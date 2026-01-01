Conçu pour l’évolutivité

La solution de collaboration pour les entreprises de toutes tailles
Les organisations de toutes tailles prospèrent grâce aux communications évolutives, fiables et flexibles de Slack.
Toujours connecté, en toute confiance
Des entreprises du monde entier font confiance à Slack pour ses fonctionnalités de collaboration, et plus particulièrement lorsqu’elles en ont le plus besoin.
- Architecture mondiale distribuée
- Réplication sécurisée des données clients
« Slack est un outil d’entreprise essentiel à des millions d’utilisateurs, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir un niveau de disponibilité et de fiabilité conséquent. Les exigences imposées à notre infrastructure ne changent pas, que les employés se connectent depuis leur bureau, un réseau cellulaire ou leur domicile ».
Slack s’adapte à votre entreprise
Quelle que soit la taille de votre entreprise ou la façon dont vos équipes collaborent, Slack s’y adapte, grâce à un nombre illimité de canaux et d’espaces de travail.
- S’adapte à l’organisation de votre entreprise
- Garantit que les nouvelles de l’entreprise soient transmise dans toute l’organisation
- Augmente la fidélisation grâce à des espaces dédiés à la collaboration
Le contrôle granulaire à portée de mains
Même les administrateurs des plus grandes entreprises peuvent gérer Slack grâce à des contrôles précis et intelligents.
Contrôle et gestion centralisés
Slack est géré grâce à un tableau de bord central, ce qui rend sa gestion intuitive.
Personnalisable par espace de travail
Les règles peuvent varier d’un espace de travail à l’autre pour les équipes aux exigences de conformité différentes.
Rôles et délégation d’administration
Déléguez les tâches administratives pour réduire les temps de réponse de l’informatique et garantir la satisfaction des collaborateurs.
Traçabilité de l’engagement des messages
Découvrez les performances en communication des grandes entreprises grâce aux statistiques par message.
« Alors que l’extraction des données des e-mails est fastidieuse et sujette aux erreurs, Slack fournit des informations sur les indicateurs clés de performance en temps réel et instantanément. Lorsque nous partageons des informations essentielles en utilisant Slack, nous connaissons le moment exact où le message a été reçu par toute l’équipe. »
Augmenter votre croissance grâce à Slack
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Toujours dans le bon tempo avec Slack
Cityscoot gère 7 000 scooters 24 h/24 et 7 j/7 grâce à Slack
Vodafone encourage l‘esprit d’innovation de ses développeurs et donne plus d’autonomie à ses clients grâce à Slack
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Foire aux questions
Oui, vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à plusieurs certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la HIPAA et à la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également des fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être notifié instantanément de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.
Slack a conçu Enterprise+ pour répondre aux besoins des grandes entreprises. C’est la solution qui vous permet de travailler avec la même agilité qu’une petite entreprise, tout en tirant parti de vos ressources et connaissances partagées.
Enterprise+ comprend toutes les fonctionnalités de sécurité et de gestion que l’on peut attendre d’une solution d’entreprise, tout en offrant une expérience conviviale et intuitive qui favorise l’adoption.
De grandes entreprises du monde entier, comme IBM, Condé Nast, Moody’s, Oracle et E-Trade, utilisent déjà Enterprise+. Il s’agit du seul produit de collaboration capable de prendre en charge jusqu’à 500 000 personnes.
Enterprise+ est un forfait payant. Comparez les fonctionnalités et tarifs de nos forfaits ici.
Tout à fait ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam ou le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs, ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous ne recevrez des messages que de la part des personnes de votre entreprise, ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.
Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données lui étant réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre compagnie.
Dans Slack, les canaux sont au cœur du travail. Un canal permet à une équipe de centraliser et de partager des messages, des outils et des fichiers. Les personnes créent généralement des canaux pour les annonces propres à l’entreprise, pour la gestion de l’assistance clientèle, pour communiquer avec les ressources humaines ou les services informatiques et pour partager leurs centres d’intérêt.
Les canaux peuvent être publics (ouverts à tous les salariés de l’entreprise) ou privés (sur invitation uniquement). De plus, les entreprises ayant souscrit à un forfait payant Slack peuvent partager un canal avec des partenaires externes comme des agences, des clients et des fournisseurs grâce à Slack Connect. Découvrez comment les canaux peuvent augmenter votre productivité ici.
Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre-elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes dans Slack, remplaçant ainsi les e-mails et favorisant la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.
Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de communiquer. Il remplace les e-mails par une solution plus rapide, mieux organisée et plus sûre. Plutôt que d’être dispersées dans des chaînes d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où se rendre pour mener à bien leur travail.
Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.