Slack for Good
기술 분야에서 아직 빛을 보지 못한 숨은 인재를 더 많이 발굴해내는 것을 목표로 하고 있습니다.
Slack의 이니셔티브
기술 분야는 기회, 접근 기회, 지원 및 교육이 제공된다면 누구나 일할 수 있고 성장할 수 있는 분야 중 하나입니다. Slack for Good은 기술 분야에서 얻은 혜택을 보다 폭넓게 민주적으로 분배해야 한다는 Slack의 믿음을 한 단계 더 발전시키는 확고한 이니셔티브를 만들기 위해 노력하고 있습니다.
Slack은 회사 자본, 시간 및 제품의 1%를 지역 사회에 기부하겠다고 약속했습니다.
Next Chapter
2018년, Slack은 The Last Mile, FREEAMERICA 및 WK Kellogg Foundation과 협력하여, 전과자들이 기술 분야에서 장기 근무가 가능한 숙련직 일자리를 찾도록 돕고, 사회에 복귀한 전과자에 대한 인식 전환을 촉진하기 위해 엔지니어링 견습 프로그램을 마련했습니다. 이후 Next Chapter는 고용 파트너 회사를 14개까지 확장했습니다. 또한 Slack은 공동 이니셔티브인 Rework Reentry를 통해 Aspen Institute와 협력하여 Next Chapter에 더 많은 회사가 참여하도록 지원하고 사회로 복귀하는 전과자가 직면하는 고용 장벽에 대한 대중의 인식을 높이도록 지원하고 있습니다.
비영리 기관을 위한 Slack
Slack은 비영리 기관에게 무료 워크스페이스 또는 할인된 워크스페이스를 제공하고 있습니다.
전 세계의 Slack 사무소는 현지 기업에 보조금을 지급하고 있습니다. 보조금을 받는 기업에는 덴버의 Operation Code, 런던의 Re:Coded, 뉴욕의 Inclusion 등이 있습니다.
직원에게 영감을 주는 자원봉사
Slack은 7일간의 유급 자원봉사 휴가(VTO)를 제공하여, 직원들이 원하는 단체에서 자원봉사함으로써 현지 지역 사회를 위해 일할 수 있도록 장려하고 있습니다.
세일즈포스 자선 활동
Slack은 세일즈포스 재단에서 진행하고 있는 사업을 지원하고, 다른 시민 자선 활동 이니셔티브 및 전략적인 프로그램에 기여할 수 있음을 자랑스럽게 생각합니다.