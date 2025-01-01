适用于医疗保健和生命科学领域的 Slack

推动医疗保健向前发展的平台

使用符合 HIPAA 要求的可配置工作效率管理平台，实现手动流程自动化，简化运营流程，全力践行以患者为本的宗旨。

  • OneOncology
  • Hims and Hers
  • Color Health
  • Flatiron Health
  • GeneDx
医疗保健支付方

降低复杂性，提升成员满意度

  • 最大限度地避免反复沟通和审批瓶颈，降低索赔管理的复杂性
  • 即使是最复杂的索赔，也可以提供快速、高质量的客户支持，从而提升首次联系解决率
  • 提高销售周期的效率，推动收入增长并构建新的利润池
  • 借助 Slack 和 Salesforce，在值得信赖的 360 度生态系统中增加收入和拓展关系

28%

解决支持请求的平均时间更短*

*来源：“Slack 的商业价值”— Slack 委托 IDC 于 2017 年代为进行的一项研究
医疗保健提供方

支持团队，照顾患者 — 协同并进两不误

  • Slack 频道中，为医生、护士和专家提供专用的合作空间
  • 改善患者的健康状况，同时降低护理成本
  • 通过在工作流程构建器中建立无代码的自动化功能，简化从审批到授权的各个流程，从而减轻管理负担
  • 使用内置功能（如抱团），以及用于任务管理和调度的集成应用，让大家时刻保持步调一致
生命科学

更快地将拯救生命的疗法推向市场

  • 提高研究、临床试验和商业化部门的工作效率
  • 在安全的 Slack Connect 频道中，将公司和世界各地的研究工具、应用程序和专家整合在一起
  • 使用 Slack 画板，简化跨多个研究机构和合作伙伴的临床试验协调工作
  • 在现场和总部吸收、支持和留住顶级销售人员和客户服务人才
医疗科技

实时提供未来医学的信息

  • 通过自动化功能和各项集成，改进端到端的硬件和软件开发流程
  • 确保团队能够在整个销售周期内轻松进行内部沟通，以及与客户的沟通
  • 在设备使用的整个生命周期提供周到而优质的服务

利用集成，让日常工作变得轻松自如

只需单击几下，即可将各种应用集成到 Slack 中，助力你轻松进行日程安排、协调和协作等。

查看所有集成

鼓舞人心的故事，明智的解决方案

常见问题

借助 Slack，你可以建立各种频道，将来自你整个机构或提供方组织的专家都邀请进来。这些频道可以设为私人频道，以便只有为特定患者或病例提供服务的提供方才能访问共享的信息。私人频道中的信息也不会出现在搜索结果中。

此外，使用 Slack Connect，你还可以将外部用户邀请到特定频道中，让你的合作伙伴、供应商和其他第三方都能享受在 Slack 中工作的益处。

Slack 频道会保留整个项目中共享的所有对话和文档，让新团队成员能够更快地跟上工作进度并提高工作效率。

此外，你是否知道，电子邮件还是网络钓鱼和其他安全漏洞最常见的来源之一？在 Slack 中，你可以将私人健康信息 (PHI) 和其他敏感信息与经常遭破坏的通信内容隔离开来。

可以！Slack 符合 HIPAA 要求且可配置，也就是说，你可以对其进行配置和管理，以维护 PHI 的安全。

了解借助 Slack 可以实现的所有功能

