在 Slack 中，OpenAI 将 Codex 打造成真正的工程搭档

OpenAI 正朝着一个让 AGI（通用人工智能）真正惠及所有人的未来迈进，而这一切都从打造简单易用、直观顺手的工具开始。

“想想我们现在拥有的 AI 产品，它们已具备很高的实用性，但用户使用时往往需要不少心思和精力，”OpenAI 产品团队成员 Alexander Embiricos 说道。

如果 AI 代理不作为独立的聊天机器人运行，而是真正与人协作，会怎样？“我们设想了一个软件工程搭档的概念，”Embiricos 说道，“于是我们构建了 Codex，OpenAI 的编程代理。”由于团队日常工作大多都在 Slack 中开展，将 Codex 直接引入该沟通平台成了顺理成章的事。Embiricos 表示：“在 Slack 中使用 Codex，你不需要切换工具，也不用打断自己的思路。”。

作为 OpenAI 技术团队成员，Kiriti Badam 认为，Codex 之所以特别适合与 Slack 集成，有三个原因：

清晰、完善的文档：“Codex 可以非常轻松地读取文档并实现一个功能，”Badam 说道。 专属开发者沙盒：“你可以单独建一个沙盒，在其中进行测试，让 Codex 直接在 Slackbot 里帮你编写代码，本质上就是让它完成自主构建，”他说。 Block Kit 可视化构建器：“只需拖放，就能直观地看到消息的最终效果，再提取 markdown snippet，将其放入你的代码中，即可快速实现对应功能。”Badam 说道。

最终打造出搭档般的体验，与团队的工作流程无缝融合。“将 Codex 部署到 Slack 中，它自己就能搞清楚需要哪些上下文信息，”Badam 说道，“我们不想额外使用工单系统，还得靠人工捕捉正确的消息列。”现在，当他问一句“你能帮我处理这个吗？”，Codex 就会自动读取消息列、识别当前场景并自动启动任务。

展望未来，团队将此视为迈向更流畅协作模式的一步。“我们现在都在热议用 Codex 能做些什么，以及 Codex 在 Slack 中的应用场景，”Embiricos 说道，“我们怎样才能实现人人拥有主动协作、随时在线的搭档？我们希望打造出这种未来，让所有工作都能在 Slack 中自然推进。”