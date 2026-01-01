Centre de confiance
Faites confiance à Slack pour votre sécurité et confidentialité.
Slack propose une sécurité et une conformité adaptée à l’entreprise tout en vous donnant le contrôle de vos données.
Chez Slack, nous nous engageons à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données.
Notre centre de confiance vous réfère à nos programmes de confidentialité, de sécurité et de conformité, afin que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour gérer vos données.
Principes d’IADécouvrez en quoi la confidentialité et la sécurité des données sont fondamentales dans notre approche pour l’IA et l’apprentissage automatique.ConfidentialitéNos politiques, outils et procédures sont conçus pour protéger vos données et vous aider à satisfaire vos exigences en matière de confidentialité.SécuritéTous les aspects de la collaboration entre les utilisateurs et de la gestion de projets dans Slack sont protégés par un système de sécurité de niveau professionnel.Données PlusNotre programme robuste est conforme aux réglementations telles que la RGPD et la CCPA et peut vous aider à parcourir vos données Plus.Gestion des donnéesNous sommes engagés pour assurer la transparence des politiques et des outils qui ont une influence sur la gestion de vos données.Demandes liées au donnéesNotre politique de demande de données et le rapport de transparence renseignent sur les demandes de données émanant de tiers et des forces de l'ordre.Envoyer la demandeObtenez de l’aide pour vos questions relatives à la confidentialité et à la sécurité.