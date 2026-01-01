Slack은 강력한 보안 기능을 내장하여 사용자의 데이터를 안전하게 보호합니다. 메시지와 파일 등 사용자가 보내는 모든 내용은 암호화되어, 허용된 사람만 확인할 수 있습니다. 회사는 자체 암호화 키를 관리하여 보안을 한층 강화할 수도 있습니다.

AI를 사용하거나 다른 앱을 Slack에 연결하더라도 데이터는 안전하게 보호되며 비공개로 유지됩니다. Slack은 학습을 위해 사용자의 데이터를 AI 모델과 공유하지 않습니다. AI는 사용자가 이미 액세스할 수 있는 메시지에서만 작동하며, 모든 처리 작업은 Slack 시스템 내에서 안전하게 이루어집니다.

따라서 Slack의 AI 기능을 사용하든, 자체 도구를 개발하든 항상 데이터를 안전하게 사용할 수 있습니다.