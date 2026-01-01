Principes d’IA

Découvrez en quoi la confidentialité et la sécurité des données sont fondamentales dans notre approche pour l’IA et l’apprentissage automatique.

Confidentialité

Nos politiques, outils et procédures sont conçus pour protéger vos données et vous aider à satisfaire vos exigences en matière de confidentialité.

Sécurité

Tous les aspects de la collaboration entre les utilisateurs et de la gestion de projets dans Slack sont protégés par un système de sécurité de niveau professionnel.

Données Plus

Notre programme robuste est conforme aux réglementations telles que la RGPD et la CCPA et peut vous aider à parcourir vos données Plus.

Gestion des données

Nous sommes engagés pour assurer la transparence des politiques et des outils qui ont une influence sur la gestion de vos données.

Demandes liées au données

Notre politique de demande de données et le rapport de transparence renseignent sur les demandes de données émanant de tiers et des forces de l'ordre.

Envoyer la demande

Obtenez de l’aide pour vos questions relatives à la confidentialité et à la sécurité.