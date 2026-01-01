Assurez un service d’enseignement à distance avec Slack
En centralisant toutes vos ressources et vos communications, Slack peut permettre aux élèves et aux étudiants de rester engagés et connectés, même à distance.
Faciliter l’enseignement à distance
Les élèves et les étudiants peuvent poser des questions et rester informés grâce à des canaux réservés à une classe ou à un projet. Les enseignants peuvent alimenter les échanges avec des cours magistraux virtuels et des heures de permanence en ligne. Slack peut même s’adapter à votre budget. En effet, nous proposons des remises à certains organismes et groupes, sous réserve de conditions.
Partager instantanément des informations et des annonces
Slack aide les enseignants et les administrateurs à partager les informations de manière plus efficace. Les élèves et étudiants n’ont pas à chercher dans leurs e-mails ni à lire leurs SMS pour accéder aux informations importantes. Offrez à l’ensemble du campus une sécurité de niveau entreprise.
Élargir l’utilisation au-delà des cours
Les communautés restent engagées et actives grâce à des canaux privés et publics consacrés à des clubs et des bureaux d’étudiants, à des associations sportives et plus encore.
Foire aux questions
Pour choisir l’outil d’enregistrement à distance le plus adapté, il est important de prendre en compte certains éléments clés afin de vous assurer que celui-ci répondra à vos besoins.
Tout d’abord, quels types d’enregistrements comptez-vous effectuer ? S’agira-t-il d’enregistrements audio ? Vidéo ? Les deux ?
Ensuite, intéressez-vous à la qualité. Une vidéo haute définition et une bonne réduction du bruit peuvent avoir un effet déterminant.
Prenez également en compte la facilité d’utilisation de l’outil : fonctionne-t-il avec votre configuration actuelle ? Vous permet-il de travailler en collaboration ? À quel point sécurise-t-il vos données ?
Enfin, quelles fonctionnalités pourraient vous être utiles ? Par exemple, selon votre activité, il peut s’avérer essentiel d’avoir la possibilité d’enregistrer vos réunions.
Pour enregistrer efficacement un cours en ligne, vous devez disposer du matériel adéquat ainsi que d’une connexion Internet stable pour éviter toute interruption. Il est primordial de posséder un micro ainsi qu’une webcam de qualité.
Ces outils sont parfois directement intégrés à votre ordinateur, mais s’ils sont de mauvaise qualité, il vous faudra en acheter séparément pour obtenir de meilleurs enregistrements. Vous devez également posséder un logiciel d’enregistrement d’écran.
Pour enregistrer une session de formation à distance avec Slack, créez tout d’abord un canal réservé à votre cours. Il s’agira d’un espace depuis lequel les étudiants pourront interagir, poser des questions et se tenir informés.