업무에 필요한 모든 앱을 Slack에서 사용하세요.
2,600개 이상의 앱을 연결하거나 직접 구축해 보세요. Slack은 즐겨 사용하는 앱과 연동되어 대화 도중에 앱을 떠날 필요가 없습니다.
앱을 연결하고, 팀을 연결하세요.
Slack에서는 앱과 팀이 함께 움직이며 최고의 성과를 만들어 냅니다.
협업하는 바로 그 곳에서 앱을 사용하세요
2,600개 이상의 앱 중 선택하여 필요한 모든 도구를 Slack에 함께 통합하세요.
고유한 요구 사항에 맞춰 앱을 구축하세요
Slack API를 통해 귀사와 업무에 적합한 앱을 쉽게 생성할 수 있습니다.
시간 절감을 위한 자동화를 생성해 보세요
워크플로 빌더를 사용하면 즐겨 사용하는 앱을 자동화에 쉽게 연결할 수 있습니다.
Atlassian부터 Zoom까지 필요한 모든 앱이 한곳에
단 몇 번의 클릭만으로 Slack을 떠나지 않고 에이전트, 업계 최고의 소프트웨어, 그리고 모든 앱을 쉽게 연결해 보세요.
플랫폼을 오가지 않고도 최신 상태를 유지하세요.
워크 오브젝트는 Slack에서 앱 데이터가 공유되는 방식을 재구성합니다. 단순한 링크가 아니라, 대화 내에서 다양한 상호 작용이 가능한 미리보기를 확인할 수 있습니다. 사용자는 팀과 함께 한곳에서 레코드를 편집하고, 작업을 완료로 표시하며, 요청을 승인할 수도 있습니다워크 오브젝트에 대해 자세히 알아보기
즐겨 사용하는 타사 앱 에이전트와 함께 작업할 수 있습니다.
바로 사용할 수 있는 기본 또는 사용자 지정 AI 비즈니스 앱으로 업무를 더 스마트하게 처리하고, 의사 결정 속도를 높이며, 생산성을 극대화하세요.
Slack 자동화를 통해 업무 프로세스를 가속화하세요.
Google Sheet에 새 행을 추가하거나 Salesforce에서 새 레코드를 생성하세요. 워크플로 빌더의 플러그 앤 플레이 커넥터를 사용하면 코딩 없이도 Slack에서 바로 실행되는 앱 자동화를 구축할 수 있습니다.
일상 업무에 더 많은 편리함과 효율성을 더해보세요.
사소한 작업들이 큰 시간 낭비로 이어질 수 있습니다. 사용하던 앱을 Slack으로 가져와 클릭 한 번으로 파일 권한을 업데이트하고, 일정을 관리하며, 요청을 승인하는 등 다양한 작업을 바로 처리하세요.
Slack에서 앱 및 자동화를 구축하고 필요에 맞게 설정하세요.
Slack에서 더 많은 기능을 활용하세요.
Slack 앱들은 전 세계 비즈니스에 있어 꼭 필요합니다.
“Slack이 필수적인 도구라는 점은 분명합니다. Slack을 통해 조직을 크게 확장할 수 있었으며, 멀리 떨어져 근무하는 사무실과 팀이 서로 연결되어 있다고 느끼게 되었습니다.”
“당사는 소스 코드에서 시작해 제작 배포까지 이어지는, 이른바 ‘엔드 투 엔드 제공 파이프라인’을 갖추고 있습니다. 그리고 지금은 해당 프로세스에서 중요한 모든 단계에 Slack을 통합해 놓았죠.”
“우리 산하의 여러 브랜드가 콘텐츠를 만드는 속도를 고려하면, 비밀스럽게 일하는 것은 좋을 게 하나도 없습니다. 그리고 Slack의 도움으로 개방성과 투명성을 북돋을 수 있었습니다.”
자주 묻는 질문
Slack은 강력한 보안 기능을 내장하여 사용자의 데이터를 안전하게 보호합니다. 메시지와 파일 등 사용자가 보내는 모든 내용은 암호화되어, 허용된 사람만 확인할 수 있습니다. 회사는 자체 암호화 키를 관리하여 보안을 한층 강화할 수도 있습니다.
AI를 사용하거나 다른 앱을 Slack에 연결하더라도 데이터는 안전하게 보호되며 비공개로 유지됩니다. Slack은 학습을 위해 사용자의 데이터를 AI 모델과 공유하지 않습니다. AI는 사용자가 이미 액세스할 수 있는 메시지에서만 작동하며, 모든 처리 작업은 Slack 시스템 내에서 안전하게 이루어집니다.
따라서 Slack의 AI 기능을 사용하든, 자체 도구를 개발하든 항상 데이터를 안전하게 사용할 수 있습니다.
Slack 앱은 도구 및 서비스를 Slack과 연결하므로 워크스페이스를 벗어나지 않고도 이러한 도구 및 서비스를 사용할 수 있습니다. 앱을 사용하면 집중력을 유지하고 업무를 처리할 수 있는 하나의 중앙 공간을 만들어, 기술 스택 전반에서 정보를 빠르게 찾고, 공유하며, 조치를 취할 수 있습니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
어떤 업무를 수행하든 지원하는 Slack Marketplace의 2,600개 이상의 앱 중에서 선택하세요. 이제 파트너와 함께 앱들에 AI 지능을 통합하고 Slack AI의 모든 혜택까지 더하게 되면서 Slack은 진정한 업무용 AI 기반 운영 체제가 되었습니다.
맞춤형 도구를 사용하거나 귀사의 고유 프로세스를 따르는 경우에도 워크플로 빌더를 탐색하여 자체 워크플로를 생성하거나, Slack API를 사용하여 사용자 지정 앱을 구축할 수 있습니다.
Slack은 소프트웨어 및 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 모든 도구가 더 효율적으로 작동하도록 지원합니다. 다음은 인기 카테고리와 몇 가지 예시입니다.
프로젝트 관리: Slack을 Asana, Miro, Notion, Jira 등의 프로젝트 관리 도구와 연결하여 Slack을 떠나지 않고도 작업을 업데이트하고 진행 상황을 추적하고 프로젝트를 관리합니다.
고객 지원: Salesforce Service Cloud, Zendesk, Freshdesk 등의 고객 지원 앱을 통합하여 Slack을 통해 티켓을 관리하고 고객과 직접 커뮤니케이션합니다.
CRM 시스템: Slack을 Salesforce Sales Cloud, HubSpot, ZoomInfo 등의 CRM 플랫폼과 연결하여 고객 데이터에 액세스하고 Slack 채널에서 리드 및 거래에 대한 업데이트를 받습니다.
파일 관리: Box, Google Drive, Dropbox 등의 파일 관리 시스템으로 Slack을 강화하여 파일에 쉽게 액세스하고 공유할 수 있습니다.
개발자 도구: GitHub, GitLab, PagerDuty, AWS Chatbot 등의 개발자 도구를 연결하여 Slack에서 바로 코드 작업을 위해 협업하고 풀 요청을 검토하고 문제를 추적합니다.
이러한 통합 기능은 팀이 일상적으로 사용하는 도구와 Slack을 연결하여 협업, 커뮤니케이션, 생산성을 위한 중심 허브로 만드는 데 도움이 됩니다.
앱을 설치하려면 먼저 Slack Marketplace에서 앱을 찾습니다. 앱 페이지에서 “Slack에 추가” 버튼을 클릭합니다. 그런 다음, 프롬프트에 따라 앱을 설치하거나 계정을 연결합니다. 워크스페이스에 앱이 이미 설치되어 있는 경우에는 ‘Slack에 추가’를 클릭하면 계정을 연결하는 옵션이 표시됩니다. 워크스페이스에서 앱을 찾아 설치할 수도 있습니다. 왼쪽 사이드바에서 “앱”을 클릭하고 그곳에서 디렉터리를 탐색합니다. 앱을 스마트하고 안전하게 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 가이드를 참조하세요.
Slack 통합 기능에 대한 관리는 간단합니다. 워크스페이스 이름을 클릭해 메뉴를 열고 “설정 및 관리”와 “앱 관리”를 차례로 선택하세요. 이렇게 하면 Slack Marketplace로 이동하여 기존 통합 앱을 탐색하고 관리할 수 있습니다. 여기에서 새 앱을 검색하고 “설치”를 선택하여 추가할 수 있습니다. 설치된 각 앱에 대해 설정 및 권한을 구성할 수도 있고 더 이상 앱이 필요하지 않다면 통합 앱을 제거할 수도 있습니다. 통합 앱들을 주기적으로 검토하여 해당 통합이 여전히 유용하며 팀의 최신 요구 사항을 충족하는지 확인해 Slack 워크스페이스를 효율적이면서도 깔끔하게 유지하세요.
Slack 무료 버전에서는 워크스페이스에 최대 3개까지 앱을 추가할 수 있습니다. Slack의 유료 플랜을 이용하고 있는 경우 최대 10개의 앱을 설치할 수 있습니다. Slack의 Business+ 플랜을 이용하면 무제한으로 원하는 모든 앱을 설치할 수 있습니다! 일부 앱 서비스의 경우 Slack에서 사용하려면 제품 사용을 위해 결제 또는 구독해야 합니다.
Slack의 무료 및 유료 플랜을 살펴보려면 요금 페이지를 참조하세요.
Slack API를 사용하여 조직이 원활하게 운영되는 데 필요한 도구 및 데이터 소스를 연결하는 앱을 구축하세요. 앱을 시작하고 구축하는 데 필요한 모든 자원을 확인하려면 Slack API 페이지를 방문하고 Slack 개발자 프로그램에 참여해 보세요. 개발자가 구축하고 확장시킬 수 있도록 만들어진 베타 기능, 도구, 자원에 독점적으로 액세스할 수 있습니다.
Slack 플랫폼에 기반해 구축하는 다른 개발자, 설계자, 제품 관리자로부터 배우고 싶다면 Slack 플랫폼 커뮤니티 그룹에 참여해 볼 수도 있습니다.