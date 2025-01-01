Slack 慈善
旨在增加技术领域中历来代表名额不足的个人的数量
我们的举措
科技行业是一个任何人只要拥有机会和准入权限并得到适当支持和培训，则均可进入并蓬勃发展的行业。Slack 慈善致力于制定具体的举措，以增强我们的这一信念，即从技术中获得的收益可以而且应该得到更广泛、更民主的分配。
承诺 1%
Next Chapter
非盈利专用 Slack
Slack 承诺将 1% 的公司股权、时间和产品捐赠给社区。
Next Chapter
2018 年，Slack 与 The Last Mile、FREEAMERICA 和 WK Kellogg 基金会合作建立了一个工程学徒计划，帮助曾经被监禁的人员在技术部门找到需要专门技术的长期就业机会，并转变大众对回归社会人员的看法。从那时起，Next Chapter 的合作范围已扩大到 14 家招聘公司。Slack 还与 Aspen Institute 合作发起了一项名为 Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）的联合倡议，旨在帮助 Next Chapter 走进更多公司，让公众对回归社会公民所面临的就业障碍有更深的认识。
非盈利专用 Slack
Slack 向非营利组织提供免费或打折的工作区。
当地办事处捐款
员工激励性的志愿服务
Salesforce 慈善事业
世界各地的 Slack 办事处向当地组织提供资助。受资助者包括丹佛的 Operation Code、伦敦的 Re:Code、纽约的 Inclusion 等等。
员工激励性的志愿服务
我们鼓励 Slack 员工利用七天的带薪志愿者休假 (VTO)，志愿选择及加入任何组织，为当地社区服务。
Salesforce 慈善事业
Slack 十分荣幸能够为 Salesforce 基金会的工作提供支持，并为其他公民慈善倡议和战略计划贡献自己的力量。