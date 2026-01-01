Slack for Good

Slack은 회사 자본, 시간 및 제품의 1%를 지역 사회에 기부하겠다고 약속했습니다.

2018년, Slack은 The Last Mile, FREEAMERICA 및 WK Kellogg Foundation과 협력하여, 전과자들이 기술 분야에서 장기 근무가 가능한 숙련직 일자리를 찾도록 돕고, 사회에 복귀한 전과자에 대한 인식 전환을 촉진하기 위해 엔지니어링 견습 프로그램을 마련했습니다. 이후 Next Chapter는 고용 파트너 회사를 14개까지 확장했습니다. 또한 Slack은 공동 이니셔티브인 Rework Reentry를 통해 Aspen Institute와 협력하여 Next Chapter에 더 많은 회사가 참여하도록 지원하고 사회로 복귀하는 전과자가 직면하는 고용 장벽에 대한 대중의 인식을 높이도록 지원하고 있습니다.

Slack은 비영리 기관에게 무료 워크스페이스 또는 할인된 워크스페이스를 제공하고 있습니다.