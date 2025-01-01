为整个企业重塑工作体验。

协作模式正以前所未有的方式发生变革。要跟上浪潮，你需要一个能随你共同成长的企业级平台。Slack 致力于重塑工作体验，以颠覆性效率凝聚人类智慧与人工智能，赋能企业持续增长。

更智能的 AI 始于上下文。

我们的 AI 功能有何非凡之处？我们的 AI 功能植根于贵公司的数据和对话记录中的宝贵知识。Slack 中的 AI 懂上下文语境，可将个性化实时见解无缝嵌入你的工作场景，从而变得更加可靠且更有成效。

撰写草稿、进行会议记录并即时总结对话。借助 Slack 中的 AI，上下文信息将主动推送，因此加快工作进度，减少因追赶进度而浪费的时间。
最有用的结果源自相关数据，例如对话、共享文件和已连接应用程序。Slack 中的 AI 基于 Slack 中正在进行的工作呈现答案，并附有来源和引用。
我们已从头重建 Slackbot，使其成为贴心且理解上下文语境的 AI 助理。通过从对话记录与文件中持续学习，该助理能熟悉你的语态和语气，随时准备好为你提供帮助。
97
分钟是借助 Slack 中的 AI 每周节省的时间*
*来源：基于 AI 功能（频道要点回顾、消息列摘要和 AI 搜索答案）试点期间的内部分析
报告
在 Slack 中利用 AI 变革工作方式的 10 种方法
Rivian 通过 Slack 助力尖端电动汽车创新
播放视频

随着 Wayfair 在全球范围内扩展，我们希望能够快速获取信息，让员工减少追赶进度的时间，将更多精力投入到工作中。借助 Slack 强大的 AI 功能，我们得以实现这一目标。

Asad Rahman

每个代理的最佳归宿。

代理不仅仅是便捷的工具；更是团队成员。当代理在工作流程中承担任务、挖掘洞察并与同事互动时，团队协作能力将得到提升。每个代理都依托实时的公司上下文和数据驱动，并通过 Salesforce 的信任与安全保障提供支持。

凭借基于 Salesforce 客户关系管理和对话数据的响应，可直接使用的 Slack 中的 Agentforce 为员工提供支持、自动处理事故响应、促成交易并推动项目顺利完成。
将你最常用的第三方代理引入 Slack，并可从一个集中式菜单中轻松访问。依托你的数据和对话内容，这些代理将比以往更有用、更具情境感知能力。
在任何地方构建 AI 代理，将其引入 Slack，并借助实时对话上下文让其变得更智能 — 所有操作都在同一个平台完成。
Box 通过 Slack 将代理带给每位员工
播放视频
ezCater 利用 Slack 和 Agentforce 为数百万人提供无缝服务
播放视频
演示
Slack 代理全方位入门指南
报告
AI 代理是实现无限劳动力的催化剂
将代理融入工作流程中将彻底改变员工生产力。Slack 的对话数据与结构化的企业数据相结合，为代理提供了更丰富的上下文，使其变得更智能，并能更精准地执行操作。

Kevin Chung

知道该去哪里查找的搜索功能。

在分散的系统中查找所需信息会大大降低工作效率。Slack 的搜索功能可以一站式查找整个企业的内容：包括所有对话、已连接应用程序、频道、文件等等，让你的团队能够将组织的知识转化为实际行动。

用自己的语言提出问题，即可从所有已连接应用程序和数据源中获取可信且可操作的答案，包括每条消息、每个文件以及第三方集成。
让 Agentforce 代理为你进行搜索，它们能全面了解你技术堆栈中的数据。可为这些代理分配包括搜索在内的 Slack 操作，从而更好地帮助你找到所需内容。
我们的智能搜索对文件内的实际内容建立索引，而不仅仅是元数据，因此知识永远不会被埋没。搜索结果以易于阅读的对话语言呈现，并附有具体引用，因此你可以信赖这些发现来推动工作进展。
我们需要一个平台来处理跨不同系统的所有数据源。Slack 中的企业搜索恰好提供了这一功能。在 AI 的帮助下，我们可以将所有合适的信息直接呈现在用户面前。

HC Madsen
电子书
从搜索到发现：AI 驱动的企业知识新时代
演示
安全无忧，可扩展，打破壁垒。

Slack 是专为托管、连接和协调企业所依赖的各类应用和 AI 代理而设计的唯一开放平台。它具备高度灵活性与安全性，并拥有 IT 和安全团队维持控制权与合规性所需的基础设施。

了解更多关于我们开放企业级平台的信息
Slack 构建了符合大型组织需求的安全与合规工具，遵循 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 等主要监管标准。
无需离开对话，即可连接你的整个技术堆 — 从 Google Drive 和 Salesforce 到 Anthropic 的 Claude。Slack Marketplace 中已有 2,600 款应用（且数量仍在增长）。
实时搜索 API 和模型上下文协议 (MCP) 服务器等新型开发者工具简化了 AI 代理安全探索和利用上下文信息来代表用户执行任务的方式。
网络会议
在 Slack 中完成所有工作
Perplexity 正在将传统的搜索方式转变为一种对话式、透明的发现体验。Slack 是实现这一目标的绝佳合作伙伴，我们都非常注重安全、合规性以及用户信任。

Frank te Pas
网络会议
保护你的工作操作系统：掌握 Slack 安全要点
电子书
了解 Slack 如何在各个层面保护客户数据
证据在于工作（和胜利）之中。

94%实现正投资回报率的 Slack 客户
33%会议时间减少
82%跨职能协作的改进

来源：2026 年财年，Slack 客户成功指标，n=1,754 家 Slack 客户

全球最具创新力的企业都在 Slack 中协作。

“我们很高兴让 ChatGPT 更接近 Slack 中开展工作的地方，这样团队就能像与队友交谈一样自然地利用前沿 AI。”Slack 的 ChatGPT 应用集成到对话、文件和工作流程中后，可以随时获取知识和见解，更轻松地开展协作，推进工作。”

OpenAI 产品主管Hemal Shah

“‘单一管理界面’一直是 CIO 梦寐以求的理想状态：减少切换、降低摩擦、提升专注度。如果员工能在 Slack 内完成 75%–80% 的工作，整个企业的生产力将显著提升。”

Box SVP 兼全球 CIORavi Malick

“Slack 是推动我们增长的关键助力，它将我们的人员、流程和数据整合到工作流程中。”

Rivian 企业技术与 IT 基础设施副总裁Sridhar Thati

“让 AI 代理直接在 Slack 中与我们的员工并肩工作，这种能力确实非常强大。它们不仅成为我们的团队成员，而且凭借 Slack 中的大量数据和上下文，成为真正智能的团队成员，能够在工作流程中直接采取行动。”

reMarkable CTONico Cormier

“我们在 IBM 每天都会使用 Slack。事实上，我可以在 Slack 中关联 Salesforce 业务机会，并从单一可靠来源查看确切发生的情况，这一点非常宝贵。”

IBM 全球 Salesforce 合作伙伴Jenn Booth

“Slack 让我们的员工能够以真实的自我投入工作，并建立社区。从自动化功能到机器人再到集成工具，它也是一个真正的开发者平台。我们非常喜欢 Slack。”

Rocket Companies CEOVarun Krishna

Slack 与 Salesforce

了解 Salesforce 的客户关系管理、数据和代理如何在 Slack 中焕发生机。

将客户关系管理洞察引入 Slack，并将 Slack 讨论引入 Salesforce。现在，无论你在哪里工作，你的客户关系管理数据和对话数据都能并排呈现，可实现更快速、更明智的决策。

让团队协作更高效。

