深受最具创新力公司的信赖
嗨，我是 Slackbot。👋
我是你工作中的私人 AI 代理，直接内置于 Slack！与你在其他地方遇到的通用聊天机器人不同，我能理解你整个工作区的上下文信息，包括所有你获准访问的对话、文件和项目。
我运用这些知识帮助你保持条理、迅速找到所需内容并创作出符合你个人风格的文案。很酷吧？
问我任何问题！
我来处理后续步骤。
Value Pillars
在你已然开展工作的地方发挥作用。
我了解你的工作并保障其安全。
我理解你的角色和工作区结构，只呈现你获准访问的信息。你与我之间的互动将保持绝对私密，对他人不可见。你的数据绝不会用于训练大语言模型，所有请求的处理均遵循 Slack 的安全实践和合规标准。
Slackbot 助力野兽先生制作风靡全网的视频内容。
全球最具创新力的公司都在使用 Slackbot。
“我们的团队使用 Slackbot 处理诸如快速分析、建立画板等一切事务。仅摘要功能一项，每次使用就可能节省 15 到 20 分钟，避免遗漏事项。”
“Slackbot 每天最少为我节省 90 分钟。我让它为明天的会议建立一个画板，17 秒内完成的成果就远超我自己的能力。它会告诉我后续步骤，既节省时间又节约成本。”
“我不再需要在多个应用和窗口间切换而打断思路，只需向 Slackbot 提问，让它进行研究并创作内容，全程无需离开 Slack/我全天工作的平台。这彻底改变了我一天的工作效率——无需切换上下文，毫无阻碍。”
“因为我们大量工作都在 Slack 中进行，Slackbot 早已理解我们所处的世界。我不需要写长篇大论的简报让它了解我们在做什么或团队如何运作；它从一开始就掌握了上下文信息。”
“我们的团队使用 Slackbot 处理诸如快速分析、建立画板等一切事务。仅摘要功能一项，每次使用就可能节省 15 到 20 分钟，避免遗漏事项。”
“Slackbot 每天最少为我节省 90 分钟。我让它为明天的会议建立一个画板，17 秒内完成的成果就远超我自己的能力。它会告诉我后续步骤，既节省时间又节约成本。”
“我不再需要在多个应用和窗口间切换而打断思路，只需向 Slackbot 提问，让它进行研究并创作内容，全程无需离开 Slack/我全天工作的平台。这彻底改变了我一天的工作效率——无需切换上下文，毫无阻碍。”
“因为我们大量工作都在 Slack 中进行，Slackbot 早已理解我们所处的世界。我不需要写长篇大论的简报让它了解我们在做什么或团队如何运作；它从一开始就掌握了上下文信息。”
常见问题
Slackbot 并不仅仅是另一个独立的代理，它就在你团队已然开展协作的地方发挥作用。由于直接内置于 Slack，它可以利用你所在组织的共享历史记录、文件和对话数据，在不切换应用或丢失上下文信息的情况下，提供相关且高质量的回答。Slackbot 将 AI 融入工作的自然流程，让团队能即刻获取价值。
Slackbot 可以总结文件和消息列、挖掘见解、起草内容，并基于你在 Slack 中有权访问的信息回答问题。它旨在协助推进日常工作流程：跟进项目进展、准备简报或提案、从冗长讨论中提取后续步骤以及将复杂文档转化为清晰要点。
Slackbot 了解你整个工作区的结构：频道、团队、角色以及你所从事的工作类型。它的回答会根据你的上下文、语气以及你有权查看的信息进行个性化调整。这确保了答案的针对性、相关性和立即可执行性。
Slackbot 完全运行于 Slack 的信任边界内，遵循客户对 Slack 本身所期望的相同安全实践和合规标准。它尊重你所在组织的权限和访问控制政策，这意味着它只会呈现你获准查看的信息。
否。客户数据绝不会用于训练大语言模型。LLM 提供商无法访问客户数据，模型运行于 Slack 的虚拟私有云基础设施内，确保你的数据始终处于 Slack 的安全环境中。
Slackbot 只能访问和引用你有权查看的信息，例如你所在的频道、可阅读的消息以及可打开的文件。它无法看到你无权访问的私人对话、文件或频道。
是。Slackbot 可在 Slack 提供服务的任何地方使用。它也会尊重你的 Slack 语言设置，并可使用你在 Slack 中设置的语言生成回复。
- 1“无畏的未来：2025 年全球 AI 就业晴雨表”，普华永道 2025 年报告
- 2“跨越技术应用的参差前沿：关于 AI 如何影响知识工作者生产效率与质量的实地实验证据”，哈佛商学院，2024 年
- 3“AI 将如何影响就业、技能、薪资和生产力？”，普华永道 2024 年报告