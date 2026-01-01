新しい 方法 
仕事をさらに前へ

新しい 方法
仕事をさらに前へ

Agentforce を Slack で

エージェントによる生産性をすべての人に

AI エージェントをチームの一員に

チャンネルにエージェントを追加して、@ でメンションするだけで、他のチームメンバーと同じように会話がスタート。スレッド内で返信すれば、エージェントが要約やコンテンツの生成、タスクの処理をあなたの代わりに行ってくれます。

もっと詳しく

エージェントに十分な情報を提供

Slack の会話データを利用できることで、Agentforce の回答の関連性、情報性、正確性が向上。エージェントを信頼して、アクションを実行してもらったり、質問に答えてもらったりできます。

もっと詳しく

どんなことにも、エージェントの力を

エージェントのテンプレートとあらかじめ用意されているスキルを使えば、案件の成約や問題解決などを支援してくれるデジタルエキスパートを簡単に構築できます。

デモを見る

Slack のエンタープライズ検索

すべてを検索、何でも見つかる

アプリを切り替えることなく作業に集中

複数のアプリやシステムを行ったり来たりすることなく、あらゆる会話やファイル、ツールを Slack 内にいたまま検索できます。

もっと詳しく

必要な情報を、必要なタイミングで

ユーザーの現在のアクセス権限に基づいた回答をリアルタイムで提供。社内のナレッジを安全に保ちながら、ユーザーは自分に合った情報を得て、仕事をスピーディーにこなせます。

もっと詳しく

エージェントと力を合わせて検索

エージェントもエンタープライズ検索を利用可能。Slack 全体のデータにアクセスすることで、より深い背景や経緯を反映した、スマートな回答を提供できます。

もっと詳しく

AI を Slack で

AI のサポートで、さらなる仕事の成果を

あらゆるミーティングを実りあるものに

タスクの管理やハドルミーティングの要約を AI に手伝ってもらい、自分は重要な仕事に集中。すべての 1 つのスレッドで可能です。

もっと詳しく

ほぼすべてのことを自動化

会話型のシンプルなプロンプトで、ワークフローを作成してタスクを自動化。作業の負担をぐっと軽くできます。

もっと詳しく

言語の違いを乗り越える

さまざまな言語に通じた AI にメッセージを翻訳してもらい、言葉の壁を乗り越えましょう。

もっと詳しく

CRM データを Slack で

CRM データと会話をつなぐ

カスタマーサクセスを変革

チーム全体で情報を共有して、あらゆる取引先との商談に向けてコラボレーション。Salesforce チャンネルを使えば、CRM データを直接 Slack の会話に取り込めます。

もっと詳しく

チーム営業で成約までの時間を短縮

CRM データ、背景情報、プロダクティビティツールを集約し、販売担当者、営業マネージャー、パートナーが力を合わせて、商談成立をスピーディーに。

もっと詳しく

CRM の利用がもっとシンプルに

中小規模企業向けに設計された使いやすい CRM に Slack からアクセス。Salesforce の利点を存分に活かしたエクスペリエンスを顧客に提供できます。

まもなくリリース！

革新的な企業の成長を、Slack があと押し

創業 130 年超・老舗企業カクイチの意思決定スピードが Slack 導入で 4 倍に

動画を再生する

OpenAI は Slack を活用して顧客とつながり、ChatGPT を拡大

動画を再生する

IBM は Slack を活用し、さらなる生産性の高みへとシフト

動画を再生する

創業 130 年超・老舗企業カクイチの意思決定スピードが Slack 導入で 4 倍に

動画を再生する

OpenAI は Slack を活用して顧客とつながり、ChatGPT を拡大

動画を再生する

IBM は Slack を活用し、さらなる生産性の高みへとシフト

動画を再生する

Slack の最新ニュースをキャッチアップ

Slack の機能やサービスに関する最新情報をチェック
Salesforce channels
ブログ

IDC MarketScape が Slack を Worldwide Team Collaboration 分野のリーダーに選出

An illustration of people standing in front of an oversized checklist in Slack.
ブログ

すべてが見つかる : Slack のエンタープライズ検索が登場

An illustration showing multiple Slack workspaces coming together.
ブログ

エージェントを利用して生産性を高める鍵は会話にある

Turn AI Agents into teammates
ブログ

Agentforce in Slack : 今日から働き方を変革する

Salesforce channels
ブログ

IDC MarketScape が Slack を Worldwide Team Collaboration 分野のリーダーに選出

An illustration of people standing in front of an oversized checklist in Slack.
ブログ

すべてが見つかる : Slack のエンタープライズ検索が登場

An illustration showing multiple Slack workspaces coming together.
ブログ

エージェントを利用して生産性を高める鍵は会話にある

Turn AI Agents into teammates
ブログ

Agentforce in Slack : 今日から働き方を変革する

よくある質問

ビジネスの基本システムとしてのイノベーションによって、AI やエージェントを活用して仕事の成果をさらに高め、Salesforce と Slack をさらに密接に連携させて、業務の改善や拡張に向けた新しい方法を探求できます。

仕事を進める場所である Slack でAI を活用することで、Slack 内のデータはもちろん、CRM やアプリにある必要なリアルタイムデータすべてに簡単にアクセスして、エージェントとチームメイトのように連携して仕事を進められます。

Agentforce は、Flows、Apex、MuleSoft API、Prompt テンプレートなど、Salesforce で提供されているビジネスロジックを活用できます。その Agentforce を Slack で利用できるようになることで、チャンネルへの投稿、canvas やリストの作成・更新といった Slack アクションを用いたタスクの自動化が可能になります。

さらに進化したこの Slack の検索機能では、AI に対応した 1 つの検索バーから、社内のサードパーティーアプリ、データソース、会話のすべてを検索できます。

Salesforce の CRM データと、その顧客に関する Slack での会話をむすびつけて、仕事をスムーズに進めていくことができます。

Slack のヘルプセンターより、すべてのリリースにアクセスしていただけます。

もちろんです。Slack ヘルプセンターで Slack AI のお役立ち情報にアクセスできます。

その仕事、Slack で。

デモをリクエストする
Slack を始める