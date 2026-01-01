デジタルファーストなエコシステムを構築

仕事の会話に関連するツールやサービスをつなげましょう。Slack では 2,500 を超えるアプリと強力な API を備え、世界中のパートナーや開発者とともに、仕事を効率化し、定型タスクを自動化し、情報を会話に取り込むアプリやインテグレーションの構築に取り組んでいます。

Slack のパートナーには、働き方の未来を形作る世界有数の SaaS 企業や 1000 を超える製品が含まれています。

Slack Marketplace では、Slack チームをパワーアップする無数のアプリにアクセスできます。

Slack ファンドは、次世代のソフトウェア企業を興す起業家に投資し、コラボレーションするためのベンチャーキャピタルファンドです。