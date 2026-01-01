医療・ライフサイエンス業界での Slack の活用

Slack では、チームや医療機関の専門家が集まって協働するためのチャンネルを作成できます。そのチャンネルを「プライベート」に設定すれば、特定の患者さんや症例に関わる医療専門家だけが共有情報にアクセスできるような運用が可能です。プライベートチャンネルでやり取りされる情報は、検索結果にも表示されません。



また、Slack コネクトを使って、外部のメンバーを特定のチャンネルに招待すれば、パートナーや協力会社などの外部の組織とも Slack 上で協働できます。