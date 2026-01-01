Slack para boas causas
Para aumentar o número de indivíduos historicamente não representados no setor de tecnologia
Nossas iniciativas
Qualquer pessoa pode trabalhar e prosperar no setor de tecnologia, desde que tenha oportunidade, acesso, suporte e treinamento. O Slack para boas causas tem o compromisso de criar iniciativas progressivas que englobam nossa crença de que os benefícios obtidos com a tecnologia podem e devem ser distribuídos de maneira mais ampla e democrática.
O Slack assumiu o compromisso de doar 1% de patrimônio, tempo e produtos para a comunidade.
Next Chapter
Em 2018, o Slack se juntou com a The Last Mile, a FREEAMERICA e a WK Kellogg Foundation para desenvolver um programa de aprendizado de engenharia que ajuda ex-detentos a encontrar trabalho qualificado e de longo prazo no setor de tecnologia e mudar as percepções sobre a reinserção deles na sociedade. Desde então, o programa Next Chapter se expandiu para 14 empresas parceiras que contratam essas pessoas. O Slack também está colaborando com o Aspen Institute em uma iniciativa conjunta chamada Rework Reentry para levar o Next Chapter a outras empresas e aumentar a conscientização do público sobre as barreiras que ex-presidiários enfrentam ao procurar emprego.
Slack para organizações sem fins lucrativos
O Slack oferece workspaces gratuitos ou com desconto para organizações sem fins lucrativos.
Os escritórios do Slack em todo o mundo oferecem recursos para organizações locais. As instituições que já foram beneficiadas incluem Operation Code em Denver, Re:Coded em Londres e Inclusion em Nova York.
Voluntariado inspirado em funcionários
Com sete dias de voluntariado remunerado, os funcionários do Slack são incentivados a ajudar suas comunidades locais como voluntários na organização que preferirem.
Filantropia da Salesforce
O Slack se orgulha de apoiar o trabalho da Salesforce Foundation e contribuir para outras iniciativas de filantropia cidadã e programas estratégicos.