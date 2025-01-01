随时在线，始终可靠
世界各地的公司都将 Slack 视为协作佳地，尤其是在最需要 Slack 的时候。
- 全球分布式架构
- 安全复制客户数据
“Slack 是无数人的重要商务工具，我们将致力于更高的可用性和可靠性。当员工从办公室、蜂窝网络或家里相互联络沟通时，基础设施方面的要求不会改变。”
Slack 可以随业务规模而扩展
无论规模会发展到多大或者你的团队以多少种方式进行协作，Slack 都可以无限扩展频道或工作区。
- 公司组织图
- 确保公司的最新信息传达到整个组织
- 增加重点协作工作区中的参与度
精细控制尽在手中
即使是最大的组织，管理员也可以通过精确智能的控件来管理 Slack。
集中控制和管理
Slack 可通过一个集中管理界面进行管理，因此管理只是瞬间的事。
工作区进行自定义
对于具有不同遵从性或监管需求的团队，规则可以因工作区而异。
管理员角色和授权
授权管理任务，加快 IT 响应时间，并让员工愉快工作。
消息参与度可跟踪
查看大型公司的通信情况，附每条消息统计数据。
“虽然提取电子邮件参数很繁琐且容易出错，但 Slack 可以实时快速地提供 KPI 相关信息。当我们使用 Slack 分享重要信息时，我们可以知晓整个团队收到消息并已了解的确切时间。”
常见问题
安全。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置使其遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。
此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。请在此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。
Enterprise+ 是 Slack 提供给大型或复杂组织的解决套餐。让你的公司能够利用小型企业的敏捷性，同时利用自己的企业资源和共享知识。
Enterprise+ 兼具企业级解决方案应有的安全性与治理功能，以及适合消费者的直观体验，助力提升使用率。
Enterprise+ 支持诸如 IBM、CondéNast、Moody’s、Oracle 和 E-Trade 等全世界最大规模企业，并且是唯一可支持多达 50 万人员的协作产品。
Enterprise+ 是一种付费套餐。请在此处比较套餐功能和定价。
能！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90% 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。
Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。
频道是在 Slack 中开展工作的地方。频道是团队共享消息、工具和文件的单一场所。人员通常为公司公告、客户支持分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。
频道可以是公共频道（向组织的所有人员开放），也可以是私人频道（仅向获得邀请的人员开放）。此外，购买 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。在此处详细了解频道如何提高日常工作效率。
Slack Connect 是一种更安全、更高效的方式，可以让组织间实现顺畅交流。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect。请在此处了解有关 Slack Connect 的更多信息。
好问题。Slack 是一种能让整个公司顺畅交流的全新方式。它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。
如需阅读更多主题信息，建议查看我们的资源库。