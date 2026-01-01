1-800Accountant 借助 Slack 和 Agentforce 顺利应对税务季

1-800Accountant 简介

让会计工作变简单，助力小企业专注于成长

每个小企业的背后都藏着远大梦想，但往往也伴随着堆积如山的文书工作。1-800Accountant 的使命是通过“易用的技术与资深注册会计师 (CPA)”的组合，为创业者卸下这份重担。从自由职业者到成长型企业，这家虚拟会计事务所帮助客户处理税务申报、账簿管理以及抵扣项挖掘，让企业主能专注于自己的核心业务。

面临的挑战

税务季业务量激增，让分散的系统不堪重负

和许多为小企业提供服务的公司一样，1-800Accountant 在税务季会遭遇暴增的季节性需求。该公司的团队需要在多个系统（Google Chat、Jira、Salesforce 和电子邮件）之间来回处理各类问题，这不仅造成了不必要的干扰，还导致响应速度变慢，让员工和客户收到不一致的答复。

Salesforce 管理员 Tyrrell Cherry 表示：“我们的团队花了大量时间提问，而这些问题本可以放在知识库中。这些消息会打断你的工作流程，但你又不能忽视对方。”

对于工程和 IT 团队而言，割裂的工具和重复的请求让困境雪上加霜。工程总监 Drew Troutner 表示：“大约 85% 的问题，其实解决方式都是相同的。消除这种来回反复的沟通至关重要，这样我们才能解放团队，让他们专注于为客户创造更多价值。”

该公司需要一种高效的业务扩展方式，既不用依赖临时员工，也不会让内部团队超负荷工作。

“Agentforce 的应用场景无穷无尽。每周都会有人想出新的需求，而这些需求都能实现。” 1-800Accountant 工程总监， Drew Troutner

1-800Accountant 如何借 Slack 提质增效

Agentforce：响应更快，干扰更少

1-800Accountant 选择了 Slack 和 Agentforce，把自动化和 AI 直接嵌入日常工作流程中。他们打造的首个智能代理“Frank”作为内部员工工具在 Slack 上线，仅 24 小时就处理了 1000 多条咨询。

如今，管理者不用再去 Salesforce 里拉取报表，而是直接在 Slack 问 Frank“今天有多少条消息会话？”“多少是来自电话渠道的？”，答案会立刻在 Slack 中弹出，既让管理者和管理员实时掌握情况，又不会拖慢工作节奏。

这次试水成功后，Cherry 又让 Frank 接手了常见的 IT 支持问题。“没让 IT 团队提供任何信息，它自己就把不少问题处理得很顺畅。”Cherry 说，“这对自动化来说是个大突破，能让 IT 人员把精力放在解决问题上，而不是重复回答同样的疑问。”

最近，Cherry 还为 Frank 新增了“税务顾问”功能，帮员工快速访问常见抵扣项和表单的信息。Cherry 表示：“Frank 就像一个实时销售助手。销售人员和客户沟通时，不用让对方等待或中断通话，直接打开 Frank 就能立即查到抵扣项这类问题的答案。”

接下来，该团队计划让 Frank 自动验证潜在客户的企业注册信息。如今这项繁琐的工作仍需要手动打开电子表格、查找对应州的官网、逐一搜索记录；而用 Frank 进行自动化处理后，团队预计能减少至少 75% 的调研时间。Troutner 表示：“在 Slack 里通过智能代理实现自动化协作，可让工作流程更顺畅，也让我们有更多精力为客户提供服务。”

自从 Frank 上线后，1-800Accountant 的注册会计师们能腾出 50% 的时间专注于高价值的客户工作，对季节性临时工的依赖也降低了 50%。如今，这个智能助手每周处理 2000 多个对话，规模还在扩大，彻底改变了团队协作和服务客户的方式。

这次成功也重塑了团队对自动化的认知。看到可量化的成效和跨部门越来越高的使用率，Cherry 已经在规划下一步：“Agentforce 使用起来非常直观，我打算把我们所有获得了授权的产品都集成进去。这样就能快速看到价值，还不用花费维护成本。”

“能在 Slack 与 Agentforce 这样一个平台上开发这么多不同的功能，大大缩短了为企业创造价值的时间。它的应用场景简直无穷无尽。” 1-800Accountant Salesforce 管理员， Tyrrell Cherry

未来规划

在全公司推广 Slack 与 Agentforce，节省更多时间来服务客户

接下来，该团队计划针对 IT、Jira 工单、销售开发等场景，拓展频道专属的智能代理。Troutner 表示：“让智能代理接入 Slack 消息列，以自动创建 Jira 任务，这对我们来说会是很大的提升。手动创建工单时经常会丢失上下文信息，自动创建就能避免这个问题。”Cherry 设想让智能代理先筛选 IT 请求，再传达到团队；而销售经理则能直接在 Slack 里监控等待时长和业务队列。

Troutner 认为 Slack 会成为该公司的统一操作系统：“我们致力于成为首批真正以 Slack 为核心的智能企业，而且已经在稳步推进，用 Slack 彻底替代我们的多个内部系统。”

通过将智能代理嵌入日常工作流程中，1-800Accountant 在税务季高峰实现了无需雇佣临时工，并让员工在重复任务上少花时间，将更多精力放在助力小企业发展上。Troutner 表示：“我们还处于初期阶段，但 Slack 和 Agentforce 带来的积极势头正推动我们奔赴理想的方向。”