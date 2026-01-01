Slack の社会貢献活動

Slack では、その資本、時間、そして製品の 1% をコミュニティに還元することを約束しています。

2018 年に、Slack は The Last Mile、FREEAMERICA、WK Kellogg Foundation と協力し、元受刑者がテクノロジー分野でスキルを必要とする長期的な雇用を得られるよう支援し、社会復帰した人に対する周囲の認識を変えていくためのエンジニアリング見習いプログラムを構築しました。それ以降、この Next Chapter プログラムに参加する雇用パートナー企業は 14 社に増えています。また、Slack は Next Chapter への参加企業を増やし、社会復帰者が直面する雇用の壁に対する一般社会の認識を高めるため、Aspen Institute と共同で Rework Reentry というイニシアチブを進めています。

Slack では、非営利団体に無料または割引価格でワークスペースを提供しています。