應用程式整合

你工作所需的每個應用程式都能在 Slack 順暢運作。

連結超過 2,600 個應用程式，或建構自己的應用程式。Slack 可整合你最愛的應用程式，讓你無需離開對話就能完成所需操作。

連結應用程式，串聯你的團隊。

Slack 是幫助你締造最佳工作表現的平台，讓你能充分運用各種應用程式與團隊並肩協作。

將你的應用程式用於協作空間

Slack 中有超過 2,600 個應用程式任君挑選，協助你將所有工具整合在一起。

根據自身獨特需求打造應用程式

Slack API 讓你輕鬆建立適合公司與工作的應用程式。

建立省時的自動化功能

使用工作流程建立工具，透過自動化程序執行喜愛的應用程式中的任務。

從 Atlassian 到 Zoom，你需要的所有應用程式都在這裡

只需按幾下，就能輕鬆連結代理、業界領先的軟體以及你的所有應用程式，全程無需離開 Slack。

在 Slack 連結常用的應用程式

Logo of Jira Cloud
Logo of Outlook Calendar
Logo of Google Drive
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of AWS Support
Logo of Miro
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Box
Logo of Asana
Logo of Confluence Cloud
Logo of GitHub Enterprise Server
Logo of Docusign
Logo of Zoom
Logo of PagerDuty
Logo of Notion
Logo of Workday
Slack 工作物件

無需切換平台，就能即時掌握最新動態。

工作物件重塑了在 Slack 中共用應用程式資料的方式。不僅僅是顯示一個連結，更讓你在對話中就能看到豐富的互動式預覽。你和你的團隊可以集中一處編輯記錄、將工作標示為完成，甚至核准請求。

深入瞭解工作物件

工作時有喜愛的第三方代理幫忙。

運用立即可用或自訂 AI 商業應用程式，即可更聰明地工作，並加快決策速度，達到最佳生產力。

    將第三方代理新增至 Slack

    運用 Slack 自動化功能加快流程速度。

    在 Google 試算表中新增列，或在 Salesforce 中建立記錄。透過工作流程建立工具中立即可用的連接器，就能建立應用程式自動化選項，無需編寫程式碼，即可直接用於 Slack 中。

      連結工具和工作流程

      讓日常工作更輕鬆有效率。

      瑣碎工作最耗費時間。將應用程式帶入 Slack 後，只需按一下就能更新檔案權限、管理行事曆、核准請求等。

        瀏覽生產力應用程式

        在 Slack 中建立並自訂應用程式與自動化功能。

        建構滿足自身獨特需求的自訂解決方案。每天有超過 55 萬個自訂小程式在 Slack 中運作，Slack 不僅能與你目前使用的工具和流程完美搭配，還能確保資料安全無虞。
        Slack API建構可整合內部工具、流程和資料的自訂小程式，量身打造適合團隊的解決方案。工作流程建立工具將例行流程轉換為自動化工作流程，然後新增連接器，把 Slack 的效用擴展到其他所有工具。

        進一步發揮 Slack 的效用。

        Slack 應用程式對於全球企業極為重要。

        Slack-Customer-Shopify-hero

        「Slack 的存在和作為如此重要的工具，確實幫助我們在擴展規模的同時仍保持彼此連結，即便我們四散在遙遠的辦公室和團隊也不例外。」

        文化專員Lisa Madokoro
        閱讀案例
        IBM 工程團隊成員正在查看硬體

        「我們有所謂的「端對端交付管道」，整個流程從原始碼開始一直到生產部署。而且現在我們已經將 Slack 整合到這個流程的所有關鍵里程碑中。」

        資深軟體工程師Thomas Lawless
        閱讀案例
        hearst-customer-story-hero-image

        “考量到我們旗下各種不同品牌的內容創作步調，什麼都不溝通的話對大家都沒好處。Slack 確實讓我們可以營造出開放和透明的氣氛。”

        《美麗佳人》總編輯Aya Kanai
        閱讀案例
        splunk team mate walking in office

        “When we started bringing customers into our channels through Slack Connect our process for creating proofs-of-concept became a lot smoother and efficient. Subsequently, our success rates among customers also started to go up.”

        Area Vice President of Global Sales EngineeringKevin Pura
        閱讀案例

        常見問題

        Slack 內建強大的安全功能，可確保你的資料安全無虞。你傳送的訊息及檔案等所有內容均經過加密處理，只有相關人員可以查看。你的公司甚至可以掌控自己的加密金鑰，多添一層安全保護。

        在你使用 AI 或將其他應用程式連結至 Slack 時，Slack 一律會保障資料的安全與隱私。Slack 絕不會將你的資料用於訓練 AI 模型。AI 只會處理你可以存取的訊息，並且只會在 Slack 系統內安全運作。

        因此，無論是使用 Slack 的 AI 功能，還是建構自己的工具，你都能隨時安全存取自己的資料。

        Slack 應用程式在 Slack 中連結工具與服務，因此無需離開工作空間即可使用。有了應用程式，所有資源都集中在一起，幫助你輕鬆快速地在技術堆疊中找出、分享和處理資訊，有助於保持專注和完成工作。前往此處深入瞭解。

        Slack Marketplace 有 2,600 多種應用程式可供選擇，能夠協助完成你所做的任何工作。現在，我們的合作夥伴將 AI 智慧功能整合到他們的應用程式中，再加上 Slack AI 的所有優點，都讓 Slack 真正成為專為完成工作打造的 AI 作業系統。

        如果你使用自訂工具或遵循公司的特定流程，你可以瞭解如何運用工作流程建立工具來建立自己的工作流程，或使用 Slack API 建立自訂小程式。

        Slack 讓你可以將軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，這樣所有工具更能發揮效用。以下是一些常見類別和範例：

        專案管理： 將 Slack 與 AsanaMiroNotionJira 等專案管理工具連結，無需離開 Slack 即可更新工作、追蹤進度和管理專案。

        客戶支援： 整合 Salesforce Service CloudZendeskFreshdesk 等客戶支援應用程式，直接透過 Slack 管理支援單並與客戶溝通。

        CRM 系統： 將 Slack 與 Salesforce Sales CloudHubSpotZoomInfo 等 CRM 平台連結，輕鬆在 Slack 頻道中查看客戶資料和接收最新商機與交易資訊。

        檔案管理： 使用 BoxGoogle 雲端硬碟Dropbox 等方便存取和分享檔案的檔案管理系統，讓 Slack 效用更升級。

        開發人員工具： 連結 GitHubGitLabPagerDutyAWS Chatbot 等開發人員工具，直接從 Slack 協作處理程式碼、檢閱提取請求和追蹤問題。

        這些整合可將 Slack 與團隊日常使用的工具連結，讓 Slack 成為協作、溝通和生產力的中心。

        如要安裝應用程式，請先在 Slack Marketplace 中找到應用程式。在應用程式頁面上，按一下「新增至 Slack」按鈕，然後按照提示安裝應用程式或連結帳戶。如果應用程式已安裝在工作空間中，則按一下「新增到 Slack」，然後你就會看到連結帳戶的選項。你也可以從工作空間中尋找和安裝應用程式。按一下左側欄中的「應用程式」，然後在當中瀏覽目錄。如果想進一步瞭解如何聰明安全地管理應用程式，請參閱此指南

        管理 Slack 整合的操作相當簡單易懂。先按一下工作空間名稱以開啟功能表，然後選取「設定與管理」，再選取「管理應用程式」。這會將你導向 Slack Marketplace，你可在此瀏覽和管理現有整合。你還可以在這裡搜尋應用程式，然後選取「安裝」來新增應用程式。你可以為每個已安裝的應用程式設置設定和權限，或在不需要時將整合移除。定期查看整合，確保整合仍可派上用場並符合團隊目前的需要，讓 Slack 工作空間保持井然有序且有效率。

        你可以在免費版 Slack 上將多達 3 個應用程式新增到工作空間。如果使用 Slack Pro 方案，可安裝多達 10 個應用程式。如果使用 Slack Business+ 方案，則可以無限制安裝應用程式，沒有數量限制！請記住，某些應用程式服務需要付費或訂閱，才能在 Slack 中使用所提供的產品。

        如果想瞭解 Slack 的免費和付費方案，請參閱定價頁面

        使用 Slack API 建立應用程式，輕鬆取得組織順利運作所需的工具和資料來源。如需開始使用和建立應用程式所需的所有資源，請造訪 Slack API 並加入 Slack 開發人員計畫，即可使用專為開發人員打造並幫助開發人員成長的 Beta 版功能、工具和資源。

        如果有興趣向平台上的其他開發人員、設計師和產品經理學習，你可以考慮加入 Slack 平台社群群組