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2026년 4월 30일
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새로운 기능

Slackbot 스킬

Slackbot이 대신 작업을 처리해 주므로 같은 내용을 두 번 설명할 필요가 없습니다. 스킬을 사용하면 팀이 반복해서 사용할 수 있는 워크플로를 만들고 공유할 수 있으며, 팀에서 사용하는 다양한 도구 전반에서 일관되게 실행할 수 있습니다. 팀만의 업무 과정에 맞는 스킬을 직접 만들거나, 회의 준비, 파이프라인 요약, 목표 설정처럼 반복적으로 수행하는 작업에 활용할 수 있도록 미리 구축된 스킬 라이브러리를 둘러볼 수도 있습니다. 필요할 때마다 실행하고 팀과 공유하세요. 처음부터 다시 만들 필요도 없고, 개발자 도움도 필요하지 않습니다.
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Slackbot 이메일 및 캘린더 작업

Slack을 떠날 필요가 줄어듭니다. 이제 Slackbot은 Slack 내에서 여러분을 대신해 작업을 수행할 뿐 아니라, 그동안 다른 탭에서 처리하던 업무까지 맡아줍니다. Slackbot은 이제 Google과 Microsoft Office의 이메일 초안 작성과 캘린더 일정 등록까지 직접 처리할 수 있습니다. 메시지를 작성하고, 회의를 잡고, 후속 회의까지 확인하세요. 지금 작업 중인 바로 그곳에서 모두 가능합니다. Enterprise+ 고객을 대상으로 제공됩니다.
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Slackbot 예약 작업

설정만 해두세요. 나머지는 Slackbot이 알아서 처리합니다. 이제 별도의 수동 트리거 없이 Slackbot에서 반복 작업과 자동화를 직접 예약할 수 있습니다. 주간 요약부터 정기 체크인까지, Slackbot이 설정한 일정에 맞춰 자동으로 실행해 줍니다.
새로운 기능

새로운 ‘내 활동’ 탭

마침 봄맞이 정리를 할 시기에 맞춰 Slack이 한층 더 깔끔하게 정리되었습니다. 새로운 내 활동 탭은 모든 작업 항목과 알림을 하나의 필터링된 화면에 모아주므로, DM, 채널, 스레드, 멘션 전반에서 확인이 필요한 내용을 한곳에서 볼 수 있습니다. 원하는 분류 방식으로 보기를 만들어 중요한 내용만 빠르게 확인하고 바로 조치할 수 있으며, 필요 없는 항목은 정리하면서 업무 현황도 훨씬 수월하게 파악할 수 있습니다.
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워크플로 빌더의 AI 응답 생성 단계

이제 생성형 AI가 모든 Slack 워크플로의 기본 단계로 통합됩니다. 사용자는 프롬프트를 작성하고 지식 소스(채널, 캔버스, 리스트)를 선택한 후, 워크플로 안에서 LLM이 응답을 생성하도록 설정할 수 있습니다. 새로운 AI 생성 단계를 사용하면 메시지 요약, 텍스트 번역, 답변 초안 작성 같은 작업을 워크플로 빌더에서 만드는 모든 자동화에 직접 추가할 수 있습니다. 프롬프트를 설정하고 단계를 연결하기만 하면, 나머지는 워크플로가 알아서 처리합니다.
새로운 기능

에이전트용 Slack 개발자 키트

이제 Slack용 AI 에이전트를 훨씬 더 빠르게 구축할 수 있습니다. 단일 Slack 생성 에이전트 명령, 향상된 Bolt 프레임워크 지원, 원하는 LLM을 자유롭게 활용할 수 있는 유연성 등을 포함한 새로운 개발자 플랫폼 기능을 통해 개발자는 몇 분 만에 최고 수준의 에이전트를 구축할 수 있습니다. 두 개의 오픈 소스 샘플 앱(스타터 에이전트 및 지원 에이전트)도 제공되어 팀이 Claude SDK, OpenAI SDK, Pydantic AI 지원 예제와 함께 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다. 전면 개편된 문서 경험과 새로운 에이전트 빠른 시작 가이드까지 더해져 이제 Slack 플랫폼에서 AI 에이전트를 구축하고, 배포하고, 확장하는 과정이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
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Slackbot Slack 작업

이제 Slackbot은 Slack에 대해 질문에 답하는 것을 넘어, Slack 안에서 직접 작업까지 수행할 수 있습니다. Slackbot이 DM을 보내고, 채널을 만들고, 팀원을 초대하고, 워크플로를 생성하는 작업까지 대신 처리해 줍니다. Slack 관련 작업은 Slackbot에 맡기고, 여러분은 더 중요한 업무에 집중하세요.
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Slackbot의 Slack 내 상황 인식

Slackbot에는 다른 어떤 AI 도구에도 없는 강점이 있습니다. 바로 지금 어디에서 어떤 작업을 하고 있는지에 대한 완전하고 자연스러운 콘텍스트 이해입니다. Slackbot은 현재 Slack에서 열어두고 있는 Salesforce 레코드, 캔버스, 채널 등을 파악하고, 그 콘텍스트를 바탕으로 더 똑똑한 답변을 제공하고 상황에 맞는 작업을 바로 수행합니다. 긴 프롬프트도, 반복 설명도, 처음부터 시작할 필요도 없습니다.
2026년 3월 30일
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새로운 기능

Slack CRM

이제 CRM이 대화로 이뤄집니다. Slackbot이 기존 Slack 스레드를 정리된 고객 레코드로 전환해, 연락처 추가, 거래 업데이트, 노트 기록, 계정 내역 확인까지 모두 Slack을 벗어나지 않고 처리할 수 있습니다. 또한 Salesforce에 구축되었기 때문에 확장이 필요할 때도 모든 정보가 이미 준비되어 있습니다.
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Slack 내 Salesforce 활동 타임라인

Slack을 벗어나지 않고도 고객과의 모든 상호 작용을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이메일, 작업, 이벤트, 통화, 화상 회의를 포함한 Salesforce 활동 타임라인이 이제 팀이 이미 일하고 있는 바로 그 공간에서 제공됩니다.
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Salesforce 채널 이름 맞춤화

Salesforce 채널 이름을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다. 관리자는 이제 수식 필드를 포함한 모든 레코드 필드를 선택해, 일관성 있고 이해하기 쉽게 이름을 설정하는 채널 명명 규칙을 만들어 검색이 쉬워지고 민감한 정보가 채널 이름에 포함되지 않도록 할 수 있습니다. 또한 관리자는 필요에 따라 사용자가 채널 이름을 직접 변경할 수 있도록 설정할 수도 있습니다.
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레코드 보기 개선 사항

이제 Slack에서 Salesforce 레코드를 더 깔끔하고 명확하게 확인할 수 있습니다. 새롭게 디자인된 단일 레코드 보기에서는 헤더를 간소화하고, 간단한 작업을 재구성하며, 확장 가능한 필드 섹션을 추가해 불필요한 방해 요소 없이 확인하고, 작업하고, 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
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CRM 레코드 소유자 변경

앱을 전환하지 않고도 레코드를 인계할 수 있습니다. 이제 Slack에서 바로 Salesforce 리드, 사례 또는 기회의 담당자를 재할당할 수 있으며, 데스크톱과 모바일에서 새 담당자에게 즉시 알림을 보낼 수도 있습니다.
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AgentExchange

AI 에이전트를 한곳에서 탐색하고 연결할 수 있습니다. Slack Marketplace에서 AI 기반 앱을 둘러보고, 설치된 모든 에이전트를 한눈에 확인하며, 새로운 전용 섹션에서 최근에 이뤄진 에이전트 대화 내용으로 바로 돌아갈 수 있습니다.
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엔터프라이즈 검색에서의 Gmail 및 Outlook 이메일 커넥터

Slack을 벗어나지 않고도 받은 편지함을 검색할 수 있습니다. 이제 Gmail과 Outlook이 엔터프라이즈 검색에 연결되어, 검색 결과, AI 생성 답변, Slackbot 쿼리 등에서 이메일 결과가 Slack 콘텐츠와 함께 표시됩니다.
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전달 메시지 예약 전송

적절한 시점에 메시지를 전달하세요. 이제 전달 메시지를 원하는 정확한 시간에 전송하도록 예약할 수 있습니다(데스크톱에서 사용 가능).
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전송 후 첨부 파일 편집

보낸 후에도 수정이 가능합니다. 이제 보낸 메시지를 수정할 때 이미지, 동영상, 문서, 캔버스 등 첨부 파일을 추가하거나, 삭제하거나, 순서를 변경할 수 있어, 처음부터 다시 전송할 필요 없이 필요한 부분을 고칠 수 있습니다.

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2026년 4월 새로운 기능 출시

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자주 묻는 질문

Slack은 팀이 더 빠르게 작업하고 연결 상태를 유지할 수 있도록 정기적으로 새로운 기능과 개선 사항을 출시합니다. 이 페이지에는 생산성 도구, AI 기능, 통합 기능 및 협업 개선 사항을 포함한 최신 Slack 업데이트가 표시됩니다.

Slack은 일반적으로 몇 주마다 새로운 기능과 개선 사항을 출시합니다. 업데이트는 사소한 개선 사항부터 주요 제품 출시까지 다양합니다.

이 페이지의 "모든 업데이트"에서 최신 Slack 업데이트를 확인할 수 있습니다. 이전 업데이트는 출시 타임라인 하단에서 확인할 수 있습니다.

대부분의 Slack 업데이트는 모든 고객에게 자동으로 배포됩니다. 일부 기능은 플랜, 지역 또는 관리자 설정에 따라 단계적으로 제공될 수 있습니다.

Slack은 메시징, 자동화, AI 기능, 보안, 통합, 워크플로 도구 전반에 걸쳐 업데이트를 출시합니다. 각 업데이트는 생산성과 팀 커뮤니케이션 향상을 위해 설계되었습니다.

각 릴리스에는 해당 기능에 대한 요약과 자세한 내용을 확인할 수 있는 링크가 포함됩니다. 어떤 업데이트든 클릭하여 작동 방식과 사용 방법을 살펴볼 수 있습니다.

네. Slack은 다양한 플랜에 걸쳐 기능을 출시합니다. 일부 고급 기능은 유료 플랜에서만 사용 가능할 수 있으나, 대부분의 업데이트는 모든 사용자의 경험을 개선하기 위해 제공됩니다.

Slack 업데이트는 새로운 기능을 개괄적인 수준에서 소개합니다. 릴리스 노트는 일반적으로 더 기술적이고 상세한 반면, 이 업데이트 페이지는 새로운 기능과 그 중요성에 초점을 맞춥니다.

대부분의 경우 그렇습니다. 기능이 워크스페이스에 출시되면 즉시 사용을 시작할 수 있습니다. 일부 기능은 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

이 페이지를 책갈피로 지정하여 최신 업데이트를 확인하거나, 이메일 및 제품 내 알림을 통해 Slack 공지 사항을 받아볼 수 있습니다.

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