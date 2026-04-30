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Slack은 팀이 더 빠르게 작업하고 연결 상태를 유지할 수 있도록 정기적으로 새로운 기능과 개선 사항을 출시합니다. 이 페이지에는 생산성 도구, AI 기능, 통합 기능 및 협업 개선 사항을 포함한 최신 Slack 업데이트가 표시됩니다.
Slack은 일반적으로 몇 주마다 새로운 기능과 개선 사항을 출시합니다. 업데이트는 사소한 개선 사항부터 주요 제품 출시까지 다양합니다.
이 페이지의 "모든 업데이트"에서 최신 Slack 업데이트를 확인할 수 있습니다. 이전 업데이트는 출시 타임라인 하단에서 확인할 수 있습니다.
대부분의 Slack 업데이트는 모든 고객에게 자동으로 배포됩니다. 일부 기능은 플랜, 지역 또는 관리자 설정에 따라 단계적으로 제공될 수 있습니다.
Slack은 메시징, 자동화, AI 기능, 보안, 통합, 워크플로 도구 전반에 걸쳐 업데이트를 출시합니다. 각 업데이트는 생산성과 팀 커뮤니케이션 향상을 위해 설계되었습니다.
각 릴리스에는 해당 기능에 대한 요약과 자세한 내용을 확인할 수 있는 링크가 포함됩니다. 어떤 업데이트든 클릭하여 작동 방식과 사용 방법을 살펴볼 수 있습니다.
네. Slack은 다양한 플랜에 걸쳐 기능을 출시합니다. 일부 고급 기능은 유료 플랜에서만 사용 가능할 수 있으나, 대부분의 업데이트는 모든 사용자의 경험을 개선하기 위해 제공됩니다.
Slack 업데이트는 새로운 기능을 개괄적인 수준에서 소개합니다. 릴리스 노트는 일반적으로 더 기술적이고 상세한 반면, 이 업데이트 페이지는 새로운 기능과 그 중요성에 초점을 맞춥니다.
대부분의 경우 그렇습니다. 기능이 워크스페이스에 출시되면 즉시 사용을 시작할 수 있습니다. 일부 기능은 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.
이 페이지를 책갈피로 지정하여 최신 업데이트를 확인하거나, 이메일 및 제품 내 알림을 통해 Slack 공지 사항을 받아볼 수 있습니다.