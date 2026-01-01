Pour enregistrer efficacement un cours en ligne, vous devez disposer du matériel adéquat ainsi que d’une connexion Internet stable pour éviter toute interruption. Il est primordial de posséder un micro ainsi qu’une webcam de qualité.

Ces outils sont parfois directement intégrés à votre ordinateur, mais s’ils sont de mauvaise qualité, il vous faudra en acheter séparément pour obtenir de meilleurs enregistrements. Vous devez également posséder un logiciel d’enregistrement d’écran.