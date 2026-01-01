皆さまのビジネスライフを​よ⁠り⁠シ⁠ン⁠プ⁠ル⁠に⁠、​よ⁠り⁠快⁠適⁠に⁠、​よ⁠り⁠有⁠意⁠義⁠に​

Slack は AI を活用したプラットフォームで、仕事のために会話、アプリ、顧客のすべてを 1 つの場所にまとめることができます。Slack は世界中であらゆる規模のビジネスの成長を支援し、生産性を大きく高めています。

Slack は 2021 年に Salesforce に買収されました。

  • 20 万 +

    有料プラン利用企業数

  • 77

    有料プランを利用するフォーチュン 100 企業数

  • 150 か国以上

    Slack 日間アクティブユーザー居住国

AmeritradeTargetUberOne MedicalEtsyU.S. Department of Veteran AffairsIntuitExpediaAirbnb

デジタルファーストなエコシステムを構築

仕事の会話に関連するツールやサービスをつなげましょう。Slack では 2,500 を超えるアプリと強力な API を備え、世界中のパートナーや開発者とともに、仕事を効率化し、定型タスクを自動化し、情報を会話に取り込むアプリやインテグレーションの構築に取り組んでいます。

Slack のパートナーには、働き方の未来を形作る世界有数の SaaS 企業や 1000 を超える製品が含まれています。

Slack Marketplace では、Slack チームをパワーアップする無数のアプリにアクセスできます。

Slack ファンドは、次世代のソフトウェア企業を興す起業家に投資し、コラボレーションするためのベンチャーキャピタルファンドです。

Slack について＆採用情報

私たちは、皆さまのビジネスライフを改善するというミッションをまず社内から実践しています。そのなかで大事にしているのは、最高のプラットフォームや製品だけでなく、多様性に富む強いチームを築くこと。Slack では好奇心旺盛かつクリエイティブなメンバーが、お互いにサポートしながら最高の成果を追求しています。

キャリアページでは最新の採用情報を掲載しています。よりシンプルで、より快適で、より有意義なビジネスライフに興味があればぜひチェックしてみてください！

Slack の社会貢献活動では、テクノロジー分野においてこれまで十分に活躍したり評価されたりする機会のなかった人々の参画を推進しています。

プレスリリース : Slack 日本語版が 2017 年 11 月 17 日にローンチ

2017 年 11 月 17 日（金）より、ビジネスコラボレーションツール「Slack（スラック）」の日本語版が利用できるようになりました。

もっと詳しく

グローバルオフィス

世界各地の Salesforce オフィスから、Slack で働いています。すべての Salesforce オフィスの情報を見るには、Salesforce.com にアクセスしてください。

Slack からのニュース

その他のお知らせや最新情報は  Slack ニュースルームへ

ブログ

グローバルのデータレジデンシーが拡大 : スイス、UAE、ブラジルが新たに追加

Salesforce の CRM が統合されている Slack UX の画像
ブログ

Slack で CRM を変革 : 顧客データに会話形式でアクセス

Dreamforce 2025 で発表される Slack の最新のイノベーションを紹介するブログ記事のヒーロー画像
ブログ

AI 時代に Slack は「エージェンティック OS」として働き方を変革

ブログ

会話の力を解き放つ : Slack の新しいプラットフォームがエージェント時代の推進力に

ブログ

