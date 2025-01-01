只需按下录制
使用剪辑，可让团队直接从你那里获得最新状态、公告和解释。发布音频、视频或录屏，赋予内容更多的色彩和背景信息，所有这一切都可在 Slack 实现。
在任何时间表上同步
每个人都可以在自己的时间里观看或建立剪辑，因此团队可以保持获得最新的信息，而无需等待某个时间。
51%
在使用剪辑的团队中减少的预定会议比率*
*2024 财年客户跟踪调查，由 Salesforce 旗下的 Slack 提供。收集了来自 46 名 Slack 用户的回复。2023 年 10 月。
用你的方式播放
你可以随时随地以喜欢的方式观看或收听剪辑：无论是在你的办公桌前还是在旅途中，你都可以加快或减慢速度，跟随字幕或快速浏览转录。
“Slack 提升了我们的运营效率，让每个人都能够跨团队、时区和物理空间利用像剪辑这样的便捷工具，彼此轻松开展异步协作。”
常见问题
所有的 Slack 套餐——包括付费和免费版本——都提供无限量的音频和视频剪辑。
当不需要让所有人同时聚在一起时，可以改为发布音频或视频剪辑。或者，当你需要离开办公桌或在外地时，使用剪辑记录你的信息比打字更容易。
在一个频道或私信中，任何人都可以发送或播放音频或视频剪辑。他们也可以在一个消息列中用自己的剪辑进行回复。
你可以快速或慢速播放视频，根据需要暂停或播放，开启或关闭字幕，或者阅读转录文本，并且想看几次就看几次，以确保你不漏过任何细节。
在录制剪辑时，你可以开启或关闭摄像头，甚至模糊视频背景。在视频剪辑中共享你的屏幕，这种方式非常适合指导别人完成项目。
剪辑最长可为 5 分钟。