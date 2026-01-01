皆さまのビジネスライフをよりシンプルに、より快適に、より有意義に
Slack は AI を活用したプラットフォームで、仕事のために会話、アプリ、顧客のすべてを 1 つの場所にまとめることができます。Slack は世界中であらゆる規模のビジネスの成長を支援し、生産性を大きく高めています。
Slack は 2021 年に Salesforce に買収されました。
20 万 +
有料プラン利用企業数
77
有料プランを利用するフォーチュン 100 企業数
150 か国以上
Slack 日間アクティブユーザー居住国
デジタルファーストなエコシステムを構築
仕事の会話に関連するツールやサービスをつなげましょう。Slack では 2,500 を超えるアプリと強力な API を備え、世界中のパートナーや開発者とともに、仕事を効率化し、定型タスクを自動化し、情報を会話に取り込むアプリやインテグレーションの構築に取り組んでいます。
Slack のパートナーには、働き方の未来を形作る世界有数の SaaS 企業や 1000 を超える製品が含まれています。
Slack Marketplace では、Slack チームをパワーアップする無数のアプリにアクセスできます。
Slack ファンドは、次世代のソフトウェア企業を興す起業家に投資し、コラボレーションするためのベンチャーキャピタルファンドです。
Slack について＆採用情報
私たちは、皆さまのビジネスライフを改善するというミッションをまず社内から実践しています。そのなかで大事にしているのは、最高のプラットフォームや製品だけでなく、多様性に富む強いチームを築くこと。Slack では好奇心旺盛かつクリエイティブなメンバーが、お互いにサポートしながら最高の成果を追求しています。
キャリアページでは最新の採用情報を掲載しています。よりシンプルで、より快適で、より有意義なビジネスライフに興味があればぜひチェックしてみてください！
Slack の社会貢献活動では、テクノロジー分野においてこれまで十分に活躍したり評価されたりする機会のなかった人々の参画を推進しています。
プレスリリース : Slack 日本語版が 2017 年 11 月 17 日にローンチ
2017 年 11 月 17 日（金）より、ビジネスコラボレーションツール「Slack（スラック）」の日本語版が利用できるようになりました。もっと詳しく
グローバルオフィス
世界各地の Salesforce オフィスから、Slack で働いています。すべての Salesforce オフィスの情報を見るには、Salesforce.com にアクセスしてください。
