Slack은 팀이 더 빠르게 작업하고 연결 상태를 유지할 수 있도록 정기적으로 새로운 기능과 개선 사항을 출시합니다. 이 페이지에는 생산성 도구, AI 기능, 통합 기능 및 협업 개선 사항을 포함한 최신 Slack 업데이트가 표시됩니다.