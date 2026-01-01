与专家就 Slackbot 进行交流Slackbot icon

为每位员工配备一个具备上下文智能的个性化 AI 代理，以推动工作进展。了解 Slackbot 如何：

  • 提供深度个性化支持
  • 不止提供答案，更能执行操作
  • 在每次互动中提升智能程度
