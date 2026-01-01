Slack for Good

Queremos aumentar el número de personas de grupos que tradicionalmente han tenido escasa representación en el espacio tecnológico

Nuestras iniciativas

Cualquier persona puede trabajar —y destacar— en el sector de la tecnología, siempre y cuando se le dé la oportunidad, acceso, ayuda y formación. El programa Slack for Good busca crear iniciativas concretas que reflejen nuestra creencia de que los beneficios que aporta la tecnología pueden y deben distribuirse entre muchas más personas y de una forma más democrática.

Robin Thede, Stewart Butterfield, Kenyatta Leal y John Legend se sientan juntos durante el panel en el que se anuncia el programa Next Chapter.
Pledge 1%

En Slack nos hemos comprometido a donar a nuestras comunidades el uno por ciento del capital, el tiempo y el producto de la empresa.



Next Chapter

En 2018, Slack colaboró con The Last Mile, FREEAMERICA y la WK Kellogg Foundation para crear un programa de enseñanza de ingeniería para ayudar a antiguos reclusos a encontrar empleos con formación y de larga duración en el sector de la tecnología y, así, cambiar la percepción social sobre las personas reintegradas en la sociedad. Desde entonces, Next Chapter ha ampliado su alcance y colabora con 14 empresas de contratación. Slack también colabora con el Aspen Institute en una iniciativa conjunta llamada Rework Reentry para llevar Next Chapter a otras empresas y fomentar una mayor conciencia social sobre las dificultades de las personas reintegradas a la hora de encontrar un empleo.



Slack para organizaciones sin ánimo de lucro

Slack ofrece un espacio de trabajo gratis o con descuento a las organizaciones sin ánimo de lucro.

La voluntaria de Slack Kathryn Hymes y una persona encarcelada sonríen mientras sostienen una copia del periódico San Quentin News.
Donaciones a las oficinas locales

Las oficinas de Slack de todo el mundo otorgan ayudas a organizaciones locales. Algunos de los beneficiarios han sido Operation Code en Denver, Re:Coded en Londres e Inclusion en Nueva York, entre otros.



Fomento del voluntariado entre los empleados

Se anima a los empleados de Slack a que contribuyan a causas locales, con siete días de permiso remunerado para realizar labores de voluntariado con la organización de su elección.



Filantropía de Salesforce

Slack se enorgullece de ayudar en el trabajo de la Salesforce Foundation y de contribuir en otras iniciativas de filantropía ciudadana y programas estratégicos.

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