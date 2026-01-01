El coste de mantener el statu quo en la era de la IA

El futuro del crecimiento empresarial pasa por dejar atrás herramientas aisladas como el correo electrónico, el chat y el vídeo, y adoptar un sistema operativo de trabajo moderno.

1TABLA DE CONTENIDOS
  1. Por qué el correo electrónico es un lastre
  2. El gran replanteamiento del trabajo
  3. La trampa de la bandeja de entrada y el chat
  4. Evolución del trabajo en la era de la IA
  5. Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas basadas en agentes
  6. Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben
  7. El momento de reinventar el trabajo
TABLA DE CONTENIDOS
  1. Por qué el correo electrónico es un lastre
  2. El gran replanteamiento del trabajo
  3. La trampa de la bandeja de entrada y el chat
  4. Evolución del trabajo en la era de la IA
  5. Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas basadas en agentes
  6. Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben
  7. El momento de reinventar el trabajo
Parte 1

Por qué el correo electrónico es un lastre

Todas las empresas cuentan ya con un sistema de productividad, aunque no sean conscientes de ello. En muchos casos, ese sistema no ha cambiado en décadas. Las mismas tres aplicaciones que definieron los inicios de la era de Internet siguen dominando la jornada laboral actual: el correo electrónico, el chat y las videoconferencias.

En una era en la que prima la IA, este modelo cae por su propio peso. Las herramientas que antes constituían el núcleo del trabajo digital se han convertido en su mayor obstáculo, ya que atrapan la información en las bandejas de entrada, fragmentan el contexto entre las distintas herramientas y obligan a la IA a trabajar con datos parciales y una comprensión incompleta.

El problema no es tu personal, sino el sistema, diseñado para una época anterior a la IA, la automatización y la escala de los negocios modernos.
La fragmentación tecnológica que hemos aceptado como un precio a pagar inherente a la gestión empresarial se ha convertido ahora en un coste de oportunidad en la era de la IA.
Los trabajadores reciben una media de 117 correos electrónicos al día, llegando los usuarios más activos a dedicar casi nueve horas a la semana a gestionar sus bandejas de entrada, según Microsoft1. Al mismo tiempo, las interrupciones digitales bombardean a los empleados cada dos minutos, lo que supone un total de 275 distracciones al día. Las videoconferencias también están aumentando; las llamadas fuera del horario laboral han crecido un 16 % interanual, lo que alarga la jornada laboral y dispersa aún más la atención.

Han surgido soluciones puntuales para subsanar las deficiencias, como los sistemas de seguimiento de la gestión de proyectos y las aplicaciones para tomar notas. Sin embargo, estas soluciones solo aumentan la eficiencia en casos concretos, no a gran escala. Cada una de ellas resuelve una parte del problema, pero crea más barreras que aíslan a las personas y la IA.
Imagen de un cliente
“En esta era de la IA, no solo pienso en innovar. Estoy tratando de reinventar el concepto de empresa desde cero”.
Prasad Swaminathan
Vicepresidente sénior del grupo y director global de RR. HH., Adecco
Parte 2

El gran replanteamiento del trabajo

Nuestra forma de trabajar no se ha adaptado al funcionamiento de la IA. En realidad, ni siquiera refleja la forma en que trabajan las personas.

La mayoría de las organizaciones han modernizado su infraestructura, sus sistemas de análisis y sus sistemas de CRM, pero han dejado de lado la experiencia de los empleados, que es donde realmente se desarrolla el trabajo. El personal sigue dedicando más de la mitad de su semana a navegar por sistemas desconectados, en lugar de avanzar en su trabajo.

El trabajo se hace y las empresas crecen, pero, en el fondo, hemos aceptado perder tiempo en tareas tediosas, como cambiar constantemente entre conversaciones fragmentadas, aplicaciones y datos dispersos en hilos de conversación de correo electrónico, chats y paneles de control.
Las cifras no mienten. La plataforma de gestión SaaS media se integra con 114 aplicaciones SaaS. Sin embargo, las organizaciones solo suelen conocer el 40 % de las aplicaciones que se utilizan activamente y, según Gartner, hasta el 25 % de las licencias SaaS proporcionadas no se utilizan, lo que genera un gasto excesivo y reduce la visibilidad.

En la era de la IA, este modelo de trabajo es un lastre. Durante la próxima década, la diferencia entre las empresas que crecen y las que se estancan dependerá de su capacidad para reinventar la forma de trabajar.
Tres cambios determinantes de la era de la IA
01

La conversación es esencial para la IA

La forma en que interactuamos con la IA en casa, a través de sencillas indicaciones, la voz y la conversación natural, está moldeando ahora nuestra forma de trabajar. Los empleados esperan tener la misma experiencia intuitiva y de lenguaje natural que utilizan en casa, y así es precisamente como los agentes de IA funcionan mejor.

La IA se nutre del contexto: comprender lo que está sucediendo, por qué es importante y qué vendrá después.

Pero la conversación no es solo la manera en que mejor trabajan las personas, sino también la IA y los agentes. La fuente más abundante de ese contexto se encuentra en las conversaciones en las que se comparten decisiones, puntos de vista, expectativas y conocimientos, lo que crea una mina de oro de datos para los agentes de IA.
02

La eficiencia es imprescindible para crecer

Los costes de personal representan más del 70 % de los gastos operativos, por lo que tus empleados son tu mejor herramienta para el crecimiento del negocio. Las organizaciones que convierten la productividad humana y digital en un rendimiento óptimo dominarán los mercados. Las que no lo hagan sufrirán una reducción de sus beneficios debido a la ineficiencia.

La próxima generación de crecimiento empresarial exige un sistema operativo de trabajo integrado diseñado para que las personas y la IA trabajen al mismo ritmo, siguiendo el mismo flujo y utilizando el mismo sistema de acción.
03

La IA requiere una capa operativa abierta y unificada

Para triunfar en la era de la IA, se requieren agentes de IA diseñados específicamente para trabajar con las personas en todas las líneas de negocio. Sin embargo, incorporar agentes a aplicaciones fragmentadas no hace más que crear caos. Sin una plataforma unificada, los empleados se ven abrumados por el ruido de los agentes y el retorno de la inversión en talento se resiente.

La fuerza laboral del futuro necesita un sistema operativo de trabajo en el que las personas, las aplicaciones, los datos, la IA y los agentes se reúnan en un solo lugar, compartan contexto, y actúen y aprendan juntos. Esto maximiza la mayor inversión: el talento.
Parte 3

La trampa de la bandeja de entrada y el chat

El correo electrónico sigue siendo la herramienta de comunicación predeterminada para la mayoría de las empresas, y todas las organizaciones que dan prioridad al correo electrónico lo complementan con herramientas de chat básicas como Microsoft Teams. Este enfoque de doble sistema parece práctico sobre el papel: el correo electrónico para la comunicación oficial y el chat para colaborar de forma rápida.

En realidad, fragmenta el amplio contexto que la IA necesita para ofrecer su máximo rendimiento. Esta fragmentación divide el trabajo en dos sistemas: dos flujos de trabajo, dos experiencias de búsqueda, dos lugares donde el contexto desaparece.

La IA no funciona si las herramientas no están conectadas. El trabajo moderno requiere una única plataforma que las aúne, no dos sistemas de comunicación. Las hojas de ruta de inversión confirman esta limitación: las empresas siguen desarrollando funciones de IA centradas en herramientas y parches de integración diseñados para reducir la brecha, en lugar de cerrarla.
Teams no elimina la bandeja de entrada, sino que refuerza su uso. Y lo que es peor, introduce otra aplicación más que los usuarios tienen que utilizar.

Comparar Teams con Slack

Por qué Teams no ha sustituido a la bandeja de entrada
Teams se diseñó para mantener conversaciones en grupos pequeños, no como un sistema de registro. Las funciones de IA centradas en Outlook, como Copilot en Outlook y los componentes de Loop, sirven de puente entre las dos plataformas heredadas. Si Teams fuera la base del trabajo moderno, no se habrían necesitado estos parches.
El problema de fondo es arquitectónico. Teams no se diseñó desde cero para adaptarse al modo de trabajar en la era de la IA, sino que se desarrolló sobre la base de SharePoint, un sistema de gestión de documentos de 2001. De este modo, la rígida compartimentación de Teams obliga a elegir entre la facilidad de búsqueda y la gobernanza.
Los límites son predecibles: es difícil encontrar los canales en toda la organización; cada equipo tiene un límite de canales, lo que obliga a las empresas a crear varios equipos y fragmentar aún más el conocimiento; solo los propietarios de los equipos pueden añadir miembros, lo que limita la visibilidad y ralentiza la colaboración; y los tipos de canales (abiertos, cerrados y compartidos) son inamovibles, de forma que, si un canal abierto tiene que cerrarse, la única opción es eliminarlo y volver a crearlo.
En consecuencia, el conocimiento se fragmenta en innumerables microespacios de trabajo. Esta rigidez arquitectónica obliga a los empleados a hacer un seguimiento de las conversaciones, recrear canales y recurrir al correo electrónico para mantener a todo el mundo informado.
En la era de la IA, esta arquitectura puede frenar la productividad. La IA requiere sistemas en los que las conversaciones generen un contexto duradero, conectado y en el que se puedan realizar búsquedas. El modelo basado en carpetas de SharePoint se diseñó para organizar archivos, no para facilitar el trabajo inteligente.
Si el trabajo está confinado en contenedores rígidos, la IA no puede ver más allá de ellos. Si los permisos predeterminados restringen quién puede unirse a las conversaciones, la IA no puede aprender del conocimiento de la organización. Si los límites estructurales fragmentan el conocimiento de la organización, la IA pierde el tejido conectivo que necesita para ser eficaz.

La era de la IA exige algo completamente diferente: una plataforma en la que las personas y los agentes compartan el mismo contexto en todo momento, donde las conversaciones no queden aisladas y donde el propio sistema esté diseñado para que el trabajo sea visible y se pueda llevar a cabo.
Dos herramientas para un problema
En conjunto, Teams y Outlook constituyen una paradoja: uno es demasiado rígido para evolucionar y el otro está demasiado fragmentado para poder ampliarse. Ambos aumentan la carga que supone para los empleados hacer un seguimiento de la información, realizar cambios en ella e integrarla. En lugar de ofrecer fluidez, crean fricciones y, en una era en la que prima la IA, esas fricciones limitan las ganancias de productividad que las organizaciones necesitan para competir.

A pesar de que Microsoft ha incorporado la IA en Outlook y Teams, el modelo subyacente no ha cambiado: dos herramientas, dos bucles y una experiencia fragmentada. El resultado es el mismo de los últimos 20 años: mensajes interminables, contexto disperso y empleados ahogados en la “deuda digital”.

Para que la IA cumpla su promesa, el trabajo no puede limitarse al correo electrónico, las pestañas o Teams. Se requiere una única plataforma conversacional que unifique a las personas, los sistemas y los agentes de IA en un sistema operativo para el trabajo.
Imagen de un cliente
“Empiezas a usar Slack como una herramienta, pero acabas dándote cuenta de que es la forma en que gestionas la empresa”.
Philip Hess
Director general, reMarkable
Parte 4

Evolución del trabajo en la era de la IA

Para triunfar en la era de la IA, las organizaciones necesitan una plataforma de trabajo moderna que reúna a las personas, los sistemas y los agentes de IA para compartir un mismo contexto y trabajar en tiempo real. Para ello, se debe replantear todo el proceso de trabajo de una organización, para pasar de sistemas estáticos y procesos rígidos a redes que respondan y se adapten a medida que cambien las prioridades. A continuación, explicamos cómo hacerlo:
01

Sistemas de registro

Sistemas de acción
Las empresas líderes en el panorama actual aprovechan los datos: incorporan la información obtenida de sus sistemas de CRM, nube de datos y sistemas operativos directamente en el flujo de trabajo, donde las personas y los agentes de IA pueden actuar de inmediato. En lugar de tener que alternar entre numerosas herramientas y aplicaciones, el trabajo llega con contexto, enriquecido con inteligencia y listo para llevarse a cabo.

Esa es la esencia de un sistema de acción: un espacio unificado donde las conversaciones y los datos convergen no solo para registrar lo que ha sucedido, sino para obtener mejores resultados.
02

Procesos inflexibles

Organizaciones adaptativas
Tradicionalmente, el crecimiento implicaba añadir capas; hoy en día, consiste en eliminar fricciones.

Las organizaciones adaptativas funcionan más como sistemas dinámicos. Utilizan canales compartidos, resúmenes generados por IA y la automatización inteligente para abordar las prioridades, resolver los problemas más rápidamente y adaptarse a medida que aprenden. La IA agiliza la ejecución de los procesos. Al integrar la inteligencia en los flujos de trabajo, las empresas abandonan los procesos estáticos y predeterminados para adoptar otros que se adaptan continuamente.
03

Tareas tediosas

Trabajo orientado a objetivos
El trabajo repetitivo y que genera menos valor es ideal para la IA y la automatización. De esta forma, las personas pueden centrarse en las tareas que aportan mayor valor empresarial: la creatividad, la estrategia y las relaciones. En lugar de aumentar la carga de trabajo, la IA ofrece la posibilidad de llevar a cabo tareas más significativas.

Las organizaciones que adoptan este cambio progresan más rápidamente y crean oportunidades para innovar a gran escala.
04

Herramientas de IA

Sistemas basados en agentes
Miles de empresas están experimentando con agentes de IA, pero la mayoría se encuentra con el mismo problema: sin contexto, los agentes tienen dificultades. Se confunden, se bloquean o requieren una intervención humana constante para seguir siendo útiles. La próxima ola de transformación está redefiniendo el trabajo en torno a la IA, y el contexto es clave.

El contexto más completo no se encuentra en una base de datos, sino en nuestras conversaciones. Cada decisión, aclaración y excepción que hacen los empleados ayuda a la IA a comprender la importancia de cada cuestión. Este contexto conversacional es la columna vertebral de la empresa basada en agentes, donde la IA aprende a colaborar con las personas en lugar de limitarse a responder.

Cuando un agente carece de contexto, los usuarios dedican más tiempo a aclarar su solicitud que a completar la tarea en sí. La solución es lanzar los agentes en un entorno en el que puedan observar las conversaciones en curso.
36 %
Tiempo que ahorran los clientes gracias a la automatización de procesos en Slack5
5 M USD
Ahorro estimado de Box gracias a la automatización de Slack6
El imperativo competitivo
La modernización del trabajo para la era de la IA no solo implica implementar la IA, sino que también requiere rediseñar la forma en que se desarrolla el trabajo en una organización. Para ser competitivas, las organizaciones deben dejar atrás las herramientas desconectadas y los flujos de trabajo aislados y avanzar hacia un sistema operativo de trabajo unificado que conecte a todas las personas y todos los agentes en un único flujo de trabajo inteligente.

Solo así la IA podrá aportar un valor transformador. Las empresas que den este paso impulsarán su crecimiento, mientras que aquellas que sigan fragmentadas se estancarán.
Imagen de un cliente
“Siempre digo lo mismo a todos los fundadores: integrad Slack desde el principio. Se convertirá en la base sobre la que desarrollaréis el negocio, ampliaréis su alcance y mantendréis la eficiencia a medida que crezcáis”.
Jordan Nathan
Director general, Caraway
Parte 5

Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas basadas en agentes

El futuro del trabajo no es otra aplicación, sino una plataforma abierta, interoperable y basada en IA que ofrece una colaboración sin precedentes y una productividad ilimitada.

Slack redefine las operaciones de las empresas modernas al reunir a las personas, los datos, los sistemas, una IA personalizada y los agentes en un espacio de trabajo unificado e inteligente. Es el lugar donde las conversaciones se convierten en decisiones, los datos se transforman en acciones y la IA pasa a ser una compañera de equipo activa.

Slack ayuda a las organizaciones a ir más allá de la coordinación y llegar a la orquestación, pasando de herramientas dispersas a un entorno único donde el trabajo fluye de forma natural.
Un espacio de trabajo centralizado que lo unifica todo
El trabajo moderno está fragmentado entre correos electrónicos, hojas de cálculo y herramientas de proyectos independientes. Slack sustituye esa dispersión por un espacio de trabajo digital centralizado en el que la comunicación, los proyectos y los datos conviven en armonía.

En lugar de alternar entre una docena de aplicaciones, los equipos pueden tener una visión completa en un solo centro, lo que reduce los cambios de contexto, elimina las actualizaciones de estado redundantes y permite tomar decisiones más rápidas y seguras. Para los líderes, esto se traduce en visibilidad de toda la empresa: quién está trabajando en qué, cuál es la situación de los problemas y cómo avanzan las prioridades, todo ello en tiempo real.

Con Slack, el trabajo pasa de ser algo que hay que ir persiguiendo a algo que se puede ver.
Imagen de un cliente
“Me dicen a menudo que soy una directora general que conoce todos y cada uno de los detalles del negocio, pero creo que eso simplemente significa que sé sacar el máximo partido a Slack”.
May Habib
Directora general, Writer AI
Una interfaz conversacional que conecta a las personas, los sistemas y la IA
Slack está diseñado en torno a una interfaz conversacional, la forma más natural y humana de interactuar con la tecnología. Los empleados pueden hacer preguntas, extraer datos y controlar flujos de trabajo en lenguaje natural (por ejemplo, “Muéstrame las renovaciones de clientes pendientes este trimestre” o “Resume las últimas actualizaciones de ingeniería”) y Slackbot ofrece respuestas instantáneas desde los sistemas que dan soporte a tu negocio.

Este modelo conversacional transforma el modo en que los empleados trabajan con los datos y la IA. Reduce la fricción, agiliza la adopción y ofrece a todos los trabajadores la posibilidad de interactuar con la totalidad de los sistemas empresariales, sin necesidad de formación, sin tener que cambiar de pestaña y sin perder tiempo.

En Slack, la conversación es la interfaz. Y ahora, esa interfaz incluye a tus agentes de IA: conscientes del contexto, seguros y capaces de trabajar junto a tu equipo.
Imagen de un cliente
“Si voy a poner en juego una relación comercial de 20 años, quiero conocer toda la información clave, el historial de uso, las condiciones del contrato y las incidencias actuales en Slack, Salesforce y Box. Con los agentes de IA, puedo obtener toda esa información al instante”.
Mark Wayland
Ex-CRO, Box
Flexible y personalizable para todos los flujos de trabajo
No hay dos organizaciones que funcionen igual, por lo que no hay dos flujos de trabajo que tengan que ajustarse a un mismo sistema. Slack está diseñado para adaptarse a cualquier necesidad.

Las organizaciones pueden crear automatizaciones y procesos personalizados utilizando herramientas intuitivas y sin código, como el creador de flujos de trabajo, o ampliar Slack con integraciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada sector. Los equipos de marketing pueden gestionar los lanzamientos; los de ventas, hacer un seguimiento del progreso del proceso de ventas; y los de TI, gestionar las incidencias desde un mismo espacio de trabajo, personalizado para el funcionamiento real de cada función.

Esta flexibilidad permite que el trabajo fluya al ritmo de tu negocio, y no al revés.
Slack impulsa el crecimiento de las ventas
4x
más reducción de la duración de los ciclos de ventas7
2x
más aumento de la rapidez para cerrar negociaciones7
36 %
de aumento en la tasa de ganancias7
Conectado a todas las aplicaciones empresariales y fuentes de datos
Slack se integra a la perfección con más de 2600 aplicaciones y sistemas, desde Salesforce, ServiceNow, Asana, Google Drive y Jira hasta Microsoft Teams, Drive y SharePoint, lo que lo convierte en el tejido conectivo de la empresa moderna.

Las actualizaciones en tiempo real mantienen a los equipos coordinados a medida que avanza el trabajo. Cuando se cierra una negociación, se lanza una campaña o se escala un ticket de servicio, se notifica al instante a las personas adecuadas en el canal adecuado, con todo el contexto necesario y los pasos que hay que seguir.

La seguridad, la gobernanza y el cumplimiento normativo de nivel empresarial garantizan que esta conectividad se produzca con el mismo rigor y confianza que exigen las organizaciones más grandes del mundo.
Diseño para la era de la IA
Lo que realmente distingue a Slack como sistema operativo de trabajo es cómo consigue unir a las personas y la IA en un único flujo de trabajo.

A través de tecnologías como la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el protocolo de contexto de modelos (MCP), Slack proporciona a los agentes de IA un acceso seguro al contexto empresarial, lo que les permite resumir, recomendar y trabajar junto a los empleados en tiempo real.

Esta es la arquitectura de la empresa basada en agentes: un entorno unificado en el que convergen los datos, el diálogo y las decisiones. Es donde tanto las personas como los compañeros de equipo digitales trabajan desde un entendimiento común.
Hacer de Slack una herramienta que guste de verdad a la gente
En un mundo de herramientas empresariales creadas en aras del cumplimiento y el control, las que más destacan son las que se diferencian por su diseño y su funcionalidad, es decir, las que ofrecen una experiencia que los empleados realmente quieren utilizar. Dado que más de la mitad de los costes empresariales están relacionados con el personal, el software no es solo una herramienta, sino la clave para que tu plantilla alcance su máximo potencial. Las investigaciones demuestran que las empresas con una mayor implicación de los empleados superan a sus competidores en productividad, rentabilidad y retención.

Si tu plataforma de trabajo es intuitiva, fluida y fácil de usar, se fomenta su adopción, se genera inercia y se atrae al mejor talento. Slack convierte el trabajo en una tarea fluida: un lugar donde convergen las conversaciones, el contexto, las aplicaciones, los agentes y los datos.
Imagen de un cliente
“Por fin tengo un sitio donde puedo comunicarme con toda mi organización para compartir experiencias, triunfos y aprendizajes. Además, hemos observado un gran aumento en la productividad. No podemos estar más felices con nuestra elección de implementar Slack”.
Varun Krishna
Director general, Rocket Companies
Ventajas de los canales de Slack
Los canales de Slack son el superpoder arquitectónico que materializa el modelo de sistema operativo de trabajo. A diferencia de la estructura basada en carpetas de Teams, heredada de SharePoint, los canales de Slack son fluidos, flexibles e ilimitados. El trabajo puede comenzar en un mensaje directo de grupo, evolucionar a un espacio privado, y ampliarse a otros departamentos o externamente a socios, sin interrumpir el flujo ni perder el contexto.

Los canales no están limitados por jerarquías ni propiedad; todo el mundo puede participar en el trabajo. Además, no solo unen a las personas, sino que conectan todo: archivos, datos, aplicaciones, flujos de trabajo, automatizaciones personalizadas y, ahora, agentes de IA. Cada canal se convierte en una colección dinámica de contexto y acción, el nexo de unión entre la colaboración humana y la inteligencia digital.

Esta es la ventaja de la estructura de Slack. Mientras que otras soluciones replican la forma en que se almacena el contenido, Slack se basa en cómo se desarrolla realmente el trabajo: de forma abierta, adaptable y con una capacidad de ampliación ilimitada. Por eso los clientes de Slack pueden trabajar con un conocimiento y un ritmo compartidos, mientras que las organizaciones que utilizan bandejas de entrada y SharePoint siguen atrapadas en islas de información.
Donde converge el futuro del trabajo
Slack es donde todo esto cobra vida. Es la plataforma creada para este momento concreto, donde las personas, los sistemas y la IA conviven en un flujo de trabajo inteligente. Transforma los sistemas de registro en sistemas de acción, convirtiendo los datos en decisiones; ayuda a las organizaciones a evolucionar de jerarquías rígidas a redes adaptables, basadas en un contexto compartido y el aprendizaje continuo; y eleva la productividad de una cuestión de números a un trabajo orientado a objetivos, dando rienda suelta a la creatividad y el potencial de cada empleado. Además, transforma la IA de un conjunto de herramientas inconexas a un sistema activo, que trabaja junto a las personas, aprendiendo y actuando en tiempo real.
Parte 6

Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben

Las organizaciones más innovadoras del mundo han adoptado un sistema operativo de trabajo basado en IA para coordinar sus actividades.

Desde empresas pioneras en IA como OpenAI y Anthropic hasta innovadoras de la próxima generación, como Rivian, Box, reMarkable y Vercel, las marcas más admiradas del planeta tienen un punto en común: trabajan en Slack.

Estas empresas no se limitaron a adoptar una nueva herramienta, sino que reconfiguraron la forma de trabajar. El correo electrónico y las suites de colaboración estáticas no podrían haber seguido nunca el ritmo de su velocidad de innovación, ni alcanzar la agilidad necesaria para ampliar negocios impulsados por la IA. En cambio, necesitaban una plataforma en la que las ideas, el contexto y la acción pudieran coexistir en tiempo real.
El correo electrónico no puede mantener el ritmo de la innovación.
En estas empresas, los canales de Slack son el tejido conectivo entre la investigación, el producto y las operaciones, donde la colaboración humana confluye con los sistemas basados en agentes. Rivian utiliza Slack como columna vertebral operativa, que reúne a los equipos de ingeniería, cadena de suministro y atención al cliente en canales compartidos a fin de agilizar los lanzamientos y acelerar los ciclos de aprendizaje. El director general de Box lo explica de forma sencilla: “Slack nos da superpoderes. No sé cómo podríamos dirigir la empresa sin esta herramienta”.

El patrón es inconfundible. Las empresas más innovadoras y de más rápido crecimiento del mundo se han dado cuenta de que no se puede construir el futuro desde una bandeja de entrada. Las empresas que están marcando la era de la IA ya han adoptado una plataforma de trabajo moderna, abierta, extensible y diseñada para el nuevo ritmo de la colaboración entre humanos e IA.

Este es un aviso para todas las organizaciones que siguen utilizando el correo electrónico: la próxima generación de crecimiento ya está teniendo lugar en Slack.
Imagen de un cliente
“Slack es nuestro sistema operativo de trabajo y la forma en que gestionamos nuestro negocio. Comenzó con Engine desde el primer día y ha crecido literalmente con nosotros”.
Demetri Salvaggio
Vicepresidente de Experiencia del cliente y Operaciones, Engine
Parte 7

El momento de reinventar el trabajo

La era de la IA no se avecina, ya está aquí. La pregunta que se plantea cada equipo ejecutivo ya no es si la IA transformará su negocio, sino si su modelo operativo estará a la altura.

Durante las últimas dos décadas, las empresas han invertido miles de millones en sistemas de registro (CRM, ERP o plataformas de análisis), pero el entorno en el que realmente trabajan los empleados apenas ha evolucionado: la bandeja de entrada sigue mediando en la toma de decisiones, las reuniones siguen sustituyendo a la acción y el contexto sigue desapareciendo al quedar aislado.

Ese modelo no nos llevará a ningún sitio. Las empresas que definirán la próxima década —OpenAI, Anthropic, Rivian, Box, Stripe y otras— ya han demostrado lo que vendrá después: un trabajo que avanza a la velocidad de la inteligencia. Un trabajo que se realiza en un solo lugar, donde las personas y los agentes trabajan codo con codo.

Este es el gran replanteamiento del trabajo. Es el cambio de la comunicación a la colaboración, de la colaboración a la orquestación y de la orquestación a la acción inteligente. Es donde la productividad, el crecimiento y el potencial humano convergen dentro de un sistema operativo creado para la era de los agentes: Slack.
Cómo dar los primeros pasos
01

Auditar dónde se encuentra realmente el trabajo

Mira más allá de tus herramientas. Identifica dónde se toman las decisiones, se almacena el contexto y se llevan a cabo las acciones. Si es en tu bandeja de entrada, tu empresa ya se está quedando rezagada.
02

Identificar los primeros sistemas de acción

Empieza por donde haya más fricción: ejecución de ventas, resolución de servicios u operaciones de TI. Traslada tus datos, flujos de trabajo e IA a los canales de Slack donde ya colabora el personal, para ver cómo se agiliza todo.
03

Activar la base de IA

Utiliza integraciones seguras, la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el protocolo de contexto de modelos (MCP) para conectar de forma segura tus agentes de IA al contexto completo de tu organización. La IA sin contexto no es más que ruido, pero, en Slack, la IA se convierte en una señal.
04

Redefinir la productividad como crecimiento

Cada porcentaje de aumento de la productividad de los empleados se traduce en una mejora de los ingresos. Considera tu sistema operativo de trabajo como la plataforma de crecimiento más estratégica de tu empresa.
La bandeja de entrada ha quedado obsoleta en el mundo empresarial
Se encuentra en una red abierta donde la IA y el potencial humano convergen para impulsar la próxima era de crecimiento.

La próxima generación de crecimiento no llegará añadiendo más aplicaciones, reuniones o correos electrónicos, sino de la mano de organizaciones con la valentía suficiente para rediseñar la forma en que se realiza el trabajo.

El futuro del trabajo ya no está en la bandeja de entrada, sino en Slack.

La pregunta es: ¿tu empresa se adaptará a este cambio?
1 Microsoft, Work Trend Index, 2025
2 Quickbase, informe Roadblocks to the Dynamic Enterprise, 2023
3 Gartner, Inc., 2025
4 MDPI, Workforce Measurement and Human Capital Management, 2021
5 2025 Salesforce Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 3061 clientes de 9 países de 2025
6 Caso práctico de cliente de Box, 2024
7 2025 Salesforce Customer Success Metrics
8 Deloitte, informe Human Capital Trends, 2025
9 Gallup, informe Employee Engagement, 2024

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