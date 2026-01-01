Slack for Good
Queremos aumentar el número de personas de grupos que tradicionalmente han tenido escasa representación en el espacio tecnológico
Nuestras iniciativas
Cualquier persona puede trabajar —y destacar— en el sector de la tecnología, siempre y cuando se le dé la oportunidad, acceso, ayuda y formación. El programa Slack for Good busca crear iniciativas concretas que reflejen nuestra creencia de que los beneficios que aporta la tecnología pueden y deben distribuirse entre muchas más personas y de una forma más democrática.
En Slack nos hemos comprometido a donar a nuestras comunidades el uno por ciento del capital, el tiempo y el producto de la empresa.
Next Chapter
En 2018, Slack colaboró con The Last Mile, FREEAMERICA y la WK Kellogg Foundation para crear un programa de enseñanza de ingeniería para ayudar a antiguos reclusos a encontrar empleos con formación y de larga duración en el sector de la tecnología y, así, cambiar la percepción social sobre las personas reintegradas en la sociedad. Desde entonces, Next Chapter ha ampliado su alcance y colabora con 14 empresas de contratación. Slack también colabora con el Aspen Institute en una iniciativa conjunta llamada Rework Reentry para llevar Next Chapter a otras empresas y fomentar una mayor conciencia social sobre las dificultades de las personas reintegradas a la hora de encontrar un empleo.
Slack para organizaciones sin ánimo de lucro
Slack ofrece un espacio de trabajo gratis o con descuento a las organizaciones sin ánimo de lucro.
Las oficinas de Slack de todo el mundo otorgan ayudas a organizaciones locales. Algunos de los beneficiarios han sido Operation Code en Denver, Re:Coded en Londres e Inclusion en Nueva York, entre otros.
Fomento del voluntariado entre los empleados
Se anima a los empleados de Slack a que contribuyan a causas locales, con siete días de permiso remunerado para realizar labores de voluntariado con la organización de su elección.
Filantropía de Salesforce
Slack se enorgullece de ayudar en el trabajo de la Salesforce Foundation y de contribuir en otras iniciativas de filantropía ciudadana y programas estratégicos.