在 Slack 上，OpenAI 將 Codex 打造成真正的工程協作夥伴

OpenAI 正朝著讓 AGI (通用人工智慧) 真正造福所有人的未來邁進，而這一切從讓人用起來毫不費力、直覺自然的工具開始。

「說到我們現在擁有的 AI 產品，它們確實很好用，但往往需要花費大量心思與精力，」OpenAI 產品團隊成員 Alexander Embiricos 說道。

與其讓 AI 智慧代理只當作聊天機器人般獨立運作，何不讓它真正與人協作？「我們想像的是一位軟體工程夥伴，」Embiricos 說，「於是我們打造了 Codex，OpenAI 的程式碼代理。」由於團隊每天大部分時間都在 Slack 上，將 Codex 直接整合進這個對話平台根本是理所當然的事。「在 Slack 裡使用 Codex，你不需要切換工具，也不需要打斷思路，」Embiricos 說。

身為 OpenAI 技術團隊成員，Kiriti Badam 認為 Slack 之所以特別適合與 Codex 整合，有三個原因：

清晰完善的說明文件：「Codex 本身就能輕鬆讀懂文件並實作功能，」Badam 說。 專屬的開發者 sandbox：「你可以在旁邊建立一個 sandbox，用它進行測試，讓 Codex 在 Slack bot 裡直接幫你寫程式碼，基本上就是讓它自行建構自己，」他說。 區塊套件的視覺化建構工具：「只要拖放元件，就能確切預覽訊息的呈現樣式，再把 markdown 程式碼片段放進程式碼裡，功能馬上就能上線，」Badam 說。

最終呈現的是一種如同夥伴般的體驗，無縫融入團隊的工作流程。「把 Codex 放進 Slack 裡，它就能自己找出所需的背景資訊，」Badam 說，「我們不想多一套工單系統，還得靠人工來擷取正確的對話串。」現在，當他說一句「你來處理這個吧？」，Codex 就會自動讀取對話串、理解環境，並直接開始執行任務。

展望未來，團隊將此視為邁向更流暢協作模式的一步。「我們現在都在熱烈討論 Codex 能做什麼，以及在 Slack 裡能做什麼，」Embiricos 說，「我們要怎麼開創一個未來，讓夥伴能夠主動出擊、隨時待命？我們很希望打造一個讓事情在 Slack 裡自然發生的未來。」