借助 Slack，你可以建立各种频道，将来自你整个机构或提供方组织的专家都邀请进来。这些频道可以设为私人频道，以便只有为特定患者或病例提供服务的提供方才能访问共享的信息。私人频道中的信息也不会出现在搜索结果中。



此外，使用 Slack Connect，你还可以将外部用户邀请到特定频道中，让你的合作伙伴、供应商和其他第三方都能享受在 Slack 中工作的益处。