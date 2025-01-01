Slack 社群版

旨在增加科技領域中歷來人數不足的某些族群

我們的計劃

只要給予機會、途徑、支援和訓練，任何人都可以參與科技領域的工作並蓬勃發展。Slack 社群版致力於建立具體的計劃來推廣我們的信念，藉由科技取得的優勢應能以廣泛且更民主的方式散播。

Robin Thede、Stewart Butterfield、Kenyatta Leal 和 John Legend 在宣佈「Next Chapter」計劃的專題研討會中一同坐在台上。
承諾 1%

Slack 承諾要將公司股權、時間和產品的 1% 貢獻給社群。



Next Chapter

2018 年，Slack 與 The Last Mile、FREEAMERICA 和 WK Kellogg 基金會合作建立工程學徒計劃，幫助更生人在科技領域找到得以學習技能的長期雇用機會，並改善大眾對二度就業的觀感。自那時起，Next Chapter 逐步擴展至 14 家雇傭合作夥伴公司。Slack 還與 Aspen Institute 協作設立「復工再就業」(Rework Reentry) 聯合計劃，協助 Next Chapter 與更多公司接洽，促進公眾能意識到更生人士所面臨的就業阻礙。



Slack 非營利版

Slack 為非營利組織提供免費或折扣價的工作空間。

Slack 志工 Kathryn Hymes 以及一位受刑人微笑並肩站立，兩人都手持一份 San Quentin News 報紙。
當地辦公室捐助

Slack 在全球各地的辦公室會撥款捐助當地組織。受益人包括丹佛 Operation Code、倫敦 Re:Coded和紐約 Inclusion 等。



啟發員工加入志工服務

Slack 提供七天帶薪志工假 (VTO)，鼓勵員工在當地社區選擇任何組織參與志工服務。



Salesforce 慈善

能夠支援 Salesforce 基金會工作並為其他公民慈善計劃和策略項目做出貢獻，Slack 深感自豪。

