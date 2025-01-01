Slack 承诺将 1% 的公司股权、时间和产品捐赠给社区。

2018 年，Slack 与 The Last Mile、FREEAMERICA 和 WK Kellogg 基金会合作建立了一个工程学徒计划，帮助曾经被监禁的人员在技术部门找到需要专门技术的长期就业机会，并转变大众对回归社会人员的看法。从那时起，Next Chapter 的合作范围已扩大到 14 家招聘公司。Slack 还与 Aspen Institute 合作发起了一项名为 Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）的联合倡议，旨在帮助 Next Chapter 走进更多公司，让公众对回归社会公民所面临的就业障碍有更深的认识。

Slack 向非营利组织提供免费或打折的工作区。