De acrobacias em penhascos a canhões humanos: como a Beast Industries consegue obter milhões de visualizações em cada vídeo usando o Slack

Sobre a Beast Industries

Uma máquina de produção global que transforma ideias improváveis ​​em realidade

Jimmy “MrBeast” Donaldson é amplamente considerado o criador de conteúdo mais influente do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores extremamente fiéis em suas plataformas.

O que começou como conteúdo audacioso e viral no YouTube evoluiu para a Beast Industries, uma empresa multifacetada de entretenimento, produtos de consumo e CPG, que abrange produções de vídeo em grande escala, a Feastables, a Beast Games no Prime Video e extensas iniciativas filantrópicas.

Operando em escala massiva, a Beast Industries realiza produções com prazos críticos que coordenam centenas de pessoas, orçamentos multimilionários e equipes distribuídas por continentes. Construída seguindo a ambição criativa de Jimmy e uma cultura de trabalho em equipe, velocidade e uma mentalidade “sem ego”, a empresa realiza produções que rotineiramente ultrapassam os limites de escala, logística e criatividade.

“O Slack nos ajuda a realizar coisas impossíveis.” Brady Produtor supervisor, Beast Games, MrBeast

O desafio

Organizando o caos sem sufocar a criatividade

Antes que o Slack se tornasse essencial para o funcionamento da Beast Industries, a velocidade e a ambição da empresa frequentemente colidiam com comunicação fragmentada, perda de contexto e sobrecarga operacional. “Decisões criativas mudam em minutos”, afirma o Gerente de produção Brady. “Não temos tempo para enviar e-mails.”

Essa velocidade expôs um risco real. Produções individuais geram regularmente dezenas de milhares de mensagens e milhares de transações financeiras, distribuídas entre mensagens de texto, e-mails e conversas ad hoc. “Não havia uma fonte única de informações”, afirma Sinan, Chefe de marketing da Beast Games. “As coisas se desorganizavam rapidamente.”

À medida que a equipe da empresa crescia de 13 para mais de 600 pessoas, o custo da perda de conhecimento aumentava. “Você se lembrava de que algo tinha acontecido, mas não onde”, diz Josh, Chefe de pós-produção. “Encontrar a informação por assunto podia levar horas.”

As produções também se tornaram cada vez mais globais. As equipes coordenavam filmagens em diferentes continentes, fusos horários e ambientes de segurança, muitas vezes com prazos apertados. Os projetos frequentemente ultrapassavam o orçamento ou exigiam soluções de última hora para manter o cronograma.

“O Slack elimina o ruído para que possamos realmente trabalhar.” Josh Chefe de pós-produção, MrBeast

Como a Beast Industries trabalha melhor com o Slack

O Slack acompanha o ritmo das ideias assim que elas surgem

Na Beast Industries, o trabalho se move na velocidade da imaginação. Para acompanhar esse ritmo, as equipes precisam de um sistema que se mova na mesma velocidade, e é por isso que o Slack está no centro desse trabalho.

Desde a concepção inicial até a pós-produção e distribuição global, toda produção passa pelos canais do Slack: debates criativos, aprovações de orçamento, aprovações legais, logística, coordenação de fornecedores e decisões em tempo real no set de filmagem. “O Slack é a única maneira de conseguirmos acompanhar nosso ritmo”, afirma Brady.

Esse alinhamento é importante porque o trabalho em si é tudo, menos comum. “Na MrBeast, 5% de erro pode ser a diferença entre 250 milhões e 60 milhões de visualizações”, diz Sinan. “O Slack foi criado para esses detalhes, e isso se reflete todos os dias na rapidez e na qualidade do nosso trabalho.”

Quando os planos mudam a cada hora — e perder uma decisão pode significar perder uma oportunidade — o Slack mantém todos os detalhes em movimento.

Aprovando o impossível em tempo real

Essa base do Slack é ainda mais importante quando tudo já está em andamento e não há botão de pausa.

Por exemplo, enquanto procurava uma locação de última hora no Peru, o Líder de produção criativa Chris desceu de rapel uma cachoeira de 180 metros enquanto postava fotos e vídeos ao vivo no Slack durante a descida. Dessa forma, as equipes jurídica, de segurança e de criação puderam revisar e aprovar em tempo real. “Todos precisavam ver isso imediatamente”, diz Chris. “Não havia tempo para reuniões. Tomamos a decisão usando o Slack.”

O trabalho raramente diminui o ritmo o suficiente para que as equipes parem e se organizem. Decisões são tomadas no meio da conversa, as prioridades mudam a cada hora e detalhes críticos surgem enquanto as pessoas já estão trabalhando na próxima ideia.

“As pessoas nos dizem o tempo todo que as coisas são impossíveis”, afirma Chris. “Pegar uma Lamborghini. Dormir nas pirâmides. Coordenar 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Já fizemos tudo isso, e o Slack é onde conseguimos acompanhar essa loucura.”

“Produções individuais geram cerca de 10 mil mensagens e aproximadamente 2 mil transações. Sem o Slack, nada disso seria feito dentro do prazo ou do orçamento.” Chris Líder de produção criativa , MrBeast

Economizando tempo, sanidade e agendas com o Slackbot

Quando as decisões se acumulam mais rápido do que qualquer um consegue lê-las, até mesmo se ausentar por alguns minutos pode significar perder o contexto essencial. O Slackbot ajuda as equipes a ficarem em dia instantaneamente. “Eu deixo meu celular de lado por 10 minutos e quando volto a mexer nele, tem 30 ou 40 mensagens”, afirma o Supervisor de criação Spencer. “Eu simplesmente pergunto ao Slackbot e ele me diz o que decidimos, por que e o que preciso fazer. É como um assistente que está prestando atenção quando eu não estou.”

Como um agente pessoal dentro do Slack, o Slackbot pode resumir conversas e preservar o raciocínio por trás delas. As equipes o utilizam para analisar decisões passadas, obter contexto e transformar discussões dispersas em próximos passos claros. “Posso perguntar ao Slackbot algo muito específico sobre o qual conversamos meses atrás, e ele encontra instantaneamente”, afirma Spencer.

O Slackbot também é crucial para que Sinan mantenha a velocidade sem perder o controle. Ele publica ideias, lembretes e decisões diretamente no Slack assim que surgem. Quando chega a hora de se preparar para uma reunião, o Slackbot transforma esse contexto bruto em um plano claro. “O Slackbot está me economizando, no mínimo, 90 minutos por dia”, afirma ele. “Peço para ele criar um canvas para uma reunião que terei amanhã e, em 17 segundos, ele entrega um trabalho melhor do que eu jamais conseguiria fazer. Ele indica as próximas etapas, economizando tempo e dinheiro.”

“O Slackbot é uma das ferramentas de IA mais poderosas que utilizamos.” Sinan Chefe de marketing do Beast Games, Beast Industries

Aproveitando a experiência coletiva da Beast Industries

Os canais corporativos do Slack funcionam como uma rede colaborativa para a resolução de problemas. Quando uma produção de última hora precisa de animais, veículos ou conhecimento especializado, uma única mensagem desbloqueia instantaneamente as respostas. “A melhor mensagem do Slack que já vi foi: ‘Temos uma pista sobre um chimpanzé’”, diz Spencer. “O que teria sido uma troca interminável de e-mails se tornou algo divertido e solucionável em minutos no Slack.”

Com mais pessoas e variáveis ​​envolvidas em cada produção, as equipes precisam de um espaço compartilhado que acompanhe as mudanças nos planos. Os canvas do Slack servem como documentos ativos, atualizados em tempo real conforme as decisões são tomadas e o trabalho progride. “Os canvas são meus documentos principais”, afirma Brady. “Títulos, imagens em miniatura, documentos, vídeos: tudo fica organizado em canvas para que ninguém se confunda.”

O Slack também simplifica as realidades inesperadas de gerenciar produções nessa escala. As mensagens para toda a empresa variam desde a busca por equipamentos raros até alertas de segurança, como notificar centenas de pessoas sobre o motivo dos fogos de artifício estarem sendo soltos em plena terça-feira, ou perguntar quem usou o canhão humano pela última vez. “É caótico”, diz Sinan. “Mas todos sabem que devem procurar no Slack, então nada se perde.”

Movendo a produção e a logística ao vivo na velocidade da mudança

Uma das produções mais complexas que Brady gerenciou foi um vídeo filmado dentro das Grandes Pirâmides do Egito. “Desde o início, reunimos pessoas de toda a empresa em um canal dedicado do Slack”, afirma Brady. “Foi assim que mantivemos tudo alinhado à medida que o plano evoluía.”

Antes, durante e depois da produção, o Slack era o único lugar para a coordenação diária. “Quando você está lidando com algo tão complexo, precisa ser capaz de se comunicar instantaneamente”, diz Brady. “O Slack nos permite ficar conectados, informados e tomar decisões a cada minuto.”

Os círculos desempenham um papel fundamental nessa velocidade. “Os círculos substituíram as ligações telefônicas para mim”, afirma Brady. “Conversamos, e o Slack captura as anotações, resume o que é importante e envia automaticamente os itens de ação para as pessoas certas. Nada se perde e continuamos avançando.”

Trabalhando com parceiros na mesma velocidade da produção

As produções na Beast Industries não se limitam aos muros da empresa, e o Slack também não. Por meio do Slack Connect, as equipes trabalham diretamente com parceiros externos nos mesmos canais dinâmicos que usam internamente, sem perder o ritmo ou redefinir o contexto.

Essa capacidade é fundamental para a Beast Games, a principal série de competições da Beast Industries e um dos programas de competição mais assistidos do mundo. "Éramos agnósticos em relação à plataforma, e escolher o Slack foi uma decisão pensada", diz Josh. "Ele é a espinha dorsal de como gerenciamos a Beast Games com centenas de contratados e equipes internas."

O Slack Connect também mantém as operações comerciais funcionando na velocidade da MrBeast. Tayler, Chefe de conteúdo na Feastables, usa o Slack Connect com as agências TikTok Shop e Amazon durante lançamentos e entregas semanais.

“O que antes levava dois ou três dias por e-mail, agora leva apenas algumas horas com o Slack Connect.” Tayler Chefe de conteúdo na Feastables, MrBeast

Mantendo o trabalho em andamento sem reuniões

O fim das filmagens não significa que o trabalho diminui o ritmo. A pós-produção, a logística, a contratação e as operações continuam a avançar em paralelo, e o Slack ajuda as equipes a levar as decisões adiante. "Não tenho mais tantas reuniões", afirma Chris. "O Slack me faz economizar de 30 a 40 horas por semana, sendo nossa central de informações confiáveis."

A qualquer momento, os fluxos de trabalho do Slack encaminham solicitações para tudo, desde internet da Starlink em áreas remotas até a necessidade de juntar 20 pessoas do dia para a noite para construir uma pirâmide de dinheiro de US$ 5 milhões. "Alguém literalmente solicitou uma pirâmide de dinheiro para o dia seguinte", afirma Kara, Chefe de aquisição de talentos. "Graças ao Slack, a força-tarefa apareceu e lá estava ela."

O Slack também ajuda as equipes a gerenciar o volume de mensagens sem perder a comunicação. Tayler recebe mais de 2 mil mensagens diretas por semana de fãs, criadores e parceiros. Em vez de analisá-las manualmente, sua equipe usa listas do Slack para destacar as mensagens que realmente exigem sua atenção. "Não tem como eu ler tudo", diz Tayler. "As listas me permitem ver exatamente o que preciso fazer, sem deixar de lado as pessoas que são mais importantes."

A contratação segue um padrão semelhante de alta eficiência e sem reuniões. Kara incorpora pequenos trechos de entrevistas diretamente nos canvas, permitindo que os gerentes de contratação avaliem e votem de forma assíncrona, sem reuniões. O Slackbot ajuda funcionários novos e antigos a ficarem em dia rapidamente, respondendo a perguntas com base em discussões anteriores e conhecimento compartilhado.

“O Slack nos permite trabalhar da maneira como realmente trabalhamos. Não existe um manual: você pode participar de um círculo, enviar uma MD, reagir com emojis ou compartilhar uma ideia. Ele captura a energia da MrBeast em vez de nos forçar um processo.” Josh Chefe de pós-produção, MrBeast

Qual é o próximo passo

Construindo o futuro do conteúdo imperdível dentro do Slack

Olhando para o futuro, a Beast Industries está explorando como agentes de IA no Slack podem coordenar ativamente acompanhamentos, identificar riscos e gerenciar produções sem intervenção humana. Em vez de adicionar mais processos, os agentes ampliam a forma como as equipes já trabalham, ajudando-as a se moverem mais rapidamente sem perder o contexto. A empresa também está explorando outros produtos e nuvens da Salesforce para dar suporte ao crescimento em comércio, criação de conteúdo e fluxos de trabalho operacionais.

À medida que as produções se tornam mais complexas e globais, a Beast Industries continuará usando o Slack para transformar ideias ambiciosas em vídeos finalizados, sem perder a criatividade sem limites que é marca registrada do MrBeast. “Nesse ritmo, você só sabe se algo funciona depois de fazer”, afirma Chris. “O Slack nos permite tomar essas decisões sem hesitação.”