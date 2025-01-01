借助 Slack 中的 Salesforce， 重新构想你的工作方式。
如果管理客户数据就像进行对话一样简单会怎样？这就是全球顶尖的 AI 驱动客户关系管理内置到 Slack 中实现的强大功能。
通过每次对话，推动业务进展。
借助 Slack 中的 Salesforce，每个部门、每个团队的每位成员都能与 AI 代理协作，提出问题、更新记录，并根据实时客户洞察采取行动。
为团队量身打造、可随团队共同扩展的解决方案。
Salesforce 内置于系统，客户关系管理与工作环境无缝衔接。
Slack 中的客户关系管理功能使团队能够在其已有工作场所中，根据实时客户数据和洞察更快地采取行动。
使客户数据自然融入你的工作流程。
所有客户数据均在 Slack 中可搜索，并可通过即时 AI 洞察进行操作。在开展工作的平台上探索指标、自动执行任务并更新记录——无需在不同工具之间跳转。
让代理成为团队成员。
开启频道。建立画板。汇总消息列。借助 Slack 中的 Agentforce，AI 代理可以代表你执行 Slack 的特定操作，并实时调用 Salesforce 的客户数据，帮助你更智能地完成工作。
将数据与对话相结合，为客户创造更多价值。
通过整合客户关系管理数据与对话数据，实现团队协同一致、消除信息壁垒，并借助 AI 获取更深入的业务洞察。Salesforce 频道连接你的团队，帮助你始终将客户置于所有工作的中心。
将所有 Cloud 连接到 Slack。
常见问题
管理客户关系变得像与团队对话一样轻松直观。无需登录单独的系统，客户信息就存储在你每天工作的地方。
使用 Slack 中的客户关系管理，只需发送消息即可更新交易信息、记录客户并与团队分享洞察。这是一种全新的工作方式，使客户关系管理自然融入日常工作流程。
将客户关系管理引入 Slack，可以精简销售、服务、营销等部门的业务和团队沟通，同时简化工作。该功能让人们能够：
- 即时行动：在工作流程中更新客户关系管理数据，并直接在 Slack 中接收客户活动的实时提醒，确保团队不错过任何业务机会或紧急请求。
- 提升客户关系管理协作：将跨职能团队整合到一个平台，使其能够共享了解客户数据和团队讨论内容。
- 自动化管理员工作：减少上下文切换和手动数据输入，让团队能够专注于客户。
AI 内置于 Slack 的客户关系管理体验中，以智能队友的身份工作。其通过将对话流程与实时客户数据相连来增强客户关系管理沟通，帮助所有人更高效地工作。
该功能旨在通过执行节省团队时间的任务来改善客户关系管理协作。例如，AI 可以帮助用户：
- 在通话前汇总长篇对话的内容。
- 根据讨论内容起草跟进消息。
- 快速找到关于客户历史记录问题的答案。
此功能使所有人都能迅速了解最新情况并高效参与协作。
Salesforce 频道是专用的 Slack 频道，用作团队协作和实时客户关系管理数据的中心枢纽。这些频道是 Slack 客户关系管理集成的核心组成部分，旨在让你的团队、数据和对话围绕特定客户或记录保持统一。
与普通 Slack 频道不同的是，Salesforce 频道在一个位置连接你的团队、客户关系管理数据和对话，将客户始终置于工作中心。该功能是一个专用空间，让跨职能团队可以在全面了解客户信息的情况下协作，无论身在何处都能统一所有对话和洞察。
Salesforce 频道是客户关系管理协作的中心枢纽。这些专用频道将团队的客户关系管理聊天与围绕特定账户、业务机会或服务案例的实时客户数据整合在一起。
此专用空间通过在一个位置关联团队、客户关系管理数据和对话提升团队沟通，使客户始终处于工作中心，并全面了解每一次互动。