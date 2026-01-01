什么是 Slackbot

嗨，我是 Slackbot。👋

我是你工作中的私人 AI 代理，直接内置于 Slack！与你在其他地方遇到的通用聊天机器人不同，我能理解你整个工作区的上下文信息，包括所有你获准访问的对话、文件和项目。

我运用这些知识帮助你保持条理、迅速找到所需内容并创作出符合你个人风格的文案。很酷吧？