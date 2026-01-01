Comment LMG favorise la réussite des courtiers avec Slack

À propos de LMG

Accompagne 6 000 courtiers et conseillers en Australie et en Nouvelle-Zélande

LMG fournit l’infrastructure qui soutient le plus grand réseau de courtiers en crédit immobilier d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Il accompagne ainsi plus de 6 000 courtiers et conseillers. Chacun de ces courtiers étant un chef d’entreprise indépendant, la rapidité, la précision et l’accès à l’information ont donc un impact direct sur la capacité de chacun à conseiller ses clients.

Dans le cadre de sa croissance, LMG a saisi l’opportunité de moderniser ses méthodes de travail en coulisses, en créant un modèle opérationnel plus connecté, où les connaissances circulent librement, les équipes gagnent en agilité et où l’entreprise est bien positionnée pour exploiter l’IA.

Le défi

L’expertise existait au sein de l’entreprise, mais elle n’était pas toujours accessible au bon moment

Comme beaucoup d’entreprises qui évoluent avec le temps, LMG a vu ses outils se multiplier. Les informations étaient dispersées entre les e-mails, WhatsApp, les espaces de stockage partagés et des plateformes spécialisées. Les collaborateurs devaient jongler entre 200 systèmes pour trouver le moindre élément de contexte. Cette fragmentation ne ralentissait pas seulement les équipes internes : elle engendrait des délais et des doublons qui se répercutaient inévitablement sur les courtiers.

« La transformation vers l’IA peut sembler complexe, mais nous avons commencé modestement : en activant Slackbot et les flux de travail dans Slack pour permettre aux collaborateurs de trouver eux-mêmes les réponses dont ils avaient besoin, sans introduire un nouvel outil. » Karina Egan Directrice générale du déploiement commercial, LMG

Comment LMG augmente son efficacité avec Slack

Un système d’engagement collaboratif pour l’entreprise

L’objectif n’était pas seulement d’améliorer la productivité : il s’agissait de créer une couche opérationnelle unique à l’échelle de l’entreprise. Plutôt que d’ajouter de nouveaux outils, LMG a misé sur la connexion de ceux en lesquels elle avait déjà confiance. En passant à un forfait supérieur avec Slack Enterprise Plus et en s’intégrant à Salesforce, l’entreprise a créé un espace unique où conversations, connaissances et flux de travail se rejoignent pour mieux accompagner ses clients : les courtiers.

En abandonnant les canaux de communication fragmentés, LMG a pu instaurer un environnement plus sécurisé et mieux gouverné, tout en rendant la collaboration plus rapide et plus transparente. Il ne s’agit pas d’un CRM commercial traditionnel : c’est un CRM opérationnel conçu pour accompagner un réseau de courtiers distribués.

“Nous sommes entrain de connecter Slack à Salesforce, et à partir de là, je m’attends vraiment à ce que tout s’enclenche dans l’entreprise », déclare Karina Egan. « Je veux moins de systèmes, mais surtout, je veux que les systèmes que nous avons fonctionnent pour ce dont nous avons besoin. »

Slackbot au service de l’autonomie des équipes

Plutôt que d’augmenter ses effectifs, LMG a misé sur l’accès à la connaissance. Avec une petite équipe d’accompagnement soutenant des centaines de collaborateurs, LMG avait besoin d’un moyen de démultiplier l’expertise sans recruter davantage. Slackbot joue désormais un rôle central : il aide les collaborateurs à trouver des réponses en langage naturel, directement dans leur flux de travail.

Préparation des réunions accélérée — Les collaborateurs récupèrent le contexte depuis Gmail, Google Calendar et Google Drive sans quitter Slack, et arrivent informés en quelques secondes.

— Les collaborateurs récupèrent le contexte depuis Gmail, Google Calendar et Google Drive sans quitter Slack, et arrivent informés en quelques secondes. Gestion de la charge de travail à grande échelle — L’équipe de marketing vidéo de LMG utilise Slackbot conjointement avec un outil de suivi des tâches et un canevas de calendrier éditorial pour gérer les projets, équilibrer les capacités de l’équipe et respecter les échéances des sous-tâches, soit 3 heures par semaine économisées sur les tâches administratives (l’équivalent de 2 semaines de travail complètes par an) .

— L’équipe de marketing vidéo de LMG utilise Slackbot conjointement avec un outil de suivi des tâches et un canevas de calendrier éditorial pour gérer les projets, équilibrer les capacités de l’équipe et respecter les échéances des sous-tâches, . Transformer l’information en action — Karina Egan a récemment utilisé Slackbot pour analyser des mois d’activité à l’échelle de l’entreprise, identifier les collaborateurs les plus performants ayant franchi des étapes clés de développement professionnel, et générer un canevas structuré, prêt à être partagé avec la direction, en quelques secondes.

— Karina Egan a récemment utilisé Slackbot pour analyser des mois d’activité à l’échelle de l’entreprise, identifier les collaborateurs les plus performants ayant franchi des étapes clés de développement professionnel, et générer un canevas structuré, prêt à être partagé avec la direction, en quelques secondes. Accès instantané aux connaissances — Plutôt que d’interrompre leurs collègues, les collaborateurs interrogent Slackbot pour obtenir des politiques, des statuts de projets ou du contexte historique enfoui dans des fichiers et des fils de discussion.

— Plutôt que d’interrompre leurs collègues, les collaborateurs interrogent Slackbot pour obtenir des politiques, des statuts de projets ou du contexte historique enfoui dans des fichiers et des fils de discussion. Aide à la création de contenu — Les équipes explorent comment Slackbot peut accélérer la création de contenu, de la rédaction de plans et de cadres méthodologiques à la réduction du temps administratif nécessaire pour recouper les informations.

« Avant, il était parfois plus simple de demander à quelqu’un plutôt que de chercher la réponse soi-même. Maintenant, il est plus facile de la trouver par soi-même avec Slackbot. » — Karina Egan

Bâtir une culture de la haute performance

Au-delà de la productivité, Slack a contribué à instaurer un mode de travail plus connecté et plus transparent. Les équipes financières, commerciales et opérationnelles travaillent en parfaite synergie, partageant leurs connaissances et résolvant les problèmes ensemble. En abandonnant les silos des e-mails, l’entreprise a développé une culture à la fois performante et profondément humaine.

« On ne retrouve tout simplement pas ce sens de la communauté avec les e-mail. Nous avons activé Slack-LMG. » Karina Egan Directrice générale du déploiement commercial, LMG

Prochaines étapes

Poser les bases d’une entreprise agentique

LMG élargit son écosystème Salesforce : l’entreprise utilise déjà Slack Connect pour collaborer avec ses fournisseurs et partenaires à la place de l’e-mail, et développe la façon dont les courtiers s’intègrent à cet environnement, en s’appuyant sur Slack et Salesforce pour réduire les frictions entre les courtiers et l’équipe d’assistance de LMG. L’entreprise explore également des capacités de service basées sur l’IA avec Agentforce. En ancrant l’IA dans des flux de travail et des contextes réels, LMG trace une voie concrète vers un avenir où les personnes et les agents numériques collaborent pour accompagner plus efficacement les courtiers et leurs clients.