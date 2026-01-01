AI 原則

私たちの AI および ML のアプローチにおいて、データのプライバシーとセキュリティが基盤になっていることをご理解ください。

プライバシー

当社のポリシー、ツールおよび手順は、お客様のデータを保護し、お客様がプライバシーに関する義務を果たすことができるように作成されています。

セキュリティ

Slack でユーザー同士がコラボレーションして仕事を進めていくあらゆる場面に、エンタープライズ級のセキュリティが組み込まれています。

コンプライアンス

当社の強力なプログラムは、GDPR や CCPA のような規制に準拠するとともに、ユーザー企業がコンプライアンスに対応できるよう支援します。

データ管理

Slack は、お客様のデータ管理に影響をおよぼすポリシーとツールの透明性を確保することに取り組んでいます。

データリクエスト

Slack のデータリクエストポリシーと透明性レポートによって、第三者機関および法執行機関によるデータのリクエストに関する情報が得られます。

リクエストを送信

プライバシーとセキュリティに関する質問について、ヘルプを確認してください。