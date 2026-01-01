Slack para boas causas

Para aumentar o número de indivíduos historicamente não representados no setor de tecnologia

Nossas iniciativas

Qualquer pessoa pode trabalhar e prosperar no setor de tecnologia, desde que tenha oportunidade, acesso, suporte e treinamento. O Slack para boas causas tem o compromisso de criar iniciativas progressivas que englobam nossa crença de que os benefícios obtidos com a tecnologia podem e devem ser distribuídos de maneira mais ampla e democrática.

Robin Thede, Stewart Butterfield, Kenyatta Leal e John Legend participam de uma mesa redonda durante um painel para anunciar o programa Next Chapter.
Pledge 1%

O Slack assumiu o compromisso de doar 1% de patrimônio, tempo e produtos para a comunidade.



Next Chapter

Em 2018, o Slack se juntou com a The Last Mile, a FREEAMERICA e a WK Kellogg Foundation para desenvolver um programa de aprendizado de engenharia que ajuda ex-detentos a encontrar trabalho qualificado e de longo prazo no setor de tecnologia e mudar as percepções sobre a reinserção deles na sociedade. Desde então, o programa Next Chapter se expandiu para 14 empresas parceiras que contratam essas pessoas. O Slack também está colaborando com o Aspen Institute em uma iniciativa conjunta chamada Rework Reentry para levar o Next Chapter a outras empresas e aumentar a conscientização do público sobre as barreiras que ex-presidiários enfrentam ao procurar emprego.



Slack para organizações sem fins lucrativos

O Slack oferece workspaces gratuitos ou com desconto para organizações sem fins lucrativos.

A voluntária do Slack, Kathryn Hymes, ao lado de uma pessoa em um ambiente fechado, ambos sorrindo enquanto seguram uma cópia do San Quentin News.
Doações do escritório local

Os escritórios do Slack em todo o mundo oferecem recursos para organizações locais. As instituições que já foram beneficiadas incluem Operation Code em Denver, Re:Coded em Londres e Inclusion em Nova York.



Voluntariado inspirado em funcionários

Com sete dias de voluntariado remunerado, os funcionários do Slack são incentivados a ajudar suas comunidades locais como voluntários na organização que preferirem.



Filantropia da Salesforce

O Slack se orgulha de apoiar o trabalho da Salesforce Foundation e contribuir para outras iniciativas de filantropia cidadã e programas estratégicos.

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