zenni encaminham problemas de seus CSM para canais do Slack, onde especialistas no assunto podem fazer uma triagem rápida. A equipe de TI usa o Slack com o Jira para monitorar problemas e projetos para os engenheiros. As equipes de RH e Pessoal incluem todas as principais implementações (ciclos de desempenho, pesquisas de engajamento, sessões de perguntas e respostas, apps como o CultureAmp) nos canais dedicados do Slack para que funcionários tenham um lugar para atualizações e perguntas. A equipe de marketing também coordena eventos de parceria de alto perfil com organizações como WWE, San Francisco 49ers e SF Marathon direto no Slack, alinhando as campanhas e avançando rapidamente.

A cultura também prospera nos canais. Como os funcionários raramente ficam no mesmo escritório, o Slack é onde a conexão acontece, seja no canal #zenni-pets , no reconhecimento de funcionários no Assembly, ou dias globais de trajes de fantasia onde equipes nos EUA, na China, na Índia e nas Filipinas postam roupas e celebram juntas.

“Integrar nossas agências externas ao Slack Connect tem sido um avanço tremendo: tê-las diretamente envolvidas em tempo real, integrando-se com total visibilidade, é uma virada de jogo.” Veronica Alcaro Vice-presidente de marca, Zenni

Próximos passos

Aprimorar o uso do Slack e usar a IA para crescer

Com o Slack firmemente enraizado na cultura e nas operações da empresa, o próximo capítulo da Zenni é sobre refinamento e inteligência.

Friese e sua equipe estão formalizando o manual “Como usar o Slack na Zenni”, com diretrizes para convenções de nomenclatura, padrões de emojis e quando usar canais ou conversas. O objetivo é tornar o Slack ainda mais intuitivo.

Recentemente, a Zenni ativou a IA no Slack e está começando a explorar como automatizar destaques e adicionar inteligência aos fluxos de trabalho. A empresa também está usando a pesquisa empresarial com IA do Slack para pesquisar em apps como Jira, Google Drive, CultureAmp, Salesforce e outros. “Com certeza eu uso o Slack mais do que qualquer outro recurso que temos internamente”, disse Alcaro. “Eu pesquiso conversas para me lembrar de feedback, e mal posso esperar para explorar mais recursos de IA.”

Olhando para o futuro, a Zenni planeja integrar o Slack tanto com o Salesforce Sales Cloud quanto, futuramente, com o Salesforce Service Cloud. A equipe vê o Slack como a base para ampliar a inovação, preservar a cultura entre todas as fronteiras e avançar em sua missão de tornar óculos de qualidade acessíveis a todos. “Não consigo viver sem o Slack”, disse Alcaro. “É fundamental para manter todos nós alinhados.”