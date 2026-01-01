Agent des RH Soutient les collaborateurs lors de leur intégration, les aide à obtenir des informations sur les avantages sociaux et les conseille sur les questions de développement de carrière

Agent IT Traite les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent, comme résoudre les tickets du service d’assistance et gérer les communications en cas d’incident

Agent d’assistance Identifie les experts et fait remonter les connaissances historiques pour résoudre les problèmes des clients

Agent commercial Prépare des réunions d’information pour les cadres, élabore des propositions et prend contact de manière proactive avec les clients

Agent marketing Travaille avec les agents pour optimiser les campagnes, générer du contenu, créer des plans, etc

Agent juridique Simplifie et automatise les processus de conformité et d’approbation avec les agents

Agent des produits et de l’ingénierie Renforce l’agilité des équipes en les aidant à planifier, concevoir, développer et assurer la qualité