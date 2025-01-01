医疗保健支付方
降低复杂性，提升成员满意度
- 最大限度地避免反复沟通和审批瓶颈，降低索赔管理的复杂性
- 即使是最复杂的索赔，也可以提供快速、高质量的客户支持，从而提升首次联系解决率
- 提高销售周期的效率，推动收入增长并构建新的利润池
- 借助 Slack 和 Salesforce，在值得信赖的 360 度生态系统中增加收入和拓展关系
28%
解决支持请求的平均时间更短*
*来源：“Slack 的商业价值”— Slack 委托 IDC 于 2017 年代为进行的一项研究
生命科学
更快地将拯救生命的疗法推向市场
- 提高研究、临床试验和商业化部门的工作效率
- 在安全的 Slack Connect 频道中，将公司和世界各地的研究工具、应用程序和专家整合在一起
- 使用 Slack 画板，简化跨多个研究机构和合作伙伴的临床试验协调工作
- 在现场和总部吸收、支持和留住顶级销售人员和客户服务人才
医疗科技
实时提供未来医学的信息
- 通过自动化功能和各项集成，改进端到端的硬件和软件开发流程
- 确保团队能够在整个销售周期内轻松进行内部沟通，以及与客户的沟通
- 在设备使用的整个生命周期提供周到而优质的服务
利用集成，让日常工作变得轻松自如
只需单击几下，即可将各种应用集成到 Slack 中，助力你轻松进行日程安排、协调和协作等。
常见问题
借助 Slack，你可以建立各种频道，将来自你整个机构或提供方组织的专家都邀请进来。这些频道可以设为私人频道，以便只有为特定患者或病例提供服务的提供方才能访问共享的信息。私人频道中的信息也不会出现在搜索结果中。
此外，使用 Slack Connect，你还可以将外部用户邀请到特定频道中，让你的合作伙伴、供应商和其他第三方都能享受在 Slack 中工作的益处。
Slack 频道会保留整个项目中共享的所有对话和文档，让新团队成员能够更快地跟上工作进度并提高工作效率。
此外，你是否知道，电子邮件还是网络钓鱼和其他安全漏洞最常见的来源之一？在 Slack 中，你可以将私人健康信息 (PHI) 和其他敏感信息与经常遭破坏的通信内容隔离开来。
可以！Slack 符合 HIPAA 要求且可配置，也就是说，你可以对其进行配置和管理，以维护 PHI 的安全。