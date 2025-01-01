随着 Wayfair 在全球范围内扩展，我们希望能够快速获取信息，让员工减少追赶进度的时间，将更多精力投入到工作中。借助 Slack 强大的 AI 功能，我们得以实现这一目标。
为整个企业重塑工作体验。
协作模式正以前所未有的方式发生变革。要跟上浪潮，你需要一个能随你共同成长的企业级平台。Slack 致力于重塑工作体验，以颠覆性效率凝聚人类智慧与人工智能，赋能企业持续增长。
更智能的 AI 始于上下文。
我们的 AI 功能有何非凡之处？我们的 AI 功能植根于贵公司的数据和对话记录中的宝贵知识。Slack 中的 AI 懂上下文语境，可将个性化实时见解无缝嵌入你的工作场景，从而变得更加可靠且更有成效。进一步了解 Slack 中的 AI
每个代理的最佳归宿。
代理不仅仅是便捷的工具；更是团队成员。当代理在工作流程中承担任务、挖掘洞察并与同事互动时，团队协作能力将得到提升。每个代理都依托实时的公司上下文和数据驱动，并通过 Salesforce 的信任与安全保障提供支持。了解更多关于 Slack 中代理的信息
将代理融入工作流程中将彻底改变员工生产力。Slack 的对话数据与结构化的企业数据相结合，为代理提供了更丰富的上下文，使其变得更智能，并能更精准地执行操作。
知道该去哪里查找的搜索功能。
在分散的系统中查找所需信息会大大降低工作效率。Slack 的搜索功能可以一站式查找整个企业的内容：包括所有对话、已连接应用程序、频道、文件等等，让你的团队能够将组织的知识转化为实际行动。了解更多有关企业搜索的信息
我们需要一个平台来处理跨不同系统的所有数据源。Slack 中的企业搜索恰好提供了这一功能。在 AI 的帮助下，我们可以将所有合适的信息直接呈现在用户面前。
安全无忧，可扩展，打破壁垒。
Slack 是专为托管、连接和协调企业所依赖的各类应用和 AI 代理而设计的唯一开放平台。它具备高度灵活性与安全性，并拥有 IT 和安全团队维持控制权与合规性所需的基础设施。了解更多关于我们开放企业级平台的信息
Perplexity 正在将传统的搜索方式转变为一种对话式、透明的发现体验。Slack 是实现这一目标的绝佳合作伙伴，我们都非常注重安全、合规性以及用户信任。
证据在于工作（和胜利）之中。
全球最具创新力的企业都在 Slack 中协作。
“我们很高兴让 ChatGPT 更接近 Slack 中开展工作的地方，这样团队就能像与队友交谈一样自然地利用前沿 AI。”Slack 的 ChatGPT 应用集成到对话、文件和工作流程中后，可以随时获取知识和见解，更轻松地开展协作，推进工作。”
“‘单一管理界面’一直是 CIO 梦寐以求的理想状态：减少切换、降低摩擦、提升专注度。如果员工能在 Slack 内完成 75%–80% 的工作，整个企业的生产力将显著提升。”
“Slack 是推动我们增长的关键助力，它将我们的人员、流程和数据整合到工作流程中。”
“让 AI 代理直接在 Slack 中与我们的员工并肩工作，这种能力确实非常强大。它们不仅成为我们的团队成员，而且凭借 Slack 中的大量数据和上下文，成为真正智能的团队成员，能够在工作流程中直接采取行动。”
“我们在 IBM 每天都会使用 Slack。事实上，我可以在 Slack 中关联 Salesforce 业务机会，并从单一可靠来源查看确切发生的情况，这一点非常宝贵。”
“Slack 让我们的员工能够以真实的自我投入工作，并建立社区。从自动化功能到机器人再到集成工具，它也是一个真正的开发者平台。我们非常喜欢 Slack。”
了解 Salesforce 的客户关系管理、数据和代理如何在 Slack 中焕发生机。
将客户关系管理洞察引入 Slack，并将 Slack 讨论引入 Salesforce。现在，无论你在哪里工作，你的客户关系管理数据和对话数据都能并排呈现，可实现更快速、更明智的决策。了解更多
让团队协作更高效。
