Slack 承諾要將公司股權、時間和產品的 1% 貢獻給社群。

2018 年，Slack 與 The Last Mile、FREEAMERICA 和 WK Kellogg 基金會合作建立工程學徒計劃，幫助更生人在科技領域找到得以學習技能的長期雇用機會，並改善大眾對二度就業的觀感。自那時起，Next Chapter 逐步擴展至 14 家雇傭合作夥伴公司。Slack 還與 Aspen Institute 協作設立「復工再就業」(Rework Reentry) 聯合計劃，協助 Next Chapter 與更多公司接洽，促進公眾能意識到更生人士所面臨的就業阻礙。

Slack 為非營利組織提供免費或折扣價的工作空間。