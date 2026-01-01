チャンネルにエージェントを追加して、@ でメンションするだけで、他のチームメンバーと同じように会話がスタート。スレッド内で返信すれば、エージェントが要約やコンテンツの生成、タスクの処理をあなたの代わりに行ってくれます。

Slack の会話データを利用できることで、Agentforce の回答の関連性、情報性、正確性が向上。エージェントを信頼して、アクションを実行してもらったり、質問に答えてもらったりできます。

どんなことにも、エージェントの力を

エージェントのテンプレートとあらかじめ用意されているスキルを使えば、案件の成約や問題解決などを支援してくれるデジタルエキスパートを簡単に構築できます。

