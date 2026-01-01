Comment Beast Industries réalise ses vidéos à plusieurs millions de vues grâce à Slack

À propos de Beast Industries

Une société de production internationale qui transforme les idées les plus improbables en réalité

Jimmy « MrBeast » Donaldson est le créateur le plus influent au monde, avec plus d'un milliard de followers très enthousiastes sur ses plateformes.

Il a commencé par créer du contenu audacieux et viral sur YouTube, puis a fondé Beast Industries, une entreprise de divertissement à facettes multiples. Elle propose des produits de grande consommation, déploie de grosses productions vidéo – Feastables, Beast Games sur Prime Video – et est à l’origine d'importantes initiatives philanthropiques.

Opérant à grande échelle, Beast Industries gère des productions urgentes qui coordonnent des centaines de personnes, des budgets de plusieurs millions de dollars, et des équipes réparties sur plusieurs continents. Fondée sur l'ambition créative de Jimmy et avec une culture axée sur l'esprit d'équipe, la rapidité et la modestie, l'entreprise exécute des productions qui repoussent régulièrement les limites de la logistique et de la créativité.

« Slack nous aide à réaliser l'impossible. » Brady Producteur superviseur, Beast Games, MrBeast

Le défi

Canaliser l’effervescence sans brider la créativité

Avant que Slack ne devienne essentiel au fonctionnement de Beast Industries, la rapidité et l'ambition de l'entreprise se heurtaient régulièrement à une communication fragmentée, à une perte d’informations et à des tensions opérationnelles. « Les décisions créatives changent en l’espace de quelques minutes », explique le responsable de production Brady. « Nous n'avons pas le temps d'envoyer des e-mails. »

Cette vélocité engendrait de réels risques. En effet, pour chaque production, des dizaines de milliers de messages et des milliers de transactions financières étaient générés et éparpillés entre SMS, e-mails et conversations improvisées. « Il n'y avait pas une source d’information unique et fiable », explique Sinan, responsable du marketing Beast Games. « Les choses devenaient vite confuses et désorganisées. »

L'entreprise est passée de 13 à plus de 600 collaborateurs, et la dispersion des connaissances est devenue de plus en plus coûteuse. « On se souvenait qu'un échange avait eu lieu, mais pas où », explique Josh, responsable de la post-production. « Le retrouver pouvait prendre des heures. »

Parallèlement, les productions sont devenues de plus en plus internationales. Les équipes coordonnaient des tournages sur plusieurs continents, fuseaux horaires et environnements de sécurité, souvent dans des délais serrés. Les projets dépassaient fréquemment le budget ou bien des problèmes de dernière minute devaient être résolus en urgence pour respecter le planning.

« Slack élimine les sources de distraction pour que nous puissions vraiment nous concentrer sur le travail. » Josh Responsable de la post-production, MrBeast

Comment Beast Industries optimise son efficacité avec Slack

Slack avance au rythme des idées dès qu'elles prennent forme

Chez Beast Industries, le travail évolue au rythme de la créativité. Pour suivre la cadence, les équipes ont besoin d'un système capable d'être tout aussi rapide. C'est la raison pour laquelle Slack se trouve au cœur du travail.

De l'idéation initiale à la post-production puis à la distribution internationale, chaque production évolue dans les canaux Slack : débats créatifs, approbations budgétaires, validations juridiques, logistique, coordination des fournisseurs et décisions en temps réel sur le plateau. « Slack est le seul moyen pour nous de suivre le rythme », explique Brady.

Cet alignement est important car le travail est loin d’être ordinaire. « Chez MrBeast, 5 % d’erreurs peuvent faire chuter les vues de 250 millions à 60 millions », explique Sinan. « Slack est conçu pour ce niveau de détails, et cela se reflète chaque jour dans la rapidité et la qualité de notre travail. »

Les plannings peuvent changer d'heure en heure – et une mauvaise décision peut faire rater une prise. Dans ce contexte changeant, Slack permet de progresser sur chaque détail.

Approuver l'impossible en temps réel

Slack est un socle essentiel quand une production est lancée, que tout est en mouvement et qu'il n'y a pas de bouton pause.

Par exemple, lors du repérage d'un lieu de tournage au dernier moment au Pérou, le responsable de production créative Chris a fait une descente en rappel sur une cascade de 180 mètres tout en publiant des photos et vidéos en direct sur Slack. Ainsi, les équipes juridique, sécurité et créative ont pu examiner et approuver en temps réel. « Tout le monde devait voir ça immédiatement », explique Chris. « Nous n’avions pas le temps de faire des réunions. Nous avons pris la décision dans Slack. »

Le rythme ralentit rarement assez longtemps pour que les équipes puissent s'arrêter et prendre le temps d'organiser le travail. Les décisions sont prisest au milieu des conversations, les priorités changent d'heure en heure, et des détails cruciaux surgissent alors que les personnes sont déjà passées au problème suivant.

« On nous dit tout le temps que telle ou telle chose est impossible », explique Chris. « Rattraper une Lamborghini. Dormir dans les pyramides. Coordonner 1 000 personnes à la fois. Nous avons tout fait, et Slack est notre outil pour gérer le chaos. »

« Les productions individuelles génèrent près de 10 000 messages et environ 2 000 transactions. Sans Slack, rien ne serait fait dans les temps ni dans le budget imparti. » Chris Responsable de la production créative, MrBeast

Économiser du temps, limiter le stress et optimiser les plannings avec Slackbot

Lorsque les décisions sont prises plus vite qu’elles ne peuvent être traitées, même s'éloigner quelques minutes de son écran peut signifier manquer des informations essentielles. Slackbot aide les équipes à se remettre à jour instantanément. « Je pose mon téléphone 10 minutes et quand je reviens, j’ai 30 ou 40 messages », explique le superviseur créatif Spencer. « Je demande simplement à Slackbot et il me dit ce qui a été décidé, pourquoi, et ce que je dois faire. C'est comme avoir un assistant qui fait attention pour moi. »

En tant qu'agent personnel dans Slack, Slackbot peut résumer les conversations et conserver leur fil rouge. Les équipes l'utilisent pour retracer les décisions passées, récupérer le contexte et transformer des discussions éparpillées en prochaines étapes à suivre. « Je peux demander à Slackbot quelque chose de très spécifique dont nous avons parlé il y a des mois, et il le trouve instantanément », explique Spencer.

Slackbot est également essentiel à la façon dont Sinan maintient un rythme rapide sans perdre le contrôle. Il formule des idées, prend des décisions et lance des rappels directement dans Slack. Quand il est temps de préparer une réunion, Slackbot transforme ces informations brutes en un planning clair. « Slackbot me fait économiser, au minimum, 90 minutes par jour », dit-il. « Je lui demande de créer un canevas pour une prochaine réunion, et en 17 secondes il me fournit un document bien meilleur que ce dont je suis capable. Il m'indique les prochaines étapes à suivre, ce qui fait gagner du temps et de l'argent. »

« Slackbot est l'un des outils d'IA les plus puissants que nous utilisons. » Sinan Responsable marketing Beast Games, Beast Industries

Exploiter l'expertise collective de Beast Industries

Les canaux de Slack destinées à l'ensemble de l'entreprise agissent comme un réseau participatif de résolution de problèmes. Lorsqu'une production de dernière minute a besoin d'animaux, de véhicules ou d'une expertise spécifique, un seul message permet d'obtenir instantanément des réponses. « Le message le plus incroyable que j'ai vu sur Slack, c’était « on a un plan pour un chimpanzé », s’amuse Spencer. « La situation aurait été un vrai cauchemar à gérer par e-mail, mais sur Slack, elle est devenue amusante et a été résolue en quelques minutes. »

Avec un nombre croissant de personnes et d’éléments changeants dans chaque production, les équipes ont besoin d'un espace partagé capable de suivre l'évolution des plannings. Les tableaux Slack sont des documents évolutifs, mis à jour en temps réel au fur et à mesure que les décisions sont prises et que le travail avance. « Les canevas sont mes documents de référence », explique Brady. « Titres, thumbnails, documents, vidéos : tout est dans les canevas, donc personne n'est perdu. »

Slack met également en lumière les réalités inattendues liées à la gestion de productions à grande échelle. Les messages adressés à l'ensemble de l'entreprise vont de la recherche d'équipements rares aux alertes de sécurité, comme le fait d'expliquer à des centaines de personnes pourquoi des feux d'artifice se déclenchent en plein mardi ou de demander qui a utilisé le canon humain pour la dernière fois. « C'est chaotique », affirme Sinan. « Mais tout le monde sait qu'il faut consulter Slack, donc rien n’est perdu. »

Gérer les changements des productions live et de la logistique en temps réel

L'une des productions les plus complexes gérées par Brady était une vidéo tournée à l'intérieur des pyramides d'Égypte. « Dès le début, nous avons rassemblé des personnes de tous les services de l'entreprise dans un canal Slack dédié », explique Brady. « C'est ainsi que nous avons tout coordonné au fur et à mesure de l'évolution du planning. »

Avant, pendant et après le début de la production, Slack était le seul endroit s’rganisait la coordination quotidienne. « Lorsque vous gérez un projet aussi complexe, vous devez être capable de communiquer instantanément », explique Brady. « Slack nous permet de rester connectés, informés et prêts à prendre des décisions minute par minute. »

Les appels d’équipe jouent un rôle essentiel pour assurer cette rapidité. « Pour moi, les appels d’équipe ont remplacé les coups de téléphone », explique Brady. « Nous discutons, Slack prend des notes, résume les points importants et transmet automatiquement des éléments d’action aux bonnes personnes. Rien ne se perd et nous continuons à avancer. »

Travailler avec des partenaires au même rythme que la production

Les productions de Beast Industries ne sont pas cantonnées à l'entreprise, pas plus que Slack. Grâce à Slack Connect, les équipes travaillent directement avec des partenaires externes sur les mêmes canaux rapides qu'ils utilisent en interne, sans ralentir ni redéfinir le contexte des activités.

Cette fonctionnalité est essentielle pour Beast Games, la série de vidéos de compétition proposée par Beast Industries, et l'une des émissions de compétition les plus regardées au monde. « Nous sommes indépendants et choisir Slack était une décision délibérée », a déclaré Josh. « C'est la colonne vertébrale de notre gestion de Beast Games, avec des centaines de sous-traitants et d'équipes internes. »

Slack Connect permet aussi de maintenir les opérations commerciales au rythme de MrBeast. Tayler, responsable du contenu chez Feastables, utilise Slack Connect avec les agences TikTok Shop et Amazon lors des lancements et des sorties hebdomadaires.

« Ce qui prenait auparavant deux ou trois jours par e-mail ne prend maintenant que quelques heures avec Slack Connect. » Tayler Responsable du contenu chez Feastables, MrBeast

Faire progresser le travail sans réunions

La fin d’un tournage ne signifie pas que le travail ralentit. La post-production, la logistique, le recrutement et les opérations continuent d'avancer en parallèle, et Slack aide les équipes à concrétiser leurs décisions. « Je n'ai plus autant de réunions qu’avant », confie Chris. « En étant l’espace fiable et central de nos activités, Slack me fait gagner entre 30 et 40 heures par semaine. »

À tout moment, les flux de travail Slack acheminent les demandes les plus farfelues, comme une connexion internet Starlink en pleine nature ou encore la mobilisation de 20 personnes, du jour au lendemain, pour construire une pyramide de billets d’un montant de 5 millions de dollars. « Quelqu'un a littéralement demandé une pyramide de billets pour le lendemain », raconte Kara, responsable du recrutement. « Grâce à Slack, l'équipe s'est mobilisée et ça s’est fait. »

Slack aide également les équipes à gérer le volume de messages sans perdre le fil. Tayler reçoit plus de 2 000 messages directs par semaine de la part de fans, créateurs et partenaires. Au lieu de les trier manuellement, son équipe utilise les listes Slack pour faire remonter les messages qui nécessitent vraiment son attention. « Il m'est impossible de tout lire », confie Tayler. « Les listes me permettent de voir exactement ce sur quoi je dois agir, sans rater les personnes qui comptent le plus. »

Le recrutement suit un modèle similaire : très efficace et sans réunion. Kara intègre de courts clips d'entretiens directement dans les canevas, ce qui permet aux responsables du recrutement d'évaluer et de voter de manière réfléchie et asynchrone, sans faire de réunions. Slackbot aide les collaborateurs, qu’ils soient nouveaux ou bien en poste, à rattraper rapidement le retard en répondant aux questions basées sur les discussions passées et les connaissances partagées.

« Slack nous permet de travailler comme nous le souhaitons. Il n'y a pas de règles définies : vous pouvez rejoindre un appel d'équipe, envoyer un message direct, réagir avec un émoji, ou lancer une idée. Slack capture l'énergie de MrBeast au lieu de nous limiter à un processus figé. » Josh Responsable de post-production, MrBeast

Prochaines étapes

Construire l’avenir des contenus MrBeast dans Slack

Pour anticiper l'avenir, Beast Industries explore comment les agents IA dans Slack pourraient coordonner activement les suivis, identifier les risques et gérer les productions sans intervention humaine. Plutôt que d'ajouter davantage de processus, les agents élargissent les méthodes de travail actuelles des équipes, les aidant à avancer plus rapidement sans perte de contexte. L'entreprise explore également d'autres produits et clouds Salesforce pour soutenir la croissance dans les flux de travail commerciaux, de création de contenu et des opérations.

Les productions se complexifient et deviennent de plus en plus internationales. Beast Industries va continuer à utiliser Slack pour transformer des idées ambitieuses en vidéos sans perdre la créativité irréductible qui définit MrBeast. « À ce rythme, vous savez si quelque chose fonctionne que quand vous essayez », déclare Chris. « Slack nous permet de prendre des décisions sans hésiter. »