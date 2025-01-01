专为扩展业务而设计

无论组织规模大小，都能通过 Slack 进行可扩展、可靠和灵活的通信，并实现快速增长。

随时在线，始终可靠

世界各地的公司都将 Slack 视为协作佳地，尤其是在最需要 Slack 的时候。

  • 全球分布式架构
  • 安全复制客户数据
“Slack 是无数人的重要商务工具，我们将致力于更高的可用性和可靠性。当员工从办公室、蜂窝网络或家里相互联络沟通时，基础设施方面的要求不会改变。”

Slack联合创始人和首席技术官Cal Henderson

Slack 可以随业务规模而扩展

无论规模会发展到多大或者你的团队以多少种方式进行协作，Slack 都可以无限扩展频道或工作区。

  • 公司组织图
  • 确保公司的最新信息传达到整个组织
  • 增加重点协作工作区中的参与度
精细控制尽在手中

即使是最大的组织，管理员也可以通过精确智能的控件来管理 Slack。

集中控制和管理

Slack 可通过一个集中管理界面进行管理，因此管理只是瞬间的事。

工作区进行自定义

对于具有不同遵从性或监管需求的团队，规则可以因工作区而异。

管理员角色和授权

授权管理任务，加快 IT 响应时间，并让员工愉快工作。

消息参与度可跟踪

查看大型公司的通信情况，附每条消息统计数据。

Dell

“虽然提取电子邮件参数很繁琐且容易出错，但 Slack 可以实时快速地提供 KPI 相关信息。当我们使用 Slack 分享重要信息时，我们可以知晓整个团队收到消息并已了解的确切时间。”

戴尔工程技术专家 Jay Cuthrell

使用 Slack 实现更多增长

抽象的形状被保护绳包围
Webinar

安全、大规模地管理应用程序

彩色方块加 Slack 徽标
资源

Slack 以客户为中心，专为企业而构建

彩色锁
博客

引入新层次的强大企业级安全

递增条形图
客户故事

TD Ameritrade 1 万名员工之间通过 Slack 进行安全协作

常见问题

安全。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置使其遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。请在此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。

Enterprise+ 是 Slack 提供给大型或复杂组织的解决套餐。让你的公司能够利用小型企业的敏捷性，同时利用自己的企业资源和共享知识。

Enterprise+ 兼具企业级解决方案应有的安全性与治理功能，以及适合消费者的直观体验，助力提升使用率。

Enterprise+ 支持诸如 IBM、CondéNast、Moody’s、Oracle 和 E-Trade 等全世界最大规模企业，并且是唯一可支持多达 50 万人员的协作产品。

Enterprise+ 是一种付费套餐。请在此处比较套餐功能和定价。

能！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90% 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。

Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。

频道是在 Slack 中开展工作的地方。频道是团队共享消息、工具和文件的单一场所。人员通常为公司公告、客户支持分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。

频道可以是公共频道（向组织的所有人员开放），也可以是私人频道（仅向获得邀请的人员开放）。此外，购买 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。在此处详细了解频道如何提高日常工作效率。

Slack Connect 是一种更安全、更高效的方式，可以让组织间实现顺畅交流。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect。请在此处了解有关 Slack Connect 的更多信息。

好问题。Slack 是一种能让整个公司顺畅交流的全新方式。它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。

如需阅读更多主题信息，建议查看我们的资源库

