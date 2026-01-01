Grandes logros, ahora más rápido que nunca
Aumenta los ingresos de manera más eficaz. Slack reúne a tu equipo con sus clientes, herramientas y datos para acelerar los acuerdos de manera significativa.
Acorta los ciclos de ventas y consigue más acuerdos
Reúne a los representantes, socios, expertos y datos de ventas en un canal de cuentas centralizado
Conecta tus herramientas de ventas directamente con Slack para disponer de tu CRM, los contratos, la gestión de los proyectos y mucho más con un solo clic
Mantente en contacto con tus compañeros de equipo para compartir opiniones y novedades o colaborad codo con codo gracias a las juntas y los clips
27 %
de aumento en la tasa de éxito*
26 %
de aumento en la productividad de las ventas*
Dedica menos tiempo a trabajar y más a vender
Agiliza la integración de nuevos representantes de ventas mediante la automatización del proceso de incorporación y el acceso inmediato a la documentación
Básate en la información sobre los acuerdos de Sales Cloud de Salesforce para hacer previsiones más precisas
Utiliza los flujos de trabajo para automatizar tareas rutinarias y acelerar los ciclos de ventas
“Ahora nos pasamos más tiempo dedicados a tareas comerciales y menos a tareas administrativas, como actualizar acuerdos en Salesforce. Sin duda alguna, los representantes de ventas consiguen más negocios y cierran tratos más rápido”.
Fortalece las relaciones con tus clientes gracias a Slack Connect
Profundiza en las relaciones con tus clientes con la seguridad de los canales de Slack Connect
Comparte el potencial de Slack con tus socios añadiendo equipos de ventas externos a tus canales
Fortalece las relaciones con tus clientes proporcionando datos en tiempo real en los mismos canales en los que trabajas
“En el pasado, para establecer una relación cercana con un socio de ventas era necesario conseguir su firma en un papel. Ahora, basta con incluirlo en un canal de Slack”.
Cerrar negociaciones tan rápido es algo importante
Añade organización y rapidez a tu equipo de ventas con las plantillas prediseñadas de Slack.
Centro de capacitación de ventas
Comparte consejos y colabora en un entorno centralizado.Ver plantilla
Seguimiento de negociaciones de venta
Mantente al tanto fácilmente de las negociaciones activasVer plantilla
Formación individual
Establece objetivos, monitoriza el crecimiento y comparte recursos en seguimientos individualizados más efectivos.Ver plantilla
La productividad comienza con tus herramientas favoritas
Reduce los cambios de contexto al obtener datos y documentos de cuentas de aplicaciones como Salesforce, DocuSign y Gong.io, y conectarlos a flujos de trabajo para automatizar las tareas diarias.
Preguntas frecuentes
¡Sí! Slack hace de la venta en equipo un deporte al facilitar la colaboración rápida y sin fisuras entre equipos de distintos departamentos y los responsables de la toma de decisiones de cualquier organización. Aquí te indicamos cómo se consigue:
- Añade rápidamente a compañeros, socios y expertos para tomar decisiones en tiempo real.
- Intégralo con tu CRM para que todo el mundo en tu organización pueda consultar datos clave de las cuentas desde Slack.
- Establece notificaciones de palabras clave para agilizar la colaboración y atraer a los expertos para cerrar acuerdos más rápido.
- Sintoniza conversaciones en canales de los que no seas miembro para descubrir nueva información que te ayude a conseguir acuerdos y aumentar tus conocimientos.
No, pero se integra con tu CRM, incluido Salesforce, Hubspot y Zoho.
Al utilizar Slack y tu CRM juntos, los equipos pueden mantenerse informados en todo momento sobre clientes potenciales, datos de cuentas y mucho más dentro de Slack, lo que les permite responder más rápido a nuevas oportunidades y colaborar a la perfección con compañeros de toda la organización.
Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, y permitía que los equipos pudieran consultar fácilmente sus registros de Salesforce desde Slack.
Hay dos aplicaciones que conectan Salesforce y Slack. Para utilizar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce deberá instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.
La aplicación de Slack para Salesforce
- Consulta los mensajes de Slack asociados a un registro
- Envía los registros de Salesforce a Slack
- Configura alertas de registros en los canales de Slack
La aplicación de Salesforce para Slack
- Disponible en Slack Marketplace
- Busca y obtén una vista previa de los registros de Salesforce para todos los objetos estándar
- Desvía las alertas relevantes a los canales
- Añade mensajes de Slack a los registros de Salesforce
Obtén más información acerca de cómo potenciar al máximo tus ventas con la integración de Slack y Salesforce y cómo funciona.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar único en el que un equipo puede compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas suelen crear canales para los anuncios importantes de la empresa, triajes del equipo de Ayuda, preguntas para el equipo de TI o de RR. HH. y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser públicos (para cualquier usuario de la organización) o privados (solo se puede acceder mediante una invitación). Además, las organizaciones que usen un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como empresas, clientes y proveedores usando Slack Connect. Obtén más información sobre cómo los canales pueden agilizar el trabajo diario.
Slack ayuda a las empresas a reunir a su equipo y sus herramientas en un mismo lugar para mejorar su productividad, estén donde estén. Más de 750 000 empresas usan Slack cada día para enviar mensajes, archivos o realizar llamadas y reuniones con sus equipos. En Slack, puedes integrar miles de herramientas, como Google Drive, Zoom y Salesforce, así como crear bots personalizados o aplicaciones para tu organización. Obtén más información sobre cómo utilizar las funciones de Slack.