La productivité des agents IA pour tous les collaborateurs dans Slack
Les agents deviennent des membres de votre équipe grâce à Agentforce dans Slack. Alimenté par des conversations pertinentes dans Slack et vos données d’entreprise sécurisées, Agentforce fera des suggestions et agira directement dans le flux de travail.
Ajoutez un expert dans chaque canal.
L’Expert du canal travaille à votre côté dans votre canal Slack. Cet agent Agentforce prêt à l’emploi répond aux questions fréquentes et oriente vers les ressources utiles, offrant ainsi une assistance continue à toute votre équipe.Regarder la démo
Intégrez les agents dans vos équipes
À mesure que les collaborateurs paramètrent de nouveaux agents, ils peuvent interagir avec eux de manière fluide dans les canaux, messages directs et fils de discussion. Vous pouvez @mentionner un agent de la même manière que l’un des membres de votre équipe, pour obtenir des informations contextuelles et exécuter des actions de manière autonome.
Lancez-vous rapidement avec les modèles d’agents Slack
Les modèles d’agents Slack vous permettent de déployer facilement des solutions sur mesure, pour proposer des expériences guidées en matière d’intégration, d’assistance et d’insights clients. Personnalisez les agents en fonction de vos besoins, connectez vos données et donnez vie à vos collègues numériques.
Autorisez les agents à accéder au contexte des conversations
Les données conversationnelles rendent les agents plus pertinents. Exploitez les données des conversations publiques de votre organisation dans Slack, ainsi que les applications tierces connectées via la recherche d’entreprise, pour obtenir des agents plus précis et plus puissants.
Automatisez les actions Slack via Agentforce
Donnez aux agents la possibilité de créer des canaux, de mettre à jour des canevas, d’envoyer un message direct et bien plus encore. En donnant à vos agents la capacité d’effectuer des actions dans Slack, vous pouvez repousser les limites de la productivité.
L’IA générative va débloquer un potentiel énorme pour les entreprises
60 %
du budget dans le capital humain1
La majeure partie de votre budget est dépensée dans la main d’œuvre. Maximisez votre investissement en fournissant à vos équipes des agents IA.
40 %
d’amélioration des performances2
Les salariés constatent une hausse concrète de leurs performances grâce à l’IA générative dans Slack.
4 400 M
de bénéfices potentiels3
L’IA générative offre la possibilité de créer massivement de la valeur grâce à l’augmentation de la productivité des collaborateurs.
Les agents renforcent les équipes, dans tous les secteurs
Les agents renforcent les équipes, dans tous les secteurs
Tous les types d’agents pour réussir
Slack est une plateforme centrale pour tous vos agents et assistants. Créez vos propres assistants Slack AI personnalisés pour Slack ou utilisez des assistants IA tiers pour mener des actions qui font avancer le travail.
« Nous avons développé des agents d’assistance informatique pour un client afin de gérer les questions simples dans un canal Slack, ce qui permet de moins solliciter les collaborateurs et d’augmenter la vitesse globale de résolution. »
« Chez Writer, nous savons que l’intégration d’agents dans le flux de travail va transformer la productivité des collaborateurs. Les données conversationnelles de Slack, combinées aux données structurées de l’entreprise, ajoutent un contexte qui rend les agents plus intelligents et plus aptes à agir. »
« Vous accédez à une interface conversationnelle unique dans Slack et vous pouvez interagir avec des humains et l’IA. Les agents font le travail, ce dont nous avons rêvé pendant des décennies dans le domaine de l’informatique et que nous voyons enfin se concrétiser ».
Foire aux questions
Un agent IA est un système intelligent capable de répondre seul aux questions des clients, sans intervention humaine. Il utilise l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour répondre à toutes les questions, des plus simples aux plus délicates, et peut même jongler avec plusieurs tâches à la fois. Les agents IA peuvent apprendre et s’améliorer au fil du temps, ce qui est différent de l’IA traditionnelle qui nécessite l’intervention de l’homme pour certaines tâches. Les agents IA peuvent effectuer des actions à la place des collaborateurs.
Les données Slack dans les canaux, les fils de discussion, les canevas et les conversations complètent et enrichissent vos sources de données d’entreprise connectées. Résultat : les agents génèrent des réponses et des actions plus efficaces.
Chaque espace de travail Slack est une mine de connaissances institutionnelles : c’est la mémoire à long terme de votre entreprise. Pour que l’IA soit utile, elle doit pouvoir accéder à vos données, c’est-à-dire à l’intégralité de votre système, y compris les données non structurées des conversations d’équipe. Cela ne se limite pas à une application ou à une solution. Ces données contextuelles sont essentielles pour obtenir des résultats d’IA pertinents et de qualité et pour s’adapter en temps réel à de nouveaux indices contextuels.
Les données non structurées et inexploitées de chaque entreprise (y compris le contenu généré par les utilisateurs, le texte en langage naturel, les fichiers audio et vidéo, et bien plus encore) améliorent le raisonnement, la pertinence et la prise de décision des agents. Lorsque vous ajoutez des agents dans Slack, les clients peuvent les autoriser à puiser dans les données conversationnelles publiques de votre Slack d’entreprise, ce qui leur permet d’être précis et puissants. Vos données ne sont pas et ne seront jamais notre produit, c’est pourquoi les clients contrôlent les données auxquelles les agents peuvent accéder dans Slack. Nous n’entraînons jamais de LLM (grand modèle de langage) sur les données des clients. Nous utilisons des techniques avancées de génération augmentée de récupération (RAG) des données conversationnelles non structurées, afin de fournir aux agents le contexte dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, pour soutenir leurs homologues humains.
Il existe trois types d’agents et d’assistants que vous pouvez utiliser dans Slack :
1. Agentforce : en se basant sur les données conversationnelles les plus pertinentes de Slack et sur vos données d’entreprise fiables, Agentforce suggère et automatise des actions à votre place. Créez des agents personnalisés qui mettent la productivité des agents IA à la disposition des collaborateurs directement dans leurs flux de travail. Des ressources humaines à l’informatique, en passant par les services et les ventes, Agentforce peut entreprendre des actions dans Slack, comme la création et la mise à jour de canaux, de listes et de canevas. Agentforce dans Slack sera disponible prochainement, contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus.
2. Vos assistants IA personnalisés intégrés à la plateforme Slack : à partir d’une interface utilisateur dédiée dans Slack, vous pouvez intégrer les assistants IA que vous avez conçus à l’aide d’API spécifiques. Vous pouvez développer ces assistants IA personnalisés pour qu’ils travaillent de la même manière que vous, afin de vous décharger des tâches (les tickets, les demandes et bien plus encore) et vous concentrer sur les tâches importantes à accomplir. Ces API sont disponibles dès aujourd’hui dans le Centre des développeurs Slack
3. Assistants IA tiers : discutez avec des assistants IA tiers afin qu’ils vous aident à créer des brouillons, à récupérer des études de marché ou encore à retrouver et à résumer des fichiers. Aujourd’hui, nous disposons de plusieurs applications d’IA prêtes à l’emploi et téléchargeables sur Slack Marketplace, comme Adobe Express et Cohere.
Pour les assistants IA tiers, Slack fournit des directives et/ou des évaluations sur la qualité et la sécurité avant qu’ils ne soient publiés dans Slack Marketplace. Les entreprises qui créent des assistants IA tiers pour Slack Marketplace doivent accepter de se conformer aux directives de Slack relatives aux applications, qui interdisent notamment d’utiliser les données Slack des clients pour former les LLM, et exigent des entreprises qu’elles partagent d’importants détails sur la sécurité et la conformité de leurs applications. En outre, les propriétaires et les administrateurs de Slack peuvent contrôler quelles applications d’agents pouvent être ajoutées à leurs espaces de travail.
La couche de sécurité Einstein de Salesforce a été conçue pour vous aider à déployer l’IA en toute sécurité dans votre entreprise. Lors de chaque interaction avec Agentforce, la couche de sécurité Einstein travaille en coulisse pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos données et pour favoriser la sécurité et la précision de chaque réponse.
- Données clients : nous n’utilisons jamais les données des clients pour entraîner de LLM.
- Directives pour les agents : les clients contrôlent les données auxquelles les agents peuvent accéder dans Slack et créent des directives qui permettent aux agents de rester concentrés sur leurs tâches et d’éviter les comportements indésirables.
- Passerelles LLM sécurisées : utilisez les LLM fondamentaux en toute sécurité en empêchant les LLM tiers de conserver ou de contrôler les données de vos clients et de votre entreprise.
- Aucune conservation des données : une fois que le LLM a généré une réponse et l’a renvoyée à Agentforce, il oublie toutes ces données grâce à nos accords de conservation zéro des données, car vos données ne sont pas notre produit. Nos techniques de masquage des données empêchent le LLM de voir ou de traiter des données sensibles, comme les noms d’entreprises et de personnes.
- Surveillance de l’IA : Agentforce surveillera, analysera et détectera en permanence les propos abusifs intégrés dans les réponses. Nous utilisons des modèles d’évaluation du niveau de toxicité pour identifier les contenus potentiellement toxiques ou nocifs.
2 Source : Harvard Business School, « Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality, » 2024
3 Source : McKinsey Global Institute, « The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, » 2023