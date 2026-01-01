Slack for Good

En Slack nos hemos comprometido a donar a nuestras comunidades el uno por ciento del capital, el tiempo y el producto de la empresa.

En 2018, Slack colaboró con The Last Mile, FREEAMERICA y la WK Kellogg Foundation para crear un programa de enseñanza de ingeniería para ayudar a antiguos reclusos a encontrar empleos con formación y de larga duración en el sector de la tecnología y, así, cambiar la percepción social sobre las personas reintegradas en la sociedad. Desde entonces, Next Chapter ha ampliado su alcance y colabora con 14 empresas de contratación. Slack también colabora con el Aspen Institute en una iniciativa conjunta llamada Rework Reentry para llevar Next Chapter a otras empresas y fomentar una mayor conciencia social sobre las dificultades de las personas reintegradas a la hora de encontrar un empleo.

Slack ofrece un espacio de trabajo gratis o con descuento a las organizaciones sin ánimo de lucro.