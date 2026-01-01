Slack 內建強大的安全功能，可確保你的資料安全無虞。你傳送的訊息及檔案等所有內容均經過加密處理，只有相關人員可以查看。你的公司甚至可以掌控自己的加密金鑰，多添一層安全保護。

在你使用 AI 或將其他應用程式連結至 Slack 時，Slack 一律會保障資料的安全與隱私。Slack 絕不會將你的資料用於訓練 AI 模型。AI 只會處理你可以存取的訊息，並且只會在 Slack 系統內安全運作。

因此，無論是使用 Slack 的 AI 功能，還是建構自己的工具，你都能隨時安全存取自己的資料。