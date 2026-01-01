トラストセンター
高い信頼性を誇る Slack のセキュリティとプライバシー保護。
Slack はエンタープライズ級のセキュリティとコンプライアンスを実現すると同時に、お客様がデータを自分で管理できる機能も提供します。
Slack はお客様のデータのセキュリティとプライバシーの確保に最善を尽くしています。
トラストセンターには、プライバシー、セキュリティ、コンプライアンスのプログラムが揃っているため、データ管理に必要なすべての情報を入手できます。
AI 原則私たちの AI および ML のアプローチにおいて、データのプライバシーとセキュリティが基盤になっていることをご理解ください。プライバシー当社のポリシー、ツールおよび手順は、お客様のデータを保護し、お客様がプライバシーに関する義務を果たすことができるように作成されています。セキュリティSlack でユーザー同士がコラボレーションして仕事を進めていくあらゆる場面に、エンタープライズ級のセキュリティが組み込まれています。コンプライアンス当社の強力なプログラムは、GDPR や CCPA のような規制に準拠するとともに、ユーザー企業がコンプライアンスに対応できるよう支援します。データ管理Slack は、お客様のデータ管理に影響をおよぼすポリシーとツールの透明性を確保することに取り組んでいます。データリクエストSlack のデータリクエストポリシーと透明性レポートによって、第三者機関および法執行機関によるデータのリクエストに関する情報が得られます。リクエストを送信プライバシーとセキュリティに関する質問について、ヘルプを確認してください。