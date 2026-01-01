在 Slack 中，OpenAI 将 Codex 打造成真正的工程搭档

OpenAI 正朝着一个让 AGI（通用人工智能）真正惠及所有人的未来迈进，而这一切都从打造简单易用、直观顺手的工具开始。
“想想我们现在拥有的 AI 产品，它们已具备很高的实用性，但用户使用时往往需要不少心思和精力，”OpenAI 产品团队成员 Alexander Embiricos 说道。
如果 AI 代理不作为独立的聊天机器人运行，而是真正与人协作，会怎样？“我们设想了一个软件工程搭档的概念，”Embiricos 说道，“于是我们构建了 Codex，OpenAI 的编程代理。”由于团队日常工作大多都在 Slack 中开展，将 Codex 直接引入该沟通平台成了顺理成章的事。Embiricos 表示：“在 Slack 中使用 Codex，你不需要切换工具，也不用打断自己的思路。”。
作为 OpenAI 技术团队成员，Kiriti Badam 认为，Codex 之所以特别适合与 Slack 集成，有三个原因：
- 清晰、完善的文档：“Codex 可以非常轻松地读取文档并实现一个功能，”Badam 说道。
- 专属开发者沙盒：“你可以单独建一个沙盒，在其中进行测试，让 Codex 直接在 Slackbot 里帮你编写代码，本质上就是让它完成自主构建，”他说。
- Block Kit 可视化构建器：“只需拖放，就能直观地看到消息的最终效果，再提取 markdown snippet，将其放入你的代码中，即可快速实现对应功能。”Badam 说道。
最终打造出搭档般的体验，与团队的工作流程无缝融合。“将 Codex 部署到 Slack 中，它自己就能搞清楚需要哪些上下文信息，”Badam 说道，“我们不想额外使用工单系统，还得靠人工捕捉正确的消息列。”现在，当他问一句“你能帮我处理这个吗？”，Codex 就会自动读取消息列、识别当前场景并自动启动任务。
展望未来，团队将此视为迈向更流畅协作模式的一步。“我们现在都在热议用 Codex 能做些什么，以及 Codex 在 Slack 中的应用场景，”Embiricos 说道，“我们怎样才能实现人人拥有主动协作、随时在线的搭档？我们希望打造出这种未来，让所有工作都能在 Slack 中自然推进。”