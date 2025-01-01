Slack 社群版
旨在增加科技領域中歷來人數不足的某些族群
我們的計劃
只要給予機會、途徑、支援和訓練，任何人都可以參與科技領域的工作並蓬勃發展。Slack 社群版致力於建立具體的計劃來推廣我們的信念，藉由科技取得的優勢應能以廣泛且更民主的方式散播。
承諾 1%
Slack 非營利版
Slack 承諾要將公司股權、時間和產品的 1% 貢獻給社群。
2018 年，Slack 與 The Last Mile、FREEAMERICA 和 WK Kellogg 基金會合作建立工程學徒計劃，幫助更生人在科技領域找到得以學習技能的長期雇用機會，並改善大眾對二度就業的觀感。自那時起，Next Chapter 逐步擴展至 14 家雇傭合作夥伴公司。Slack 還與 Aspen Institute 協作設立「復工再就業」(Rework Reentry) 聯合計劃，協助 Next Chapter 與更多公司接洽，促進公眾能意識到更生人士所面臨的就業阻礙。
Slack 非營利版
Slack 為非營利組織提供免費或折扣價的工作空間。
當地辦公室捐助
啟發員工加入志工服務
Salesforce 慈善
Slack 在全球各地的辦公室會撥款捐助當地組織。受益人包括丹佛 Operation Code、倫敦 Re:Coded和紐約 Inclusion 等。
Slack 提供七天帶薪志工假 (VTO)，鼓勵員工在當地社區選擇任何組織參與志工服務。
能夠支援 Salesforce 基金會工作並為其他公民慈善計劃和策略項目做出貢獻，Slack 深感自豪。