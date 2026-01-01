エージェントによる生産性をすべての人に
AI エージェントをチームの一員に
チャンネルにエージェントを追加して、@ でメンションするだけで、他のチームメンバーと同じように会話がスタート。スレッド内で返信すれば、エージェントが要約やコンテンツの生成、タスクの処理をあなたの代わりに行ってくれます。
エージェントに十分な情報を提供
Slack の会話データを利用できることで、Agentforce の回答の関連性、情報性、正確性が向上。エージェントを信頼して、アクションを実行してもらったり、質問に答えてもらったりできます。
どんなことにも、エージェントの力を
エージェントのテンプレートとあらかじめ用意されているスキルを使えば、案件の成約や問題解決などを支援してくれるデジタルエキスパートを簡単に構築できます。
すべてを検索、何でも見つかる
AI のサポートで、さらなる仕事の成果を
CRM データと会話をつなぐ
カスタマーサクセスを変革
チーム全体で情報を共有して、あらゆる取引先との商談に向けてコラボレーション。Salesforce チャンネルを使えば、CRM データを直接 Slack の会話に取り込めます。
チーム営業で成約までの時間を短縮
CRM データ、背景情報、プロダクティビティツールを集約し、販売担当者、営業マネージャー、パートナーが力を合わせて、商談成立をスピーディーに。
CRM の利用がもっとシンプルに
中小規模企業向けに設計された使いやすい CRM に Slack からアクセス。Salesforce の利点を存分に活かしたエクスペリエンスを顧客に提供できます。
よくある質問
ビジネスの基本システムとしてのイノベーションによって、AI やエージェントを活用して仕事の成果をさらに高め、Salesforce と Slack をさらに密接に連携させて、業務の改善や拡張に向けた新しい方法を探求できます。
仕事を進める場所である Slack でAI を活用することで、Slack 内のデータはもちろん、CRM やアプリにある必要なリアルタイムデータすべてに簡単にアクセスして、エージェントとチームメイトのように連携して仕事を進められます。
Agentforce は、Flows、Apex、MuleSoft API、Prompt テンプレートなど、Salesforce で提供されているビジネスロジックを活用できます。その Agentforce を Slack で利用できるようになることで、チャンネルへの投稿、canvas やリストの作成・更新といった Slack アクションを用いたタスクの自動化が可能になります。
さらに進化したこの Slack の検索機能では、AI に対応した 1 つの検索バーから、社内のサードパーティーアプリ、データソース、会話のすべてを検索できます。
Salesforce の CRM データと、その顧客に関する Slack での会話をむすびつけて、仕事をスムーズに進めていくことができます。
Slack のヘルプセンターより、すべてのリリースにアクセスしていただけます。
もちろんです。Slack ヘルプセンターで Slack AI のお役立ち情報にアクセスできます。