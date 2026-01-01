물론입니다. Slack은 파일의 안전 및 개인정보 보호를 비롯한 보안을 중요하게 생각합니다. Slack의 프로덕션 네트워크에 보관된 데이터는 FIPS 140-2 준수 암호화 표준에 따라 암호화됩니다. 이 암호화 표준은 관계형 데이터베이스, 파일 저장소 및 데이터베이스 백업을 포함하여 Slack 시스템에 저장된 모든 데이터 유형에 적용됩니다. 전송 중인 데이터의 경우, Slack은 클라이언트가 지원하는 경우라면 언제든지 전송 중인 모든 트래픽을 암호화하기 위해 TLS 1.2 프로토콜, AES-256 암호화 및 SHA-2 서명 사용을 포함하여 최신의 권장 보안용 암호화 제품군을 지원합니다. 자격을 갖춘 사용자와 승인된 기기만 Slack의 회사 정보에 액세스할 수 있도록 Single Sign-On과 같은 다양한 기본 보안 기능도 제공합니다. 이에 대한 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인할 수 있습니다.

참고: Slack은 Slack 워크스페이스에 제출된 데이터의 특성을 제어하지 않습니다. 서비스 계정을 통해 제출된 메시지, 파일 또는 기타 콘텐츠로 정의되는 고객 데이터는 고객이 제어합니다. Slack에서 관리하는 ‘기타 정보’로 정의된 모든 개인 데이터 요소를 비롯한 데이터 요소에 대한 자세한 내용은 Slack의 개인정보 처리방침 섹션에서 “당사가 수집 및 수신하는 정보”를 참조하세요.