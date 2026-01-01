认识全新设计的 Slackbot，智能再进化。

我们已对 Slackbot 进行全面升级，将其重塑为你工作中的私人 AI 代理，能透彻理解你与团队的一切。它能适应你的风格，找到你所需内容并助力更快地完成工作。

今天我能帮你做什么？
Slackbot
请允许我重新介绍一下自己 ✨

深受最具创新力公司的信赖

  • Slalom
  • Remarkable
  • Mercari
  • Engine
  • Xero
什么是 Slackbot

嗨，我是 Slackbot。👋

我是你工作中的私人 AI 代理，直接内置于 Slack！与你在其他地方遇到的通用聊天机器人不同，我能理解你整个工作区的上下文信息，包括所有你获准访问的对话、文件和项目。

我运用这些知识帮助你保持条理、迅速找到所需内容并创作出符合你个人风格的文案。很酷吧？

问我任何问题！
我来处理后续步骤。

Slackbot
查看我能提供帮助的所有方式！
搜索我们产品发布计划的最新讨论内容。突出显示最需要我关注的任何决策、延迟问题和行动项。
帮我筹备和经理的一对一会议。将近期的对话、项目更新以及被提及的任何阻碍或成果汇总到画板中。
找出 @语婷和 @辉宁日历上的空闲时间。起草一份议程，并纳入我们第四季度的计划供讨论。
分析这份文件中的最新市场调研内容，提炼出三大核心要点。列出这些见解如何打造我们的竞争差异化优势。
编写一份执行简报供领导层查阅，汇总针对前五大客户的核心策略。
Slackbot
看看我拥有哪些技能！

Value Pillars

我是你的个性化 AI 代理，
在你已然开展工作的地方发挥作用。
问我任何问题，我会利用 Slack 中的对话、文件和项目上下文信息即时提供答案。想快速获取对团队工作的见解？我拥有你所需的一切，随时待命！
洞悉上下文的人工智能
我不会给出泛泛而谈的回答，相反，我了解你的团队、项目和沟通风格，可以为你带来量身定制、与你的工作高度相关的答案。
执行，不止于回答
与其他 AI 代理不同，我被赋予推动工作进展的权限：可直接在 Slack 中编写消息、起草文档并快速构建工作流程等等。
轻松上手
我随时可用，无需任何设置即可为你的整个团队提供帮助。只需要对我下达命令，我就能开始工作。
3x
对于接触 AI 的员工，每人带来的收益所实现的增长1
25%
利用 AI 完成任务所实现的速度提升2
4.8x
接触 AI 后，生产率所实现的增长3
Slackbot 响应 Slack 中的搜索查询。
Slackbot 在 Slack 中建立新画板。
Slackbot 分析 Slack 中的文件，为领导层列出关键风险和摘要。
Slackbot searches permissioned files and messages
设计以人为本，默认保障安全

我了解你的工作并保障其安全。

我理解你的角色和工作区结构，只呈现你获准访问的信息。你与我之间的互动将保持绝对私密，对他人不可见。你的数据绝不会用于训练大语言模型，所有请求的处理均遵循 Slack 的安全实践和合规标准。

    客户聚焦

    Slackbot 助力野兽先生制作风靡全网的视频内容。

    Slackbot
    观看影片，了解我如何将想法转化为行动 🍿
    观看视频
    Slackbot
    客户好评如潮！

    全球最具创新力的公司都在使用 Slackbot。

    “我们的团队使用 Slackbot 处理诸如快速分析、建立画板等一切事务。仅摘要功能一项，每次使用就可能节省 15 到 20 分钟，避免遗漏事项。”

    运营高级副总裁，EngineMollie Bodensteiner

    “Slackbot 每天最少为我节省 90 分钟。我让它为明天的会议建立一个画板，17 秒内完成的成果就远超我自己的能力。它会告诉我后续步骤，既节省时间又节约成本。”

    野兽游戏市场营销负责人，野兽先生Sinan

    “我不再需要在多个应用和窗口间切换而打断思路，只需向 Slackbot 提问，让它进行研究并创作内容，全程无需离开 Slack/我全天工作的平台。这彻底改变了我一天的工作效率——无需切换上下文，毫无阻碍。”

    全球企业 TMT 业务负责人，SlalomChristine McHone

    “因为我们大量工作都在 Slack 中进行，Slackbot 早已理解我们所处的世界。我不需要写长篇大论的简报让它了解我们在做什么或团队如何运作；它从一开始就掌握了上下文信息。”

    Xero 全球客户体验项目与就绪情况总监Megan Harrigan

    “我们的团队使用 Slackbot 处理诸如快速分析、建立画板等一切事务。仅摘要功能一项，每次使用就可能节省 15 到 20 分钟，避免遗漏事项。”

    运营高级副总裁，EngineMollie Bodensteiner

    “Slackbot 每天最少为我节省 90 分钟。我让它为明天的会议建立一个画板，17 秒内完成的成果就远超我自己的能力。它会告诉我后续步骤，既节省时间又节约成本。”

    野兽游戏市场营销负责人，野兽先生Sinan

    “我不再需要在多个应用和窗口间切换而打断思路，只需向 Slackbot 提问，让它进行研究并创作内容，全程无需离开 Slack/我全天工作的平台。这彻底改变了我一天的工作效率——无需切换上下文，毫无阻碍。”

    全球企业 TMT 业务负责人，SlalomChristine McHone

    “因为我们大量工作都在 Slack 中进行，Slackbot 早已理解我们所处的世界。我不需要写长篇大论的简报让它了解我们在做什么或团队如何运作；它从一开始就掌握了上下文信息。”

    Xero 全球客户体验项目与就绪情况总监Megan Harrigan

    常见问题

    Slackbot 并不仅仅是另一个独立的代理，它就在你团队已然开展协作的地方发挥作用。由于直接内置于 Slack，它可以利用你所在组织的共享历史记录、文件和对话数据，在不切换应用或丢失上下文信息的情况下，提供相关且高质量的回答。Slackbot 将 AI 融入工作的自然流程，让团队能即刻获取价值。

    Slackbot 可以总结文件和消息列、挖掘见解、起草内容，并基于你在 Slack 中有权访问的信息回答问题。它旨在协助推进日常工作流程：跟进项目进展、准备简报或提案、从冗长讨论中提取后续步骤以及将复杂文档转化为清晰要点。

    Slackbot 了解你整个工作区的结构：频道、团队、角色以及你所从事的工作类型。它的回答会根据你的上下文、语气以及你有权查看的信息进行个性化调整。这确保了答案的针对性、相关性和立即可执行性。

    Slackbot 完全运行于 Slack 的信任边界内，遵循客户对 Slack 本身所期望的相同安全实践和合规标准。它尊重你所在组织的权限和访问控制政策，这意味着它只会呈现你获准查看的信息。

    否。客户数据绝不会用于训练大语言模型。LLM 提供商无法访问客户数据，模型运行于 Slack 的虚拟私有云基础设施内，确保你的数据始终处于 Slack 的安全环境中。

    Slackbot 只能访问和引用你有权查看的信息，例如你所在的频道、可阅读的消息以及可打开的文件。它无法看到你无权访问的私人对话、文件或频道。

    是。Slackbot 可在 Slack 提供服务的任何地方使用。它也会尊重你的 Slack 语言设置，并可使用你在 Slack 中设置的语言生成回复。

    看看你能在 Slack 中实现的所有可能性。

    找到你的套餐申请演示