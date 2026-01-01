連結應用程式，串聯你的團隊。
Slack 是幫助你締造最佳工作表現的平台，讓你能充分運用各種應用程式與團隊並肩協作。
將你的應用程式用於協作空間
Slack 中有超過 2,600 個應用程式任君挑選，協助你將所有工具整合在一起。
根據自身獨特需求打造應用程式
Slack API 讓你輕鬆建立適合公司與工作的應用程式。
建立省時的自動化功能
使用工作流程建立工具，透過自動化程序執行喜愛的應用程式中的任務。
從 Atlassian 到 Zoom，你需要的所有應用程式都在這裡
只需按幾下，就能輕鬆連結代理、業界領先的軟體以及你的所有應用程式，全程無需離開 Slack。
無需切換平台，就能即時掌握最新動態。
工作物件重塑了在 Slack 中共用應用程式資料的方式。不僅僅是顯示一個連結，更讓你在對話中就能看到豐富的互動式預覽。你和你的團隊可以集中一處編輯記錄、將工作標示為完成，甚至核准請求。深入瞭解工作物件
工作時有喜愛的第三方代理幫忙。
運用立即可用或自訂 AI 商業應用程式，即可更聰明地工作，並加快決策速度，達到最佳生產力。
運用 Slack 自動化功能加快流程速度。
在 Google 試算表中新增列，或在 Salesforce 中建立記錄。透過工作流程建立工具中立即可用的連接器，就能建立應用程式自動化選項，無需編寫程式碼，即可直接用於 Slack 中。
讓日常工作更輕鬆有效率。
瑣碎工作最耗費時間。將應用程式帶入 Slack 後，只需按一下就能更新檔案權限、管理行事曆、核准請求等。
在 Slack 中建立並自訂應用程式與自動化功能。
進一步發揮 Slack 的效用。
Slack 應用程式對於全球企業極為重要。
常見問題
Slack 內建強大的安全功能，可確保你的資料安全無虞。你傳送的訊息及檔案等所有內容均經過加密處理，只有相關人員可以查看。你的公司甚至可以掌控自己的加密金鑰，多添一層安全保護。
在你使用 AI 或將其他應用程式連結至 Slack 時，Slack 一律會保障資料的安全與隱私。Slack 絕不會將你的資料用於訓練 AI 模型。AI 只會處理你可以存取的訊息，並且只會在 Slack 系統內安全運作。
因此，無論是使用 Slack 的 AI 功能，還是建構自己的工具，你都能隨時安全存取自己的資料。
Slack 應用程式在 Slack 中連結工具與服務，因此無需離開工作空間即可使用。有了應用程式，所有資源都集中在一起，幫助你輕鬆快速地在技術堆疊中找出、分享和處理資訊，有助於保持專注和完成工作。前往此處深入瞭解。
在 Slack Marketplace 有 2,600 多種應用程式可供選擇，能夠協助完成你所做的任何工作。現在，我們的合作夥伴將 AI 智慧功能整合到他們的應用程式中，再加上 Slack AI 的所有優點，都讓 Slack 真正成為專為完成工作打造的 AI 作業系統。
如果你使用自訂工具或遵循公司的特定流程，你可以瞭解如何運用工作流程建立工具來建立自己的工作流程，或使用 Slack API 建立自訂小程式。
Slack 讓你可以將軟體和自訂小程式直接整合到 Slack 中，這樣所有工具更能發揮效用。以下是一些常見類別和範例：
專案管理： 將 Slack 與 Asana、Miro、Notion 及 Jira 等專案管理工具連結，無需離開 Slack 即可更新工作、追蹤進度和管理專案。
客戶支援： 整合 Salesforce Service Cloud、Zendesk 和 Freshdesk 等客戶支援應用程式，直接透過 Slack 管理支援單並與客戶溝通。
CRM 系統： 將 Slack 與 Salesforce Sales Cloud、HubSpot 和 ZoomInfo 等 CRM 平台連結，輕鬆在 Slack 頻道中查看客戶資料和接收最新商機與交易資訊。
檔案管理： 使用 Box、Google 雲端硬碟及 Dropbox 等方便存取和分享檔案的檔案管理系統，讓 Slack 效用更升級。
開發人員工具： 連結 GitHub、GitLab、PagerDuty 及 AWS Chatbot 等開發人員工具，直接從 Slack 協作處理程式碼、檢閱提取請求和追蹤問題。
這些整合可將 Slack 與團隊日常使用的工具連結，讓 Slack 成為協作、溝通和生產力的中心。
如要安裝應用程式，請先在 Slack Marketplace 中找到應用程式。在應用程式頁面上，按一下「新增至 Slack」按鈕，然後按照提示安裝應用程式或連結帳戶。如果應用程式已安裝在工作空間中，則按一下「新增到 Slack」，然後你就會看到連結帳戶的選項。你也可以從工作空間中尋找和安裝應用程式。按一下左側欄中的「應用程式」，然後在當中瀏覽目錄。如果想進一步瞭解如何聰明安全地管理應用程式，請參閱此指南。
管理 Slack 整合的操作相當簡單易懂。先按一下工作空間名稱以開啟功能表，然後選取「設定與管理」，再選取「管理應用程式」。這會將你導向 Slack Marketplace，你可在此瀏覽和管理現有整合。你還可以在這裡搜尋應用程式，然後選取「安裝」來新增應用程式。你可以為每個已安裝的應用程式設置設定和權限，或在不需要時將整合移除。定期查看整合，確保整合仍可派上用場並符合團隊目前的需要，讓 Slack 工作空間保持井然有序且有效率。
你可以在免費版 Slack 上將多達 3 個應用程式新增到工作空間。如果使用 Slack Pro 方案，可安裝多達 10 個應用程式。如果使用 Slack Business+ 方案，則可以無限制安裝應用程式，沒有數量限制！請記住，某些應用程式服務需要付費或訂閱，才能在 Slack 中使用所提供的產品。
如果想瞭解 Slack 的免費和付費方案，請參閱定價頁面。
使用 Slack API 建立應用程式，輕鬆取得組織順利運作所需的工具和資料來源。如需開始使用和建立應用程式所需的所有資源，請造訪 Slack API 並加入 Slack 開發人員計畫，即可使用專為開發人員打造並幫助開發人員成長的 Beta 版功能、工具和資源。
如果有興趣向平台上的其他開發人員、設計師和產品經理學習，你可以考慮加入 Slack 平台社群群組。